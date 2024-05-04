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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 31.
Динамо Махачкала
1:0
Первый тайм: 15'
Волгарь
0'
1:0
14' Гол
Магомедов Ражаб

Ход матча

14'
Магомедов Ражаб
1:0
Прогнозы 137
Динамо Махачкала 94.9% (130)
X 4.4% (6)
Волгарь 0.7% (1)
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Ничья
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Динамо Махачкала
Волгарь

История личных встреч

Динамо Махачкала
Волгарь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 8 0.27
Магомедов Ражаб 4 0.13
Касинтура Эгаш 4 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.1
Алибеков Муталип 2 0.07
Абдуллахи Квари 2 0.07
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.07
Костюков Михаил 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Сундуков Темиркан 1 0.03
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 6 (1) 0.2
Кротов Вячеслав 4 0.13
Жамалетдинов Тимур 3 0.1
Гилязетдинов Артур 3 0.1
Косарев Кирилл 2 0.07
Клёнкин Данил 2 (1) 0.07
Ткачук Денис 1 0.03
Маляров Никита 1 0.03
Зуев Илья 1 0.03
Прошкин Егор 1 0.03

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 5 0
Гилязетдинов Артур 4 0
Лесников Дмитрий 2 1
Мартовой Даниил 2 1
Ткачук Денис 3 0
Зуев Илья 3 0
Кротов Вячеслав 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Шайхтдинов Дамир 2 0
Смирнов Олег 1 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Шакуро Павел 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Атабаев Эрбол 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Волгарь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
7
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Волгарь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

12
8
Динамо Махачкала
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Волгарь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

8
19

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
5
45%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
57%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
29%
2
8%
61-75
1
14%
5
21%
76-90

Забито

30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
4
13%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
8
27%
9
38%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
6
20%
5
21%
76-90

Пропущено

14
40
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 22
1
7%
7
18%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
4
29%
6
15%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
4
29%
5
13%
61-75
4
29%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1
Волгарь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Волгарь

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
5
24
3
26
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 30 17 6 7 50 - 36 57
2.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 30 15 8 7 30 - 14 53
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 29 12 9 8 44 - 26 45
6.
Тюмень
 Заявка 29 11 9 9 32 - 29 42
7.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Алания
 Заявка 30 10 12 8 38 - 40 42
9.
Енисей
 0:0 Заявка 30 12 5 13 48 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 30 7 12 11 28 - 33 33
15.
Сокол
 Заявка 30 7 7 16 27 - 51 28
16.
Волгарь
 0:0 Заявка 30 5 13 12 25 - 39 28
17.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 15 9 3 3 18 - 6 30
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 0:0 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
8.
Родина Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
9.
Алания
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
6.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Волгарь
 0:0 Заявка 16 3 8 5 13 - 16 17
12.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Енисей
 0:0 Заявка 15 3 3 9 14 - 20 12
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Алания Машуков Ислам 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Химки Руденко Александр Александрович 11
Енисей Ломакин Александр 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Крачковскому по левому флангу не удалось пройти вперёд.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РАЖАБ МАГОМЕДОВ!!! Шумахов сделал заброс к правой штанге на Кагермазова, после короткого паса которого Ражаб Магомедов открыл счёт в матче.
  • 12'
    Навес Сандрачука слева к дальней штанге попытался замкнуть Ражаб Магомедов, но не смог вверху переиграть соперника.
  • 11'
    Прострел Сандрачука слева в штрафную площадь соперники перехватили. Стартовые минуты встречи проходят без опасных ударов по воротам, даже без моментов.
  • 10'
    Ткачук по левому флангу прошёл вперёд, но динамовские защитники выбили мяч Дениса за боковую линию поля.
  • Угловой
    9'
    Касинтура от углового флага навесил к воротам, где на выходе мяч в руки забрал Смирнов.
  • 8'
    Касинтура перевод направо на Ражаба Магомедова исполнил слабо, и соперники мяч перехватили.
  • 6'
    Попытались гости по правому флангу убежать в контратаку, но потеряли мяч на дальних подступах к штрафной площади соперников.
  • 5'
    "Динамо" активнее начало встречу. Мяч в первые минуты встречи не покидает половину поля гостей. Дальний удары по воротам астраханцы блокируют.
  • 4'
    Прострел Ражаба Магомедова справа к воротам соперники заблокировали и мяч прилетел в руки Смирнову.
  • Фол, нарушение
    3'
    Касинтура в центре поля получил по ногам от соперника.
  • 2'
    "Динамо" играет в синей форме, "Волгарь" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Анжи-Арене"!
  • До матча
  • Главный судья: Аверьянов Константин (Санкт-Петербург);
    Первый помощник: Линкин Алексей (Воронеж);
    Второй помощник: Максим Каюмов (Москва);
    Резервный судья: Марнавский Роман (Санкт-Петербург).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать первого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и «Волгарь». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.3% пользователей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 137
    Динамо Махачкала 94.9% (130)
    X 4.4% (6)
    Волгарь 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Волгарь
    1.94
    3.40
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    5.56
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 1:0 Волгарь

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    94.9% (130)
    Ничья
    4.4% (6)
    Волгарь
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (44)
    Нет
    62.39% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    34.3% (47)
    2:1 Динамо Махачкала
    24.8% (34)
    2:0 Динамо Махачкала
    17.5% (24)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    3:2 Динамо Махачкала
    2.2% (3)
    3:0 Динамо Махачкала
    1.5% (2)
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