Тур: 31.
1:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
14'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
-
90 Шакуро ПавелЗащитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюев Денис
История личных встреч
Динамо Махачкала
Волгарь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|8
|0.27
|Магомедов Ражаб
|4
|0.13
|Касинтура Эгаш
|4
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.1
|Алибеков Муталип
|2
|0.07
|Абдуллахи Квари
|2
|0.07
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Сундуков Темиркан
|1
|0.03
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|6 (1)
|0.2
|Кротов Вячеслав
|4
|0.13
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.1
|Гилязетдинов Артур
|3
|0.1
|Косарев Кирилл
|2
|0.07
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.07
|Ткачук Денис
|1
|0.03
|Маляров Никита
|1
|0.03
|Зуев Илья
|1
|0.03
|Прошкин Егор
|1
|0.03
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирнов Данила
|5
|0
|Гилязетдинов Артур
|4
|0
|Лесников Дмитрий
|2
|1
|Мартовой Даниил
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Зуев Илья
|3
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Шайхтдинов Дамир
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Обивалин Сергей
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Атабаев Эрбол
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Волгарь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
7
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Волгарь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
12
8
Динамо Махачкала
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Волгарь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
8
19
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
5
45%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Пропущено
7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
57%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
29%
2
8%
61-75
1
14%
5
21%
76-90
Забито
30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
4
13%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
8
27%
9
38%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
6
20%
5
21%
76-90
Пропущено
14
40
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 22
1
7%
7
18%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
4
29%
6
15%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
4
29%
5
13%
61-75
4
29%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1
Волгарь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Волгарь
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1910
920
524
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|0:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|30 - 14
|53
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 26
|45
|6.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 29
|42
|7.
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|38 - 40
|42
|9.
|0:0 Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|16.
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 39
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 6
|30
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 1:0 Волгарь
Исход игры
Динамо Махачкала
94.9% (130)
Ничья
4.4% (6)
Волгарь
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
37.61% (44)
Нет
62.39% (73)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
34.3% (47)
2:1 Динамо Махачкала
24.8% (34)
2:0 Динамо Махачкала
17.5% (24)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:2 Динамо Махачкала
2.2% (3)
3:0 Динамо Махачкала
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!