  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 31.
Динамо Махачкала
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 44
Динамо Махачкала 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Волгарь 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Волгарь
1.52
3.65
5.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Махачкала
Волгарь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 8 0.28
Магомедов Ражаб 4 0.14
Касинтура Эгаш 4 0.14
Глушков Никита Сергеевич 3 0.1
Алибеков Муталип 2 0.07
Абдуллахи Квари 2 0.07
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.07
Костюков Михаил 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Сундуков Темиркан 1 0.03
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 6 (1) 0.21
Кротов Вячеслав 4 0.14
Жамалетдинов Тимур 3 0.1
Гилязетдинов Артур 3 0.1
Косарев Кирилл 2 0.07
Клёнкин Данил 2 (1) 0.07
Ткачук Денис 1 0.03
Маляров Никита 1 0.03
Зуев Илья 1 0.03
Прошкин Егор 1 0.03

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 5 0
Гилязетдинов Артур 4 0
Лесников Дмитрий 2 1
Мартовой Даниил 2 1
Ткачук Денис 3 0
Зуев Илья 3 0
Кротов Вячеслав 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Шайхтдинов Дамир 2 0
Смирнов Олег 1 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Шакуро Павел 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Атабаев Эрбол 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Волгарь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
7
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Волгарь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

12
8
Динамо Махачкала
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Волгарь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

8
19

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
5
45%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
57%
5
21%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
29%
2
8%
61-75
1
14%
5
21%
76-90

Забито

30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
4
13%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
8
27%
9
38%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
6
20%
5
21%
76-90

Пропущено

14
40
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 17
11 Не пропускали 22
1
7%
7
18%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
4
29%
6
15%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
4
29%
5
13%
61-75
4
29%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1
Волгарь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Волгарь

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
5
24
3
26
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 29 16 6 7 45 - 32 54
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 15 7 7 30 - 14 52
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 29 12 9 8 44 - 26 45
6.
Тюмень
 Заявка 29 11 9 9 32 - 29 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 29 10 9 10 27 - 28 39
13.
Торпедо Москва
 Заявка 29 9 9 11 26 - 29 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 29 7 12 10 27 - 31 33
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 15 5 6 4 17 - 12 21
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 57 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Динамо Махачкала 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Волгарь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Волгарь
    1.52
    3.65
    5.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Волгарь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Волгарь

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Волгарь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    34.88% (15)
    Нет
    65.12% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    40.9% (18)
    2:1 Динамо Махачкала
    27.3% (12)
    2:0 Динамо Махачкала
    22.7% (10)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Махачкала
    Волгарь
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный