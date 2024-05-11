Тур: 32.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Котик АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
История личных встреч
Арсенал Тула
Нефтехимик
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонатан Окоронкво
|15 (4)
|0.5
|Гелоян Ишхан
|4
|0.13
|Ткачёв Сергей
|3
|0.1
|Лёвин Владислав
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Макаров Анатолий
|2
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.07
|Большаков Кирилл
|2
|0.07
|Попов Артём
|1
|0.03
|Суханов Артём Романович
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Коротков Александр II
|1
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Максим Вячеславович
|5
|0.17
|Котов Павел
|4 (2)
|0.13
|Емельянов Данила
|3
|0.1
|Першин Матвей
|3
|0.1
|Котик Артём
|3
|0.1
|Джамилов Султан
|2
|0.07
|Липовой Данил
|2
|0.07
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.07
|Галиулин Вагиз
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Кокоев Давид
|1
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|6
|0
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|6
|1
|Ситдиков Марат
|4
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Петров Максим Вячеславович
|4
|0
|Шоркин Максим
|3
|0
|Герасимов Алексей
|3
|0
|Талалай Денис
|3
|0
|Першин Матвей
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Джамилов Султан
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Липовой Данил
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Магомедов Рашид
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Нефтехимик
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
12
12
Арсенал Тула
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Нефтехимик
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
20
15
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
6
30%
2
13%
1-15
4
20%
5
33%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
13%
3
21%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
6
43%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
36
29
21 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 12
9 Не забивали 12
8
22%
5
17%
1-15
7
19%
5
17%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
4
11%
6
21%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
6
17%
7
24%
76-90
Пропущено
23
29
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
0
0%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
5
22%
7
24%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
7
30%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Нефтехимик
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
8 раз 27%
1:1
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
97
78
511
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
411
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1812
1119
921
426
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|34 - 14
|58
|2.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|50 - 37
|57
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 28
|49
|5.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|49 - 40
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|39 - 42
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|28 - 29
|41
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 33
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 51
|29
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 18
|17
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нефтехимик
Исход игры
Арсенал Тула
81% (98)
Ничья
14.9% (18)
Нефтехимик
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
49.54% (54)
Нет
50.46% (55)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
31.4% (38)
1:0 Арсенал Тула
31.4% (38)
2:0 Арсенал Тула
11.6% (14)
1:1 Ничья
8.3% (10)
3:1 Арсенал Тула
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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