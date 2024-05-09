  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Арсенал Тула
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 50
Арсенал Тула 84% (42)
X 14% (7)
Нефтехимик 2% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Арсенал Тула
Нефтехимик

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонатан Окоронкво 15 (4) 0.5
Гелоян Ишхан 4 0.13
Ткачёв Сергей 3 0.1
Лёвин Владислав 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Макаров Анатолий 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Большаков Кирилл 2 0.07
Попов Артём 1 0.03
Суханов Артём Романович 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Коротков Александр II 1 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 5 0.17
Котов Павел 4 (2) 0.13
Емельянов Данила 3 0.1
Першин Матвей 3 0.1
Котик Артём 3 0.1
Джамилов Султан 2 0.07
Липовой Данил 2 0.07
Базелюк Константин 2 (1) 0.07
Галиулин Вагиз 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Кокоев Давид 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 1
Ситдиков Марат 4 0
Денисов Роман 4 0
Кокоев Давид 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Шоркин Максим 3 0
Герасимов Алексей 3 0
Талалай Денис 3 0
Першин Матвей 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Джамилов Султан 2 0
Емельянов Данила 2 0
Липовой Данил 2 0
Зорин Богдан 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Магомедов Рашид 1 0
Ещенко Сергей 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Нефтехимик
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

12
12
Арсенал Тула
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Нефтехимик
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

20
15
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
6
30%
2
13%
1-15
4
20%
5
33%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
13%
3
21%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
6
43%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

36
29
21 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 12
9 Не забивали 12
8
22%
5
17%
1-15
7
19%
5
17%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
4
11%
6
21%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
6
17%
7
24%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
0
0%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
5
22%
7
24%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
7
30%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Нефтехимик

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
8 раз 27%
1:1
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
7
7
8
1.5
5
11
3
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
4
10
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
18
12
11
19
1.5
9
21
4
26
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
5.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Енисей
 Заявка 31 12 6 13 49 - 40 42
9.
Алания
 Заявка 31 10 12 9 39 - 42 42
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 31 7 8 16 27 - 51 29
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 15 4 5 6 11 - 18 17
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 11
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Арсенал Тула 84% (42)
    X 14% (7)
    Нефтехимик 2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Нефтехимик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нефтехимик

    Исход игры
    Арсенал Тула
    84% (42)
    Ничья
    14% (7)
    Нефтехимик
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (23)
    Нет
    50% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    36% (18)
    1:0 Арсенал Тула
    26% (13)
    2:0 Арсенал Тула
    18% (9)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный