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  4. Кубок 2023-2024
Бешикташ
 
Позже
Анкарагюджю
Прогнозы 125
Бешикташ 96% (120)
X 2.4% (3)
Анкарагюджю 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Анкарагюджю
4.05
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Геззаль
Рашид
23
Мучи
Эрнест
8
Учан
Салих
11
Рашица
Милот
90
Киличсой
Семих
25
Озбир
Эртач
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
30
Джигерджи
Толга
13
Бассогог
Кристиан
19
Флипс
Алексис
10
Бекироглу
Эфкан
7
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Баич
Риад
Бешикташ
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-1-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Анкарагюджю

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

24 матча

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
К
1:1
С
2:3
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1
С
1:4
КТ
3:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
4:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
1:1
С
3:1

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.45
1.23

Среднее время на гол

36
73

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.62
0.82

Среднее время на гол

146
110

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 3 (1) 0.75
Учан Салих 2 0.5
Мулека Джексон 2 0.5
Ребич Анте 1 0.25
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.5
Македа Федерико 2 0.33
Хадзийованнис Анастасиос 2 0.33
Джигерджи Толга 2 (2) 0.33
Педринью V 1 0.17
Родригес Гарри 1 0.17
Радакович Урош 1 0.17
Бекироглу Эфкан 1 0.17
Гюнерен Али Каан 1 0.17
Астанакулов Сирожиддин 1 0.17
Баич Риад 1 (1) 0.17
Ганоушек Матей 0 0
Билазер Хайрулла 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Педринью V 1 0
Бекироглу Эфкан 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Чанкая Атакан 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Анкарагюджю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
16
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
16

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
4
25%
61-75
1
50%
5
31%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1

Результаты матчей

Бешикташ
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
4
2
1
1
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
1
1.5
5
1
1
3
2.5
4
2
1
3
3.5
1
5
1/8 финала
5 Анкарагюджю
1 24 Эрзинджанспор
0 Газиантеп
2 Фенербахче
1 Антальяспор
2 Бешикташ
0 Сивасспор
1 Коньяспор
1 Генчлербирлиги
2 Трабзонспор
4 Истанбул Башакшехир
3 Хатайспор
4 Галатасарай
2 Бандырмаспор
2 Фатих Карагюмрюк
1 Самсунспор
1/4 финала
3 Анкарагюджю
0 Фенербахче
2 Бешикташ
0 Коньяспор
1 Трабзонспор
0 Истанбул Башакшехир
0 Галатасарай
2 Фатих Карагюмрюк
1/2 финала
0 Анкарагюджю
0 Бешикташ
3 Трабзонспор
2 Фатих Карагюмрюк
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фенербахче Бачуайи Миши 6
Хатайспор Страндберг Карлос 5
Арнавуткей Harun Ozcan 5
Сивасспор Манай Рей 4
Этимесгут Алкан Якуп 4
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 2
Фенербахче Остерволде Джейден 2
Фенербахче Юксек Исмаил 2
Менеменспор Feyyaz Belen 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном полуфинальном Кубка Турции "Бешикташ" принимает "Анкарагюджю". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Анкарагюджю от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2024, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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Прогнозы 125
Бешикташ 96% (120)
X 2.4% (3)
Анкарагюджю 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Анкарагюджю
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бешикташ - Анкарагюджю

Исход игры
Бешикташ
96.1% (122)
Ничья
2.4% (3)
Анкарагюджю
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.77% (67)
Меньше
41.23% (47)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
41.7% (53)
2:0 Бешикташ
26.8% (34)
1:0 Бешикташ
9.4% (12)
3:1 Бешикташ
7.1% (9)
3:0 Бешикташ
2.4% (3)
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