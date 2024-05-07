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Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
23
Мучи
Эрнест
11
Рашица
Милот
25
Озбир
Эртач
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Бешикташ
Анкарагюджю
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
24 матча
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.45
1.23
Среднее время на гол
36
73
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.62
0.82
Среднее время на гол
146
110
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|3 (1)
|0.75
|Учан Салих
|2
|0.5
|Мулека Джексон
|2
|0.5
|Ребич Анте
|1
|0.25
|Рашица Милот
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.5
|Македа Федерико
|2
|0.33
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0.33
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.33
|Педринью V
|1
|0.17
|Родригес Гарри
|1
|0.17
|Радакович Урош
|1
|0.17
|Бекироглу Эфкан
|1
|0.17
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.17
|Астанакулов Сирожиддин
|1
|0.17
|Баич Риад
|1 (1)
|0.17
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Билазер Хайрулла
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тосун Дженк
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Анкарагюджю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
16
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
16
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
16
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
4
25%
61-75
1
50%
5
31%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1
Результаты матчей
Бешикташ
Анкарагюджю
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
42
11
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
31
51
13
42
13
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|6
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|5
|Арнавуткей
|Harun Ozcan
|5
|Сивасспор
|Манай Рей
|4
|Этимесгут
|Алкан Якуп
|4
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|2
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|Фенербахче
|Остерволде Джейден
|2
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2
|Менеменспор
|Feyyaz Belen
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ - Анкарагюджю
Исход игры
Бешикташ
96.1% (122)
Ничья
2.4% (3)
Анкарагюджю
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.77% (67)
Меньше
41.23% (47)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
41.7% (53)
2:0 Бешикташ
26.8% (34)
1:0 Бешикташ
9.4% (12)
3:1 Бешикташ
7.1% (9)
3:0 Бешикташ
2.4% (3)
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