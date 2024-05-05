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  4. Кубок 2023-2024
Бешикташ
 
Позже
Анкарагюджю
Прогнозы 46
Бешикташ 97.8% (45)
X 2.2% (1)
Анкарагюджю 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Бешикташ
Анкарагюджю

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

24 матча

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
К
1:1
С
2:3
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1
С
1:4
КТ
3:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
4:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
1:1
С
3:1

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.45
1.23

Среднее время на гол

36
73

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.62
0.82

Среднее время на гол

146
110

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 3 (1) 0.75
Учан Салих 2 0.5
Мулека Джексон 2 0.5
Ребич Анте 1 0.25
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.5
Македа Федерико 2 0.33
Хадзийованнис Анастасиос 2 0.33
Джигерджи Толга 2 (2) 0.33
Педринью V 1 0.17
Родригес Гарри 1 0.17
Радакович Урош 1 0.17
Бекироглу Эфкан 1 0.17
Гюнерен Али Каан 1 0.17
Астанакулов Сирожиддин 1 0.17
Баич Риад 1 (1) 0.17
Ганоушек Матей 0 0
Билазер Хайрулла 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Педринью V 1 0
Бекироглу Эфкан 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Чанкая Атакан 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Анкарагюджю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
16
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
16

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
4
25%
61-75
1
50%
5
31%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1

Результаты матчей

Бешикташ
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
4
2
1
1
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
1
1.5
5
1
1
3
2.5
4
2
1
3
3.5
1
5
1/8 финала
5 Анкарагюджю
1 24 Эрзинджанспор
0 Газиантеп
2 Фенербахче
1 Антальяспор
2 Бешикташ
0 Сивасспор
1 Коньяспор
1 Генчлербирлиги
2 Трабзонспор
4 Истанбул Башакшехир
3 Хатайспор
4 Галатасарай
2 Бандырмаспор
2 Фатих Карагюмрюк
1 Самсунспор
1/4 финала
3 Анкарагюджю
0 Фенербахче
2 Бешикташ
0 Коньяспор
1 Трабзонспор
0 Истанбул Башакшехир
0 Галатасарай
2 Фатих Карагюмрюк
1/2 финала
0 Анкарагюджю
0 Бешикташ
3 Трабзонспор
2 Фатих Карагюмрюк
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фенербахче Бачуайи Миши 6
Хатайспор Страндберг Карлос 5
Арнавуткей Harun Ozcan 5
Сивасспор Манай Рей 4
Этимесгут Алкан Якуп 4
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 2
Фенербахче Остерволде Джейден 2
Фенербахче Юксек Исмаил 2
Менеменспор Feyyaz Belen 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Анкарагюджю от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Бешикташ 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Анкарагюджю 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Бешикташ - Анкарагюджю онлайн

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    Прогнозы на матч Бешикташ - Анкарагюджю

    Исход игры
    Бешикташ
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Анкарагюджю
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    50% (23)
    2:0 Бешикташ
    32.6% (15)
    1:0 Бешикташ
    6.5% (3)
    3:1 Бешикташ
    4.3% (2)
    3:0 Бешикташ
    4.3% (2)
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    Бешикташ
    Анкарагюджю
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