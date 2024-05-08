Обе команды очень слабо играют в атаке.Ничья устроит всех
ВладимирInvalid #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|5
|0.17
|Морозов Владислав
|5
|0.17
|Максименко Артём
|3
|0.1
|Мальцев Михаил
|3
|0.1
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.1
|Молодцов Артём
|2
|0.07
|Козловский Никита
|2
|0.07
|Сасин Дмитрий
|1
|0.03
|Евдокимов Андрей
|1
|0.03
|Самко Владислав
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.23
|Руденко Владислав
|4
|0.13
|Саадуев Шамиль
|3
|0.1
|Уридия Мераби
|2
|0.07
|Маклаков Иван
|2
|0.07
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|Мельников Никита
|1
|0.03
|Фомин Денис
|1
|0.03
|Магомедов Зикрула
|1
|0.03
|Енин Иван
|1
|0.03
|Абакаров Магомед
|1
|0.03
|Будагян Юрий
|1
|0.03
|Родионов Илья
|1
|0.03
|Зазвонкин Иван
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудков Ян
|6
|0
|Сасин Дмитрий
|5
|0
|Мальцев Михаил
|4
|0
|Ежков Данила
|4
|0
|Косаревский Пётр
|2
|1
|Казанцев Данил
|2
|1
|Молодцов Артём
|3
|0
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Забелин Павел
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Красильниченко Олег
|4
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Чичинадзе Анри
|3
|0
|Мельников Никита
|1
|1
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Магомедов Зикрула
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Адаев Владислав
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|33 - 14
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|5.
|0:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 28
|46
|6.
|1:0 Заявка
|31
|11
|12
|8
|39 - 40
|45
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|9.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 6
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|21 - 14
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|8.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 15
|18
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8