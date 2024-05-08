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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Сокол
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 123
Сокол 43.9% (54)
X 42.3% (52)
Черноморец Нв 13.8% (17)
0
матч окончится ничьей
Обе команды очень слабо играют в атаке.Ничья устроит всех
ВладимирInvalid #
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Сокол
Черноморец Нв

История личных встреч

Сокол
Черноморец Нв

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
МПЛ
5:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
36

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 5 0.17
Морозов Владислав 5 0.17
Максименко Артём 3 0.1
Мальцев Михаил 3 0.1
Ежков Данила 3 (1) 0.1
Молодцов Артём 2 0.07
Козловский Никита 2 0.07
Сасин Дмитрий 1 0.03
Евдокимов Андрей 1 0.03
Самко Владислав 1 0.03
Турсунов Игорь 1 (1) 0.03
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 7 (3) 0.23
Руденко Владислав 4 0.13
Саадуев Шамиль 3 0.1
Уридия Мераби 2 0.07
Маклаков Иван 2 0.07
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.07
Мельников Никита 1 0.03
Фомин Денис 1 0.03
Магомедов Зикрула 1 0.03
Енин Иван 1 0.03
Абакаров Магомед 1 0.03
Будагян Юрий 1 0.03
Родионов Илья 1 0.03
Зазвонкин Иван 1 0.03

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудков Ян 6 0
Сасин Дмитрий 5 0
Мальцев Михаил 4 0
Ежков Данила 4 0
Косаревский Пётр 2 1
Казанцев Данил 2 1
Молодцов Артём 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Забелин Павел 2 0
Караев Максим 2 0
Батырев Амир 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сериков Илья 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Красильниченко Олег 4 0
Кумбурович Никола 4 0
Фомин Денис 2 1
Гараев Виктор 3 0
Саадуев Шамиль 3 0
Енин Иван 3 0
Чичинадзе Анри 3 0
Мельников Никита 1 1
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Магомедов Зикрула 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Адаев Владислав 1 0
Руденко Владислав 1 0
Кириленко Владислав 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Будагян Юрий 1 0
Басыров Станислав 1 0

Результаты матчей

Сокол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Черноморец Нв
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7
Сокол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

30
7

Упущенные победы

5
16
Сокол
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Черноморец Нв
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

32
8

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
33%
3
16%
31-45
3
17%
6
32%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
7
39%
4
21%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

31
13
20 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
13%
2
15%
1-15
8
26%
2
15%
16-30
8
26%
3
23%
31-45
1
3%
1
8%
46-60
4
13%
4
31%
61-75
6
19%
1
8%
76-90

Забито

29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
1
3%
3
10%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
6
21%
7
24%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
8
28%
5
17%
61-75
4
14%
4
14%
76-90

Пропущено

49
32
30 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
7
14%
5
16%
1-15
9
18%
3
9%
16-30
14
29%
6
19%
31-45
4
8%
7
22%
46-60
8
16%
5
16%
61-75
7
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3
Черноморец Нв
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1

Результаты матчей

Сокол
Черноморец Нв

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сокол
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
7
2
12
1.5
4
12
1
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
8
6
5
11
1.5
2
12
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
17
13
7
23
1.5
6
24
4
26
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 30 17 6 7 50 - 36 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 16 7 7 33 - 14 55
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
5.
Родина Москва
 0:1 Заявка 31 12 10 9 45 - 28 46
6.
Алания
 1:0 Заявка 31 11 12 8 39 - 40 45
7.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
8.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
9.
Енисей
 Заявка 30 12 5 13 48 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 30 7 12 11 28 - 33 33
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 30 7 7 16 27 - 51 28
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 10 2 3 21 - 6 32
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Алания
 1:0 Заявка 16 8 5 3 21 - 14 29
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 0:1 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
7.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
8.
Родина Москва
 0:1 Заявка 15 4 6 5 20 - 15 18
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Енисей
 Заявка 15 3 3 9 14 - 20 12
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Химки Руденко Александр Александрович 11
Енисей Ломакин Александр 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 24-го тура ФНЛ, в котором саратовский "Сокол" на своём поле будет принимать "Черноморец" из Новороссийска. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.5% пользователей.
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Прогнозы 123
Сокол 43.9% (54)
X 42.3% (52)
Черноморец Нв 13.8% (17)
0
матч окончится ничьей
Обе команды очень слабо играют в атаке.Ничья устроит всех
ВладимирInvalid #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Черноморец Нв
2.40
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3.30
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3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сокол - Черноморец Нв

Исход игры
Сокол
43.5% (54)
Ничья
42.7% (53)
Черноморец Нв
13.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (44)
1:0 Сокол
27.4% (34)
2:1 Сокол
11.3% (14)
1:2 Черноморец Нв
5.6% (7)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:1 Черноморец Нв
2.4% (3)
2:0 Сокол
2.4% (3)
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