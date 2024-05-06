Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Сокол
Черноморец Нв
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
36
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|5
|0.17
|Морозов Владислав
|5
|0.17
|Максименко Артём
|3
|0.1
|Мальцев Михаил
|3
|0.1
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.1
|Молодцов Артём
|2
|0.07
|Козловский Никита
|2
|0.07
|Сасин Дмитрий
|1
|0.03
|Евдокимов Андрей
|1
|0.03
|Самко Владислав
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.03
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.23
|Руденко Владислав
|4
|0.13
|Саадуев Шамиль
|3
|0.1
|Уридия Мераби
|2
|0.07
|Маклаков Иван
|2
|0.07
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|Мельников Никита
|1
|0.03
|Фомин Денис
|1
|0.03
|Магомедов Зикрула
|1
|0.03
|Енин Иван
|1
|0.03
|Абакаров Магомед
|1
|0.03
|Будагян Юрий
|1
|0.03
|Родионов Илья
|1
|0.03
|Зазвонкин Иван
|1
|0.03
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудков Ян
|6
|0
|Сасин Дмитрий
|5
|0
|Мальцев Михаил
|4
|0
|Ежков Данила
|4
|0
|Косаревский Пётр
|2
|1
|Казанцев Данил
|2
|1
|Молодцов Артём
|3
|0
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Забелин Павел
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Красильниченко Олег
|4
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Чичинадзе Анри
|3
|0
|Мельников Никита
|1
|1
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Магомедов Зикрула
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Адаев Владислав
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Черноморец Нв
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Сокол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
30
7
Упущенные победы
5
16
Сокол
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Черноморец Нв
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
32
8
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
33%
3
16%
31-45
3
17%
6
32%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
7
39%
4
21%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
31
13
20 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
13%
2
15%
1-15
8
26%
2
15%
16-30
8
26%
3
23%
31-45
1
3%
1
8%
46-60
4
13%
4
31%
61-75
6
19%
1
8%
76-90
Забито
29
29
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
1
3%
3
10%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
6
21%
7
24%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
8
28%
5
17%
61-75
4
14%
4
14%
76-90
Пропущено
49
32
30 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
7
14%
5
16%
1-15
9
18%
3
9%
16-30
14
29%
6
19%
31-45
4
8%
7
22%
46-60
8
16%
5
16%
61-75
7
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3
Черноморец Нв
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1
Результаты матчей
Сокол
Черноморец Нв
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сокол
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
97
212
412
113
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
86
511
212
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
1713
723
624
426
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|33 - 14
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|5.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|38 - 40
|42
|9.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 6
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогнозы на матч Сокол - Черноморец Нв
Исход игры
Сокол
44.7% (21)
Ничья
44.7% (21)
Черноморец Нв
10.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
21.28% (10)
Меньше
78.72% (37)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (18)
1:0 Сокол
25.5% (12)
2:1 Сокол
14.9% (7)
1:2 Черноморец Нв
4.3% (2)
2:0 Сокол
4.3% (2)
0:1 Черноморец Нв
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
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