Состав у Родины значительно сильнее
ВладимирInvalid #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13 (2)
|0.42
|Гиоргобиани Николай
|6 (3)
|0.19
|Гурциев Батраз
|5 (2)
|0.16
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|Гаглоев Тарас
|3
|0.1
|Караев Давид
|2
|0.06
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Цараев Алан
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Дауров Руслан
|1
|0.03
|Царукян Валерий
|1
|0.03
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.42
|Гордюшенко Астемир
|7
|0.23
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.19
|Турищев Максим
|4
|0.13
|Клещенко Александр
|3
|0.1
|Султонов Мухаммад
|2
|0.06
|Самко Владислав
|2
|0.06
|Юшин Александр
|1
|0.03
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.03
|Кризан Митча
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Кузнецов Даниил
|1
|0.03
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.03
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Багаев Алан
|6
|0
|Качмазов Сослан
|3
|1
|Караев Давид
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Шавлохов Давид
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Бакаев Солтмурад
|6
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Фищенко Руслан
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Эдилсон
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|33 - 14
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|5.
|0:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 28
|46
|6.
|1:0 Заявка
|31
|11
|12
|8
|39 - 40
|45
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|9.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 6
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|21 - 14
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|8.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 15
|18
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8