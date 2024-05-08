Кузнецов от радиуса штрафной площади с левой половины поля на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Из глубины поля последовала передача на ход Машукову по центру, Корякин выскочил за пределы штрафной площади и головой выбил мяч точно на своего партнёра по команде.

Ориньо чуть ранее ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил в дальний угол ворот, Солдатенко в прыжке спас свою команду.

Гордюшенко с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Султонов под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Угловой у ворот "Алании". Гордюшенко на этот раз решил обойтись без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге "Родина" ничего интересного придумать не смогла.

Заканчивается постепенно первый тайм. "Родина" в первом тайме вполне могла забивать свой гол, но пока что пробить Ростислава Солдатенко гости не могут.

Фищенко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Алании".

ГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Машуков!!! Чочиев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Машуков хорошо выпрыгнул и головой пробил точно в дальний угол ворот, Корякин хотел сыграть на выходе, но в итоге наткнулся на своего защитника и полностью был отыгран.

В очень медленном темпе "Алания" всё же открыла счёт в матче, теперь уже "Родине" нужно стараться добавлять в атаке.

Из глубины поля последовал заброс на ход Уэсли по левому флангу, Плиев опередил соперника и головой выбил мяч в аут.

Плиев на левом фланге нарушил правила против Кузнецова. "Родина" заработала относительно неплохой стандарт.

Гордюшенко со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый угол штрафной площади, далее игроки "Алании" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Гордюшенко с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки "Алании" уверенно перехватили мяч, но всё же контратаку хозяева поля провести не смогли.

Фланговый защитник "Алании" Аллон Бутаев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Ориньо.

Султонов совершил рывок вперёд по правой половине поля и от линии штрафной площади под давлением Цаллагова пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

27' Чочиев из центра половины поля "Родины" вновь выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Сокол в борьбе с соперником головой выбил мяч на угловой.

26' Чочиев с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

25' Ориньо подключился к атаке по левому флангу и затем выполнил подачу к дальнему углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

24' Тарба пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Корякин всё контролировал.

23' Куликов получил передачу на ход по правой половине поля от Султонова, Даниил убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

22' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Родины" на ход Машукову, Корякин вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

21' Гордюшенко от радиуса штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Солдатенко поймал его без особого труда.

20' Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к левому углу штрафной площади, подбор был за игроками "Алании".

19' Кузнецов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Султонов удачно набежал на мяч и в падении в касание пробил в левый угол ворот, Солдатенко в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.