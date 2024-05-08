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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Алания
1:0
Первый тайм: 40'
Родина Москва
0'
1:0
27' Гол
Машуков Ислам
32' Желтая карточка
Бутаев Аллон

Ход матча

27'
Машуков Ислам
1:0
32'
Бутаев Аллон
 
Прогнозы 122
Алания 48.4% (59)
X 34.4% (42)
Родина Москва 17.2% (21)
0
выиграет Родина Москва
Состав у Родины значительно сильнее
ВладимирInvalid #
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Алания
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Алания
Родина Москва

История личных встреч

Алания
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
33

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 (2) 0.42
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.19
Гурциев Батраз 5 (2) 0.16
Кротов Вячеслав 3 0.1
Гаглоев Тарас 3 0.1
Караев Давид 2 0.06
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.42
Гордюшенко Астемир 7 0.23
Калмыков Амур 6 (1) 0.19
Турищев Максим 4 0.13
Клещенко Александр 3 0.1
Султонов Мухаммад 2 0.06
Самко Владислав 2 0.06
Юшин Александр 1 0.03
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.03
Кризан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Кузнецов Даниил 1 0.03
Сокол Артём 1 (1) 0.03
Куль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Багаев Алан 6 0
Качмазов Сослан 3 1
Караев Давид 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Бакаев Солтмурад 6 0
Клещенко Александр 5 0
Фищенко Руслан 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Сокол Артём 2 1
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Воропаев Артём 3 0
Эдилсон 2 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

Алания
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Алания
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

17
21
Алания
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
50% (15)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Родина Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
4
29%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
8
42%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
24%
2
14%
61-75
4
16%
5
36%
76-90

Забито

38
44
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
2
5%
6
14%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
10
26%
5
11%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
11
29%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

40
28
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
8
20%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
3
8%
4
14%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
10
25%
6
21%
61-75
8
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2
Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1

Результаты матчей

Алания
Родина Москва

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алания
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
6
10
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
10
20
1.5
12
18
4
26
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 30 17 6 7 50 - 36 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 16 7 7 33 - 14 55
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
5.
Родина Москва
 0:1 Заявка 31 12 10 9 45 - 28 46
6.
Алания
 1:0 Заявка 31 11 12 8 39 - 40 45
7.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
8.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
9.
Енисей
 Заявка 30 12 5 13 48 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 30 7 12 11 28 - 33 33
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 30 7 7 16 27 - 51 28
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 10 2 3 21 - 6 32
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Алания
 1:0 Заявка 16 8 5 3 21 - 14 29
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 0:1 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
7.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
8.
Родина Москва
 0:1 Заявка 15 4 6 5 20 - 15 18
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Енисей
 Заявка 15 3 3 9 14 - 20 12
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Химки Руденко Александр Александрович 11
Енисей Ломакин Александр 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Фищенко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Алании". 
  • 41'
    Заканчивается постепенно первый тайм. "Родина" в первом тайме вполне могла забивать свой гол, но пока что пробить Ростислава Солдатенко гости не могут. 
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот "Алании". Гордюшенко на этот раз решил обойтись без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге "Родина" ничего интересного придумать не смогла. 
  • 39'
    Гордюшенко с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Султонов под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Опасный момент
    38'
    Ориньо чуть ранее ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил в дальний угол ворот, Солдатенко в прыжке спас свою команду. 
  • 37'
    Из глубины поля последовала передача на ход Машукову по центру, Корякин выскочил за пределы штрафной площади и головой выбил мяч точно на своего партнёра по команде. 
  • 36'
    Кузнецов от радиуса штрафной площади с левой половины поля на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    35'
    Султонов совершил рывок вперёд по правой половине поля и от линии штрафной площади под давлением Цаллагова пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    34'
    Фланговый защитник "Алании" Аллон Бутаев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Ориньо. 
  • Угловой
    33'
    Гордюшенко с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки "Алании" уверенно перехватили мяч, но всё же контратаку хозяева поля провести не смогли. 
  • 32'
    Гордюшенко со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый угол штрафной площади, далее игроки "Алании" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Плиев на левом фланге нарушил правила против Кузнецова. "Родина" заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 30'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Уэсли по левому флангу, Плиев опередил соперника и головой выбил мяч в аут. 
  • 29'
    В очень медленном темпе "Алания" всё же открыла счёт в матче, теперь уже "Родине" нужно стараться добавлять в атаке. 
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Машуков!!! Чочиев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Машуков хорошо выпрыгнул и головой пробил точно в дальний угол ворот, Корякин хотел сыграть на выходе, но в итоге наткнулся на своего защитника и полностью был отыгран. 
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    • 27'
      Чочиев из центра половины поля "Родины" вновь выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Сокол в борьбе с соперником головой выбил мяч на угловой. 
    • 26'
      Чочиев с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 25'
      Ориньо подключился к атаке по левому флангу и затем выполнил подачу к дальнему углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 24'
      Тарба пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Корякин всё контролировал. 
    • Опасный момент
      23'
      Куликов получил передачу на ход по правой половине поля от Султонова, Даниил убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Родины" на ход Машукову, Корякин вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 21'
      Гордюшенко от радиуса штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Солдатенко поймал его без особого труда. 
    • Угловой
      20'
      Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к левому углу штрафной площади, подбор был за игроками "Алании". 
    • Опасный момент
      19'
      Кузнецов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Султонов удачно набежал на мяч и в падении в касание пробил в левый угол ворот, Солдатенко в отличном прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      18'
      Удалось "Родине" заработать ещё один угловой. Гордюшенко выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Алании" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Тарба в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Родины" сразу же разыграли стандарт. 
    • Угловой
      16'
      Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кризан в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 15'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Гордюшенко подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Алании", а затем ушёл на угловой. 
    • 14'
      В среднем темпе уже у нас стали играть команды, всё же стартового запала "Алании" не хватило на длительное время. 
    • 13'
      Ориньо из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Кузнецову, мяч полетел слишком сильно для Даниила, в итоге его при игре на выходе спокойно перехватил Солдатенко. 
    • 12'
      В будний день на "Ахмат-Арене" болельщиков совсем мало, но при этом футболисты будут хорошо слышать подсказки от тренеров. 
    • 11'
      С левого фланга последовал слишком сильный перевод на ход Бутаеву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Сокол в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Качмазова. Игроки "Алании" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 9'
      Сокол подключился к атаке по правой половине поля и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Гордюшенко неудачно поставил ногу и в итоге отправил мяч далеко в сторону от левой штанги. 
    • 8'
      "Алания" пока что явно действует первым номером в первые минуты матча, старается команда Евгения Калешина забить быстрый гол в этом противостоянии. 
    • 7'
      Бутаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Родины" сыграли внимательно и выбили мяч обратно на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Против Тарбы были нарушены правила в центре поля. Игроки "Алании" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 5'
      Чочиев перехватил мяч на половине поля соперника у Уэсли, далее Алан разогнав атаку по правой половине выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, совсем немного не хватило Гурциеву, чтобы зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      4'
      Довольно замысловато разыграли хозяева поля стандарт. Со стандарта последовала передача к боковой линии штрафной площади, Качмазов зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной от лицевой линии поля, в итоге последовал удар в левый угол ворот после борьбы, мяч попал в защитника "Родины". 
    • Фол, нарушение
      3'
      Теперь уже Гиоргобиани зацепили на левом фланге. "Алания" заработала более-менее неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Родины", Машуков в борьбе за верховой мяч нарушил правила. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Если "Алания" ещё планирует побороться за место в переходных матчах за повышение в классе, сегодня в Грозном команде из Владикавказа обязательно нужно обыгрывать "Родину". Однако, московский клуб как раз настроен уже сегодня попытаться забраться в зону переходных матчей, а поэтому московскому клубу также очень сильно нужна победа. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Помогать ему на бровках будут Станислав Попков из Петрозаводска и Эдуард Шарипов из Уфы. Резервным арбитром на этот матч назначен Александр Ануфриев из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на перенесённом матче 24 тура Первой лиги между "Аланией" из Владикавказа и московской "Родиной". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Алания.
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    Прогнозы 122
    Алания 48.4% (59)
    X 34.4% (42)
    Родина Москва 17.2% (21)
    0
    выиграет Родина Москва
    Состав у Родины значительно сильнее
    ВладимирInvalid #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Родина Москва
    3.80
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    3.80
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 1:0 Родина Москва

    Исход игры
    Алания
    48.8% (60)
    Ничья
    34.1% (42)
    Родина Москва
    17.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (38)
    2:1 Алания
    30.1% (37)
    1:2 Родина Москва
    9.8% (12)
    1:0 Алания
    9.8% (12)
    0:1 Родина Москва
    4.9% (6)
    2:0 Алания
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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