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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Алания
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 47
Алания 51.1% (24)
X 34% (16)
Родина Москва 14.9% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

Алания
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
33

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 (2) 0.43
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.2
Гурциев Батраз 5 (2) 0.17
Кротов Вячеслав 3 0.1
Гаглоев Тарас 3 0.1
Караев Давид 2 0.07
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.43
Гордюшенко Астемир 7 0.23
Калмыков Амур 6 (1) 0.2
Турищев Максим 4 0.13
Клещенко Александр 3 0.1
Султонов Мухаммад 2 0.07
Самко Владислав 2 0.07
Юшин Александр 1 0.03
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.03
Кризан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Кузнецов Даниил 1 0.03
Сокол Артём 1 (1) 0.03
Куль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Багаев Алан 6 0
Качмазов Сослан 3 1
Караев Давид 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Бакаев Солтмурад 6 0
Клещенко Александр 5 0
Фищенко Руслан 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Сокол Артём 2 1
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Воропаев Артём 3 0
Эдилсон 2 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

Алания
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Алания
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

17
21
Алания
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
50% (15)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Родина Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
4
29%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
8
42%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
24%
2
14%
61-75
4
16%
5
36%
76-90

Забито

38
44
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
2
5%
6
14%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
10
26%
5
11%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
11
29%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

40
28
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
8
20%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
3
8%
4
14%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
10
25%
6
21%
61-75
8
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2
Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1

Результаты матчей

Алания
Родина Москва

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алания
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
6
10
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
10
20
1.5
12
18
4
26
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 30 17 6 7 50 - 36 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 16 7 7 33 - 14 55
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
5.
Родина Москва
 Заявка 30 12 10 8 45 - 27 46
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Алания
 Заявка 30 10 12 8 38 - 40 42
9.
Енисей
 Заявка 30 12 5 13 48 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 30 7 12 11 28 - 33 33
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 30 7 7 16 27 - 51 28
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 10 2 3 21 - 6 32
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
7.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Енисей
 Заявка 15 3 3 9 14 - 20 12
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Химки Руденко Александр Александрович 11
Енисей Ломакин Александр 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Алания 51.1% (24)
    X 34% (16)
    Родина Москва 14.9% (7)
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    Прогнозы на матч Алания - Родина Москва

    Исход игры
    Алания
    52.1% (25)
    Ничья
    33.3% (16)
    Родина Москва
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    1:0 Алания
    16.7% (8)
    1:2 Родина Москва
    6.3% (3)
    0:1 Родина Москва
    6.3% (3)
    2:0 Алания
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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