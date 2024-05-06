Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Алания
Родина Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
33
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13 (2)
|0.43
|Гиоргобиани Николай
|6 (3)
|0.2
|Гурциев Батраз
|5 (2)
|0.17
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|Гаглоев Тарас
|3
|0.1
|Караев Давид
|2
|0.07
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Цараев Алан
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Дауров Руслан
|1
|0.03
|Царукян Валерий
|1
|0.03
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.03
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.43
|Гордюшенко Астемир
|7
|0.23
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.2
|Турищев Максим
|4
|0.13
|Клещенко Александр
|3
|0.1
|Султонов Мухаммад
|2
|0.07
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Юшин Александр
|1
|0.03
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.03
|Кризан Митча
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Кузнецов Даниил
|1
|0.03
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.03
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Багаев Алан
|6
|0
|Качмазов Сослан
|3
|1
|Караев Давид
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Шавлохов Давид
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Бакаев Солтмурад
|6
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Фищенко Руслан
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Эдилсон
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Результаты матчей
Алания
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Алания
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
17
21
Алания
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
50% (15)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Родина Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
4
29%
61-75
4
27%
5
36%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
8
42%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
24%
2
14%
61-75
4
16%
5
36%
76-90
Забито
38
44
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
2
5%
6
14%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
10
26%
5
11%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
11
29%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
40
28
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
8
20%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
3
8%
4
14%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
10
25%
6
21%
61-75
8
20%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2
Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1
Родина Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1
Результаты матчей
Алания
Родина Москва
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алания
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
510
610
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
510
68
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1020
1218
426
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|33 - 14
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|5.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|38 - 40
|42
|9.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 6
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогнозы на матч Алания - Родина Москва
Исход игры
Алания
52.1% (25)
Ничья
33.3% (16)
Родина Москва
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
70.83% (34)
Нет
29.17% (14)
Популярный счёт
2:1 Алания
31.3% (15)
1:1 Ничья
29.2% (14)
1:0 Алания
16.7% (8)
1:2 Родина Москва
6.3% (3)
0:1 Родина Москва
6.3% (3)
2:0 Алания
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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