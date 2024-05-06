Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Химки
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|9
|0.3
|Магомедов Ражаб
|6
|0.2
|Касинтура Эгаш
|4
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.1
|Алибеков Муталип
|2
|0.07
|Абдуллахи Квари
|2
|0.07
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Сундуков Темиркан
|1
|0.03
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|11 (1)
|0.37
|Хосонов Хетаг
|7 (2)
|0.23
|Касимов Тимур
|6
|0.2
|Нетфуллин Равиль
|5
|0.17
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.1
|Степанов Данил
|2
|0.07
|Берковский Илья
|2
|0.07
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.07
|Варатынов Сергей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|1
|0.03
|Панченко Кирилл
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Исаенко Олег
|1
|0.03
|Волков Захар
|1
|0.03
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Шумахов Идар
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|7
|0
|Степанов Данил
|6
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Берковский Илья
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Митрюшкин Антон
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Химки
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
6
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Химки
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
22
Динамо Махачкала
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Химки
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
6
30%
4
16%
61-75
3
15%
6
24%
76-90
Пропущено
7
18
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
4
22%
76-90
Забито
13
24
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
5
38%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
3
23%
5
21%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
57%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Забито
33
49
18 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
5
15%
3
6%
1-15
5
15%
7
14%
16-30
8
24%
8
16%
31-45
3
9%
9
18%
46-60
6
18%
11
22%
61-75
6
18%
11
22%
76-90
Пропущено
14
37
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 19
1
7%
3
8%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
29%
7
19%
31-45
1
7%
8
22%
46-60
4
29%
5
14%
61-75
4
29%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0
Химки
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2
Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Химки
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
2
11 раз 37%
1
10 раз 33%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
78
79
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
312
95
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
264
1020
1614
426
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|33 - 14
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|5.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|38 - 40
|42
|9.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 6
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Химки
Исход игры
Динамо Махачкала
36.2% (17)
Ничья
48.9% (23)
Химки
14.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.04% (16)
Меньше
65.96% (31)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (20)
1:0 Динамо Махачкала
17% (8)
2:1 Динамо Махачкала
14.9% (7)
1:2 Химки
12.8% (6)
2:2 Ничья
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!