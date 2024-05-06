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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Динамо Махачкала
 
Позже
Химки
Прогнозы 46
Динамо Махачкала 37% (17)
X 47.8% (22)
Химки 15.2% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Махачкала
Химки

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 9 0.3
Магомедов Ражаб 6 0.2
Касинтура Эгаш 4 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.1
Алибеков Муталип 2 0.07
Абдуллахи Квари 2 0.07
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.07
Костюков Михаил 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Сундуков Темиркан 1 0.03
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 11 (1) 0.37
Хосонов Хетаг 7 (2) 0.23
Касимов Тимур 6 0.2
Нетфуллин Равиль 5 0.17
Магомедов Бутта 3 0.1
Корян Аршак 3 (1) 0.1
Степанов Данил 2 0.07
Берковский Илья 2 0.07
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.07
Варатынов Сергей 2 0.07
Терехов Сергей 1 0.03
Панченко Кирилл 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Исаенко Олег 1 0.03
Волков Захар 1 0.03

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Шумахов Идар 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 6 0
Варатынов Сергей 5 0
Хосонов Хетаг 3 1
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Берковский Илья 3 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Митрюшкин Антон 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Химки
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
6
Динамо Махачкала
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Химки
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

12
22
Динамо Махачкала
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Химки
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
6
30%
4
16%
61-75
3
15%
6
24%
76-90

Пропущено

7
18
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
3
43%
4
22%
76-90

Забито

13
24
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
5
38%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
3
23%
5
21%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
57%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Забито

33
49
18 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
5
15%
3
6%
1-15
5
15%
7
14%
16-30
8
24%
8
16%
31-45
3
9%
9
18%
46-60
6
18%
11
22%
61-75
6
18%
11
22%
76-90

Пропущено

14
37
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 19
1
7%
3
8%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
29%
7
19%
31-45
1
7%
8
22%
46-60
4
29%
5
14%
61-75
4
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1
Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0
Химки
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2
Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Химки

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
2
11 раз 37%
1
10 раз 33%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
7
9
3
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
9
5
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
26
4
10
20
1.5
16
14
4
26
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 30 17 6 7 50 - 36 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 16 7 7 33 - 14 55
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
5.
Родина Москва
 Заявка 30 12 10 8 45 - 27 46
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Алания
 Заявка 30 10 12 8 38 - 40 42
9.
Енисей
 Заявка 30 12 5 13 48 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 30 7 12 11 28 - 33 33
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 30 7 7 16 27 - 51 28
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 10 2 3 21 - 6 32
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
7.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Енисей
 Заявка 15 3 3 9 14 - 20 12
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Химки Руденко Александр Александрович 11
Енисей Ломакин Александр 10
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Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Динамо Махачкала 37% (17)
    X 47.8% (22)
    Химки 15.2% (7)
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    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Химки

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    36.2% (17)
    Ничья
    48.9% (23)
    Химки
    14.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (20)
    1:0 Динамо Махачкала
    17% (8)
    2:1 Динамо Махачкала
    14.9% (7)
    1:2 Химки
    12.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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