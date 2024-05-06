Тур: 24.
История личных встреч
КАМАЗ
Енисей
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.4
Среднее время на гол
63
225
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.71
Среднее время на гол
64
126
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.42
0.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
154
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|3
|0.1
|Куль Руслан
|3
|0.1
|Таликин Дамир
|3
|0.1
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.1
|Стародуб Дмитрий
|2
|0.07
|Укомский Артемий
|2
|0.07
|Горелов Павел
|2
|0.07
|Пальцев Валентин
|2
|0.07
|Фартуна Борис
|2
|0.07
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Ратников Савелий
|1
|0.03
|Родин Даниил
|1
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|10
|0.33
|Окладников Андрей
|7
|0.23
|Савельев Максим
|6
|0.2
|Тихонов Денис
|4
|0.13
|Стежко Виталий
|3
|0.1
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.1
|Хозин Владимир
|2
|0.07
|Масловский Александр
|2
|0.07
|Мазурин Андрей
|2
|0.07
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.07
|Канаплин Александр
|2
|0.07
|Марков Николай
|1
|0.03
|Кичин Валерий
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Орлов Антон
|1
|0.03
|Саадуев Шамиль
|1
|0.03
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|10
|0
|Гюрджан Артём
|8
|1
|Горелов Павел
|9
|0
|Гаглоев Александр
|6
|1
|Фартуна Борис
|7
|0
|Куль Руслан
|5
|1
|Аюкин Руслан
|5
|0
|Почивалин Валерий
|4
|0
|Абрамов Артём
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Родин Даниил
|3
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Анисимов Артур
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|8
|0
|Кичин Валерий
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|6
|0
|Иванов Егор
|4
|0
|Раздорских Никита
|4
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Мазурин Андрей
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Тихонов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Енисей
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
7
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Енисей
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
6
32
КАМАЗ
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (9)
60% (18)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Енисей
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
Сухие победы
14
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
12
39
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
2
10%
3
20%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
3
33%
2
11%
76-90
Забито
7
34
3 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
1
14%
6
18%
1-15
1
14%
8
24%
16-30
1
14%
4
12%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
2
29%
7
21%
61-75
2
29%
7
21%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Забито
27
49
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
3
11%
9
18%
1-15
4
15%
12
24%
16-30
4
15%
6
12%
31-45
2
7%
5
10%
46-60
5
19%
10
20%
61-75
9
33%
7
14%
76-90
Пропущено
28
38
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 24
4
14%
4
11%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
6
21%
6
16%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
4
14%
10
26%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1
Енисей
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0
Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Енисей
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
2:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
68
105
113
69
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
87
214
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
2010
822
1416
129
723
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|50 - 36
|57
|2.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|33 - 14
|55
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|5.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|38 - 40
|42
|9.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|48 - 39
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 28
|40
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 33
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 51
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 6
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогнозы на матч КАМАЗ - Енисей
Исход игры
КАМАЗ
35.4% (17)
Ничья
45.8% (22)
Енисей
18.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (17)
Меньше
64.58% (31)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (21)
2:1 КАМАЗ
18.8% (9)
1:0 КАМАЗ
14.6% (7)
1:2 Енисей
12.5% (6)
0:1 Енисей
6.3% (3)
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