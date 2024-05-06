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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
КАМАЗ
 
Позже
Енисей
Прогнозы 47
КАМАЗ 36.2% (17)
X 44.7% (21)
Енисей 19.1% (9)
Все прогнозы

История личных встреч

КАМАЗ
Енисей

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
КФ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.4

Среднее время на гол

63
225

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.42
0.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
154

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.1
Куль Руслан 3 0.1
Таликин Дамир 3 0.1
Гаглоев Александр 3 (2) 0.1
Стародуб Дмитрий 2 0.07
Укомский Артемий 2 0.07
Горелов Павел 2 0.07
Пальцев Валентин 2 0.07
Фартуна Борис 2 0.07
Полюткин Антон 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Ратников Савелий 1 0.03
Родин Даниил 1 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 10 0.33
Окладников Андрей 7 0.23
Савельев Максим 6 0.2
Тихонов Денис 4 0.13
Стежко Виталий 3 0.1
Иванов Егор 3 (1) 0.1
Хозин Владимир 2 0.07
Масловский Александр 2 0.07
Мазурин Андрей 2 0.07
Глушков Никита Андреевич 2 0.07
Канаплин Александр 2 0.07
Марков Николай 1 0.03
Кичин Валерий 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Орлов Антон 1 0.03
Саадуев Шамиль 1 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 10 0
Гюрджан Артём 8 1
Горелов Павел 9 0
Гаглоев Александр 6 1
Фартуна Борис 7 0
Куль Руслан 5 1
Аюкин Руслан 5 0
Почивалин Валерий 4 0
Абрамов Артём 4 0
Таликин Дамир 4 0
Родин Даниил 3 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Анисимов Артур 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 8 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 6 0
Иванов Егор 4 0
Раздорских Никита 4 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Ставер Евгений 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Тихонов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Енисей
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
7
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Енисей
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

6
32
КАМАЗ
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (9)
60% (18)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Енисей
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)

Сухие победы

14
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

12
39

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
2
10%
3
20%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Забито

7
34
3 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
1
14%
6
18%
1-15
1
14%
8
24%
16-30
1
14%
4
12%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
2
29%
7
21%
61-75
2
29%
7
21%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Забито

27
49
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
3
11%
9
18%
1-15
4
15%
12
24%
16-30
4
15%
6
12%
31-45
2
7%
5
10%
46-60
5
19%
10
20%
61-75
9
33%
7
14%
76-90

Пропущено

28
38
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 24
4
14%
4
11%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
6
21%
6
16%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
4
14%
10
26%
61-75
6
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1
Енисей
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0
Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Енисей

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
2:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
10
5
1
13
2.5
6
9
1
13
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
8
7
2
14
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
20
10
8
22
1.5
14
16
1
29
2.5
7
23
1
29
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 30 17 6 7 50 - 36 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 16 7 7 33 - 14 55
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
5.
Родина Москва
 Заявка 30 12 10 8 45 - 27 46
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Алания
 Заявка 30 10 12 8 38 - 40 42
9.
Енисей
 Заявка 30 12 5 13 48 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 30 7 12 11 28 - 33 33
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 30 7 7 16 27 - 51 28
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 10 2 3 21 - 6 32
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
7.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Енисей
 Заявка 15 3 3 9 14 - 20 12
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Химки Руденко Александр Александрович 11
Енисей Ломакин Александр 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 41 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    КАМАЗ 36.2% (17)
    X 44.7% (21)
    Енисей 19.1% (9)
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    Где смотреть матч КАМАЗ - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Енисей

    Исход игры
    КАМАЗ
    35.4% (17)
    Ничья
    45.8% (22)
    Енисей
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (17)
    Меньше
    64.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (21)
    2:1 КАМАЗ
    18.8% (9)
    1:0 КАМАЗ
    14.6% (7)
    1:2 Енисей
    12.5% (6)
    0:1 Енисей
    6.3% (3)
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