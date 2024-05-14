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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Шинник
 
Позже
Акрон
Прогнозы 40
Шинник 22.5% (9)
X 37.5% (15)
Акрон 40% (16)
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Шинник
Ничья
Акрон
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Шинник
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

МПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 10 (1) 0.32
Самойлов Дмитрий 8 (2) 0.26
Алейников Василий 5 (1) 0.16
Рубцов Илья 3 0.1
Зинков Вячеслав 2 0.06
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.06
Поляков Максим 1 0.03
Котин Никита 1 0.03
Малахов Артём 1 0.03
Соколов Игорь 1 0.03
Сухомлинов Данила 1 0.03
Загре Бен Азиз 1 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.23
Понсе Андрес 6 0.19
Килин Антон 5 0.16
Глушков Никита Андреевич 5 0.16
Данилин Кирилл 4 0.13
Чудин Иван 3 0.1
Савичев Константин 3 (1) 0.1
Галкин Владислав 2 0.06
Палиенко Максим 2 (1) 0.06
Песегов Евгений 1 0.03
Данилкин Егор 1 0.03
Азаров Владимир 1 0.03
Хубаев Давид 1 0.03
Галоян Артур 1 0.03
Бокоев Марат 1 0.03
Анджелкович Неманья 1 0.03
Барт Руслан 1 0.03

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 5 1
Алейников Василий 5 0
Гогуа Седрик 3 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Котин Никита 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Загре Бен Азиз 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Голубев Артём 1 0
Поляков Максим 1 0
Андреев Игорь 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 7 1
Галкин Владислав 4 1
Данилин Кирилл 5 0
Макаров Сергей 3 1
Апеков Руслан 4 0
Понсе Андрес 2 1
Савичев Константин 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Данилкин Егор 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Бокоев Марат 1 0

Результаты матчей

Шинник
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Акрон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
5
Шинник
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Акрон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

14
26
Шинник
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Акрон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
36%
76-90

Забито

18
27
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
6
22%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
4
22%
7
26%
61-75
5
28%
3
11%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
4
31%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
6
26%
2
15%
61-75
2
9%
1
8%
76-90

Забито

37
45
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
8
22%
3
7%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
7
19%
9
20%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Пропущено

39
24
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 19
4
10%
5
21%
1-15
6
15%
6
25%
16-30
9
23%
2
8%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
8
21%
2
8%
61-75
6
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2
Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2
Акрон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0
Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1

Результаты матчей

Шинник
Акрон

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шинник
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
5
10
1.5
8
8
1
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
21
10
10
21
1.5
12
19
2
29
2.5
7
24
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 31 16 8 7 46 - 23 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 31 7 9 15 22 - 39 30
17.
Волгарь
 Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 13 - 24 12
18.
Ленинградец
 Заявка 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Акрон Анджелкович Неманья 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Шинник 22.5% (9)
    X 37.5% (15)
    Акрон 40% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Акрон
    3.20
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    3.40
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    Прогнозы на матч Шинник - Акрон

    Исход игры
    Шинник
    22.5% (9)
    Ничья
    37.5% (15)
    Акрон
    40% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (15)
    Меньше
    62.5% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (28)
    Нет
    30% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (13)
    1:2 Акрон
    25% (10)
    0:1 Акрон
    10% (4)
    2:1 Шинник
    10% (4)
    1:0 Шинник
    7.5% (3)
    0:0 Ничья
    5% (2)
    2:0 Шинник
    5% (2)
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