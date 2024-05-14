Тур: 24.
История личных встреч
Шинник
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|10 (1)
|0.32
|Самойлов Дмитрий
|8 (2)
|0.26
|Алейников Василий
|5 (1)
|0.16
|Рубцов Илья
|3
|0.1
|Зинков Вячеслав
|2
|0.06
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.06
|Поляков Максим
|1
|0.03
|Котин Никита
|1
|0.03
|Малахов Артём
|1
|0.03
|Соколов Игорь
|1
|0.03
|Сухомлинов Данила
|1
|0.03
|Загре Бен Азиз
|1
|0.03
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.23
|Понсе Андрес
|6
|0.19
|Килин Антон
|5
|0.16
|Глушков Никита Андреевич
|5
|0.16
|Данилин Кирилл
|4
|0.13
|Чудин Иван
|3
|0.1
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.1
|Галкин Владислав
|2
|0.06
|Палиенко Максим
|2 (1)
|0.06
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Данилкин Егор
|1
|0.03
|Азаров Владимир
|1
|0.03
|Хубаев Давид
|1
|0.03
|Галоян Артур
|1
|0.03
|Бокоев Марат
|1
|0.03
|Анджелкович Неманья
|1
|0.03
|Барт Руслан
|1
|0.03
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|5
|1
|Алейников Василий
|5
|0
|Гогуа Седрик
|3
|1
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Гузь Дмитрий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Котин Никита
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Загре Бен Азиз
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Поляков Максим
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|7
|1
|Галкин Владислав
|4
|1
|Данилин Кирилл
|5
|0
|Макаров Сергей
|3
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Понсе Андрес
|2
|1
|Савичев Константин
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Акрон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
5
Шинник
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Акрон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
14
26
Шинник
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Акрон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
36%
76-90
Забито
18
27
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
6
22%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
4
22%
7
26%
61-75
5
28%
3
11%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
4
31%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
6
26%
2
15%
61-75
2
9%
1
8%
76-90
Забито
37
45
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
8
22%
3
7%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
7
19%
9
20%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Пропущено
39
24
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 19
4
10%
5
21%
1-15
6
15%
6
25%
16-30
9
23%
2
8%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
8
21%
2
8%
61-75
6
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2
Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2
Акрон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0
Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1
Результаты матчей
Шинник
Акрон
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шинник
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
510
88
114
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
511
411
115
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
2110
1021
1219
229
724
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Шинник - Акрон
Исход игры
Шинник
22.5% (9)
Ничья
37.5% (15)
Акрон
40% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (15)
Меньше
62.5% (25)
Обе команды забьют
Да
70% (28)
Нет
30% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (13)
1:2 Акрон
25% (10)
0:1 Акрон
10% (4)
2:1 Шинник
10% (4)
1:0 Шинник
7.5% (3)
0:0 Ничья
5% (2)
2:0 Шинник
5% (2)
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