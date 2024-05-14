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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Волгарь
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 40
Волгарь 40% (16)
X 30% (12)
Нефтехимик 30% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Нефтехимик
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Волгарь
Нефтехимик

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
МПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 6 (1) 0.19
Кротов Вячеслав 4 0.13
Жамалетдинов Тимур 4 (1) 0.13
Гилязетдинов Артур 3 0.1
Косарев Кирилл 2 0.06
Клёнкин Данил 2 (1) 0.06
Ткачук Денис 1 0.03
Маляров Никита 1 0.03
Зуев Илья 1 0.03
Прошкин Егор 1 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 5 0.16
Котов Павел 4 (2) 0.13
Емельянов Данила 3 0.1
Першин Матвей 3 0.1
Котик Артём 3 0.1
Джамилов Султан 2 0.06
Липовой Данил 2 0.06
Базелюк Константин 2 (1) 0.06
Галиулин Вагиз 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Кокоев Давид 1 0.03

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 5 0
Лесников Дмитрий 3 1
Кротов Вячеслав 4 0
Гилязетдинов Артур 4 0
Мартовой Даниил 2 1
Ткачук Денис 3 0
Зуев Илья 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Косарев Кирилл 2 0
Шайхтдинов Дамир 2 0
Смирнов Олег 1 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Шакуро Павел 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Атабаев Эрбол 1 0
Пушкарёв Денис 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 1
Ситдиков Марат 4 0
Денисов Роман 4 0
Кокоев Давид 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Шоркин Максим 3 0
Герасимов Алексей 3 0
Талалай Денис 3 0
Першин Матвей 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Джамилов Султан 2 0
Емельянов Данила 2 0
Липовой Данил 2 0
Зорин Богдан 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Магомедов Рашид 1 0
Ещенко Сергей 1 0

Результаты матчей

Волгарь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
4
Волгарь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Нефтехимик
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

11
12
Волгарь
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Нефтехимик
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
2
15%
1-15
4
16%
2
15%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
20%
4
31%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
6
43%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
29
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
2
8%
5
17%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
9
36%
3
10%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
6
24%
7
24%
76-90

Пропущено

44
30
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
8
18%
3
10%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
7
16%
7
23%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
5
11%
5
17%
61-75
10
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2
Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0

Результаты матчей

Волгарь
Нефтехимик

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
7
2
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
6
3
13
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
18
13
5
26
1.5
9
22
1
30
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 31 16 8 7 46 - 23 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 31 7 9 15 22 - 39 30
17.
Волгарь
 Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 13 - 24 12
18.
Ленинградец
 Заявка 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Акрон Анджелкович Неманья 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Волгарь 40% (16)
    X 30% (12)
    Нефтехимик 30% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Нефтехимик
    2.33
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    2.97
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    2.91
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    Прогнозы на матч Волгарь - Нефтехимик

    Исход игры
    Волгарь
    40% (16)
    Ничья
    30% (12)
    Нефтехимик
    30% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Волгарь
    22.5% (9)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    1:2 Нефтехимик
    20% (8)
    2:1 Волгарь
    12.5% (5)
    0:0 Ничья
    7.5% (3)
    0:1 Нефтехимик
    7.5% (3)
    2:0 Волгарь
    5% (2)
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