Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Волгарь
Нефтехимик
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|6 (1)
|0.19
|Кротов Вячеслав
|4
|0.13
|Жамалетдинов Тимур
|4 (1)
|0.13
|Гилязетдинов Артур
|3
|0.1
|Косарев Кирилл
|2
|0.06
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.06
|Ткачук Денис
|1
|0.03
|Маляров Никита
|1
|0.03
|Зуев Илья
|1
|0.03
|Прошкин Егор
|1
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Максим Вячеславович
|5
|0.16
|Котов Павел
|4 (2)
|0.13
|Емельянов Данила
|3
|0.1
|Першин Матвей
|3
|0.1
|Котик Артём
|3
|0.1
|Джамилов Султан
|2
|0.06
|Липовой Данил
|2
|0.06
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.06
|Галиулин Вагиз
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Кокоев Давид
|1
|0.03
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирнов Данила
|5
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|1
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|Гилязетдинов Артур
|4
|0
|Мартовой Даниил
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Зуев Илья
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Косарев Кирилл
|2
|0
|Шайхтдинов Дамир
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Обивалин Сергей
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Атабаев Эрбол
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|6
|1
|Ситдиков Марат
|4
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Петров Максим Вячеславович
|4
|0
|Шоркин Максим
|3
|0
|Герасимов Алексей
|3
|0
|Талалай Денис
|3
|0
|Першин Матвей
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Джамилов Султан
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Липовой Данил
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Магомедов Рашид
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
4
Волгарь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Нефтехимик
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
11
12
Волгарь
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Нефтехимик
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
2
15%
1-15
4
16%
2
15%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
20%
4
31%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
6
43%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
29
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
12 Не забивали 13
2
8%
5
17%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
9
36%
3
10%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
6
24%
7
24%
76-90
Пропущено
44
30
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
8
18%
3
10%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
7
16%
7
23%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
5
11%
5
17%
61-75
10
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2
Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0
Результаты матчей
Волгарь
Нефтехимик
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
313
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1813
526
922
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Волгарь - Нефтехимик
Исход игры
Волгарь
40% (16)
Ничья
30% (12)
Нефтехимик
30% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
1:0 Волгарь
22.5% (9)
1:1 Ничья
20% (8)
1:2 Нефтехимик
20% (8)
2:1 Волгарь
12.5% (5)
0:0 Ничья
7.5% (3)
0:1 Нефтехимик
7.5% (3)
2:0 Волгарь
5% (2)
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