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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Ленинградец
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 44
Ленинградец 11.4% (5)
X 13.6% (6)
Арсенал Тула 75% (33)
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Ленинградец
Ничья
Арсенал Тула
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ленинградец
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.13
Бачинский Максим 3 0.1
Горелишвили Михаил 2 0.06
Яковлев Андрей 2 0.06
Жиронкин Виталий 2 0.06
Розманов Никита 2 0.06
Микушин Владислав 1 0.03
Ильин Сергей 1 0.03
Морозов Никита 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонатан Окоронкво 16 (4) 0.52
Гелоян Ишхан 4 0.13
Ткачёв Сергей 3 0.1
Лёвин Владислав 2 0.06
Барков Дмитрий 2 0.06
Макаров Анатолий 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Большаков Кирилл 2 0.06
Попов Артём 1 0.03
Суханов Артём Романович 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Коротков Александр II 1 0.03

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 7 1
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Шепелев Владислав 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Хитяев Андрей 2 0
Астафьев Максим 1 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0
Воронцов Илья 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Быковский Илья 3 1
Кайнов Максим 4 0
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Арсенал Тула
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
9
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

11
21
Ленинградец
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
10% (3)
68% (21)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Арсенал Тула
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
50%
3
19%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
26%
4
25%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
0
0%
6
29%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

17
7
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
3
43%
76-90

Забито

21
37
9 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 19
17 Не забивали 9
3
14%
8
22%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
6
29%
7
19%
76-90

Пропущено

40
23
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 13
6
15%
0
0%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
1
3%
5
22%
31-45
8
20%
5
22%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
12
30%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 Акрон - Ленинградец 0:0
Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2

Результаты матчей

Ленинградец
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
8 раз 26%
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
5
1
14
1.5
7
9
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
4
11
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
22
9
4
27
1.5
11
20
2
29
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 31 16 8 7 46 - 23 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 31 7 9 15 22 - 39 30
17.
Волгарь
 Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 13 - 24 12
18.
Ленинградец
 Заявка 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Акрон Анджелкович Неманья 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Ленинградец 11.4% (5)
    X 13.6% (6)
    Арсенал Тула 75% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.40
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    3.15
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    2.02
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    Прогнозы на матч Ленинградец - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ленинградец
    11.4% (5)
    Ничья
    13.6% (6)
    Арсенал Тула
    75% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    38.6% (17)
    0:1 Арсенал Тула
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    2:1 Ленинградец
    9.1% (4)
    0:2 Арсенал Тула
    6.8% (3)
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