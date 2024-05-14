Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Ленинградец
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|4 (3)
|0.13
|Бачинский Максим
|3
|0.1
|Горелишвили Михаил
|2
|0.06
|Яковлев Андрей
|2
|0.06
|Жиронкин Виталий
|2
|0.06
|Розманов Никита
|2
|0.06
|Микушин Владислав
|1
|0.03
|Ильин Сергей
|1
|0.03
|Морозов Никита
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.03
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонатан Окоронкво
|16 (4)
|0.52
|Гелоян Ишхан
|4
|0.13
|Ткачёв Сергей
|3
|0.1
|Лёвин Владислав
|2
|0.06
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Макаров Анатолий
|2
|0.06
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.06
|Большаков Кирилл
|2
|0.06
|Попов Артём
|1
|0.03
|Суханов Артём Романович
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Коротков Александр II
|1
|0.03
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|7
|1
|Маркин Михаил
|4
|0
|Колесниченко Кирилл
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|4
|0
|Шепелев Владислав
|4
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Хитяев Андрей
|2
|0
|Астафьев Максим
|1
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
|Воронцов Илья
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|6
|0
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Быковский Илья
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Арсенал Тула
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
9
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
11
21
Ленинградец
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
10% (3)
68% (21)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Арсенал Тула
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
50%
3
19%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
26%
4
25%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
0
0%
6
29%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
Пропущено
17
7
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
3
43%
76-90
Забито
21
37
9 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 19
17 Не забивали 9
3
14%
8
22%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
6
29%
7
19%
76-90
Пропущено
40
23
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 13
6
15%
0
0%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
1
3%
5
22%
31-45
8
20%
5
22%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
12
30%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 Акрон - Ленинградец 0:0
Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2
Результаты матчей
Ленинградец
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
8 раз 26%
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
115
114
79
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
114
313
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
229
427
1120
229
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Ленинградец - Арсенал Тула
Исход игры
Ленинградец
11.4% (5)
Ничья
13.6% (6)
Арсенал Тула
75% (33)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
38.6% (17)
0:1 Арсенал Тула
22.7% (10)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:1 Ленинградец
9.1% (4)
0:2 Арсенал Тула
6.8% (3)
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