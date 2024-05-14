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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Торпедо Москва
 
Позже
Кубань
Прогнозы 42
Торпедо Москва 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Кубань 2.4% (1)
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История личных встреч

Торпедо Москва
Кубань

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 6 (2) 0.19
Горбунов Игорь 3 0.1
Иваньков Александр II 3 0.1
Рейна Йорди 3 (1) 0.1
Москвичёв Владимир 2 0.06
Гонгадзе Георгий 2 0.06
Юзепчук Роман 2 0.06
Манелов Ираклий 2 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03
Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 0.13
Левин Гаррик 4 0.13
Абдоков Нури 3 (1) 0.1
Мосейчук Илья 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Осипов Евгений 1 0.03
Чуперка Валерий 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Шарипов Альберт 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Кенфак Оливье 1 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Шамкин Даниил 4 0
Манелов Ираклий 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Шевченко Глеб 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 6 0
Безденежных Игорь 6 0
Осипов Евгений 4 1
Фаттахов Ленар 4 1
Левин Гаррик 5 0
Смирнов Александр 4 0
Таказов Сослан 4 0
Махатадзе Георгий 4 0
Байрыев Азат 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Мосейчук Илья 3 0
Веденеев Максим 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Лаук Максим 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мусаев Леон 2 0
Абдоков Нури 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Грузнов Илья 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Кубань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
4
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Кубань
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

11
11
Торпедо Москва
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Кубань
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
0
0%
2
6%
1-15
4
31%
6
19%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
2
15%
8
26%
61-75
4
31%
7
23%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
4
29%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
6
38%
3
18%
76-90

Забито

29
21
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
10 Не забивали 15
6
21%
4
19%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
4
14%
4
19%
61-75
7
24%
4
19%
76-90

Пропущено

29
48
11 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 26
1
3%
6
13%
1-15
5
17%
9
19%
16-30
5
17%
8
17%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
10
34%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0
Кубань
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Енисей - Кубань 2:0 Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1 Алания - Кубань 3:0
Акрон - Кубань 6:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Кубань

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
10 раз 67%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
16 раз 52%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
5
10
4
12
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
15
16
8
23
1.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 31 16 8 7 46 - 23 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 31 7 9 15 22 - 39 30
17.
Волгарь
 Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 13 - 24 12
18.
Ленинградец
 Заявка 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Акрон Анджелкович Неманья 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Торпедо Москва 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Кубань 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Кубань
    1.86
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    3.30
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    3.75
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Кубань

    Исход игры
    Торпедо Москва
    92.9% (39)
    Ничья
    4.8% (2)
    Кубань
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.95% (13)
    Меньше
    69.05% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    35.7% (15)
    1:0 Торпедо Москва
    28.6% (12)
    2:1 Торпедо Москва
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    3:1 Торпедо Москва
    4.8% (2)
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