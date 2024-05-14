Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Кубань
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|6 (2)
|0.19
|Горбунов Игорь
|3
|0.1
|Иваньков Александр II
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.1
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.06
|Юзепчук Роман
|2
|0.06
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Лебеденко Игорь
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Шамкин Даниил
|1
|0.03
|Червяков Руслан
|1
|0.03
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4
|0.13
|Левин Гаррик
|4
|0.13
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.1
|Мосейчук Илья
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Осипов Евгений
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Шарипов Альберт
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Кенфак Оливье
|1
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Шамкин Даниил
|4
|0
|Манелов Ираклий
|4
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Шевченко Глеб
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|6
|0
|Безденежных Игорь
|6
|0
|Осипов Евгений
|4
|1
|Фаттахов Ленар
|4
|1
|Левин Гаррик
|5
|0
|Смирнов Александр
|4
|0
|Таказов Сослан
|4
|0
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Мосейчук Илья
|3
|0
|Веденеев Максим
|3
|0
|Кенфак Оливье
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Лаук Максим
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мусаев Леон
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Кубань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
4
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Кубань
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
11
11
Торпедо Москва
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Кубань
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
31
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
0
0%
2
6%
1-15
4
31%
6
19%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
2
15%
8
26%
61-75
4
31%
7
23%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
4
29%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
6
38%
3
18%
76-90
Забито
29
21
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
10 Не забивали 15
6
21%
4
19%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
4
14%
4
19%
61-75
7
24%
4
19%
76-90
Пропущено
29
48
11 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 26
1
3%
6
13%
1-15
5
17%
9
19%
16-30
5
17%
8
17%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
10
34%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0
Кубань
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Енисей - Кубань 2:0 Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1 Алания - Кубань 3:0
Акрон - Кубань 6:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Кубань
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
10 раз 67%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
16 раз 52%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
411
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
510
412
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1516
823
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Кубань
Исход игры
Торпедо Москва
92.9% (39)
Ничья
4.8% (2)
Кубань
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.95% (13)
Меньше
69.05% (29)
Обе команды забьют
Да
35.71% (15)
Нет
64.29% (27)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
35.7% (15)
1:0 Торпедо Москва
28.6% (12)
2:1 Торпедо Москва
23.8% (10)
1:1 Ничья
4.8% (2)
3:1 Торпедо Москва
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!