  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Тюмень
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 44
Тюмень 45.5% (20)
X 40.9% (18)
СКА-Хабаровск 13.6% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тюмень
Ничья
СКА-Хабаровск
2.63
Реклама, zenit.win
3.05
Реклама, zenit.win
2.50
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тюмень
СКА-Хабаровск

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КФ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 7 (2) 0.23
Шитов Виталий 5 0.16
Байтуков Руслан 3 0.1
Маркелов Иван 3 (1) 0.1
Татаринов Евгений 3 (1) 0.1
Коротаев Александр 2 0.06
Бем Александр 2 0.06
Кобялко Антон 1 0.03
Чуканов Андреа 1 0.03
Печенкин Никита 1 0.03
Синяк Антон 1 0.03
Болотов Евгений 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Насыров Исламжан 1 (1) 0.03
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожемякин Олег 6 0.19
Алиев Саид 6 (2) 0.19
Никитин Кирилл 4 0.13
Петров Илья 3 (2) 0.1
Никитин Андрей Владимирович 2 0.06
Симонян Артём 2 0.06
Гонгапшев Альбек 2 0.06
Бавин Юрий 1 0.03
Мусалов Магомед 1 0.03
Кутовой Максим 1 0.03
Корнюшин Даниил 1 0.03
Шипунов Тимофей 1 0.03

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 6 1
Байтуков Руслан 5 1
Дружинин Игорь 6 0
Самойлов Денис 3 1
Шитов Виталий 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Бем Александр 3 0
Болотов Евгений 3 0
Балахонцев Никита 3 0
Порохов Илья 3 0
Маркелов Иван 2 0
Коротаев Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Шадрин Павел 1 0
Любаков Егор 1 0
Петров Михаил 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Москаленчик Илья 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 6 0
Подберёзкин Вячеслав 5 0
Покидышев Николай 5 0
Бавин Юрий 4 0
Рукас Томас 4 0
Петров Илья 3 0
Симонян Артём 3 0
Мусалов Магомед 3 0
Алиев Саид 3 0
Корнюшин Даниил 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Кожемякин Олег 2 0
Савинов Андрей 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0

Результаты матчей

Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
СКА-Хабаровск
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
СКА-Хабаровск
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

13
23
Тюмень
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
СКА-Хабаровск
13%
87%
3 победы 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
35% (11)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
52% (16)
39% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

17
8
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
7
41%
4
50%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
1
7%
6
26%
1-15
4
27%
5
22%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
3
19%
5
22%
76-90

Пропущено

18
10
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
22%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
7
39%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Забито

33
31
10 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
3
9%
4
13%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

33
33
20 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
5
15%
7
21%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
10
30%
5
15%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
6
18%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1
Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3

Результаты матчей

Тюмень
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Тюмень
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
9
7
3
12
2.5
3
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
8
4
12
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
19
12
9
22
1.5
10
21
3
28
2.5
3
28
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 31 16 8 7 46 - 23 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 31 7 9 15 22 - 39 30
17.
Волгарь
 Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 13 - 24 12
18.
Ленинградец
 Заявка 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Акрон Анджелкович Неманья 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 25 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Тюмень 45.5% (20)
    X 40.9% (18)
    СКА-Хабаровск 13.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.63
    Реклама, zenit.win
    3.05
    Реклама, zenit.win
    2.50
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тюмень - СКА-Хабаровск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Тюмень - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Тюмень
    45.5% (20)
    Ничья
    40.9% (18)
    СКА-Хабаровск
    13.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (17)
    2:1 Тюмень
    22.7% (10)
    1:0 Тюмень
    18.2% (8)
    1:2 СКА-Хабаровск
    11.4% (5)
    2:0 Тюмень
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тюмень
    СКА-Хабаровск
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный