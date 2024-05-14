Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Тюмень
СКА-Хабаровск
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|7 (2)
|0.23
|Шитов Виталий
|5
|0.16
|Байтуков Руслан
|3
|0.1
|Маркелов Иван
|3 (1)
|0.1
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.1
|Коротаев Александр
|2
|0.06
|Бем Александр
|2
|0.06
|Кобялко Антон
|1
|0.03
|Чуканов Андреа
|1
|0.03
|Печенкин Никита
|1
|0.03
|Синяк Антон
|1
|0.03
|Болотов Евгений
|1
|0.03
|Самойлов Денис
|1
|0.03
|Насыров Исламжан
|1 (1)
|0.03
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожемякин Олег
|6
|0.19
|Алиев Саид
|6 (2)
|0.19
|Никитин Кирилл
|4
|0.13
|Петров Илья
|3 (2)
|0.1
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.06
|Симонян Артём
|2
|0.06
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.06
|Бавин Юрий
|1
|0.03
|Мусалов Магомед
|1
|0.03
|Кутовой Максим
|1
|0.03
|Корнюшин Даниил
|1
|0.03
|Шипунов Тимофей
|1
|0.03
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|6
|1
|Байтуков Руслан
|5
|1
|Дружинин Игорь
|6
|0
|Самойлов Денис
|3
|1
|Шитов Виталий
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Бем Александр
|3
|0
|Болотов Евгений
|3
|0
|Балахонцев Никита
|3
|0
|Порохов Илья
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Коротаев Александр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Шадрин Павел
|1
|0
|Любаков Егор
|1
|0
|Петров Михаил
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|6
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|5
|0
|Покидышев Николай
|5
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Рукас Томас
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Мусалов Магомед
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Корнюшин Даниил
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Савинов Андрей
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
СКА-Хабаровск
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Тюмень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
СКА-Хабаровск
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
13
23
Тюмень
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
СКА-Хабаровск
13%
87%
3 победы 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
35% (11)
52% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
52% (16)
39% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
17
30
Голы по времени матча
Забито
17
8
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
7
41%
4
50%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
1
7%
6
26%
1-15
4
27%
5
22%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
3
20%
3
13%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
3
19%
5
22%
76-90
Пропущено
18
10
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
22%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
7
39%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Забито
33
31
10 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
3
9%
4
13%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
33
33
20 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
5
15%
7
21%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
10
30%
5
15%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
6
18%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1
Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3
Результаты матчей
Тюмень
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Тюмень
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
97
312
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
78
412
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1912
922
1021
328
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Тюмень - СКА-Хабаровск
Исход игры
Тюмень
45.5% (20)
Ничья
40.9% (18)
СКА-Хабаровск
13.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (17)
2:1 Тюмень
22.7% (10)
1:0 Тюмень
18.2% (8)
1:2 СКА-Хабаровск
11.4% (5)
2:0 Тюмень
4.5% (2)
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