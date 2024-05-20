Первый тайм

8' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НИКИТА КАРАБАШЕВ!

После навеса с углового мяч от головы защитника взмыл в воздух, Карабашев собирался забрать снаряд, однако просто выронил круглого за линию ворот!

7' Магомедов перехватил мяч на левом фланге, устремился в атаку, однако прострел в штрафную был прерван защитниками.

5' Пока без ворот проходит стартовый отрезок встречи, неспешно втягиваются в игру команды.

4' В четверг команды проводили перенесенные матчи 24-го тура. "Ленинградец" дома сыграл вничью с "Арсеналом" после привоза вратаря Карабашева, начудил в Астрахани и вратарь "Нефтехимика" Голубев, который сегодня остался в резерве.

3' "Нефтехимик", ударно проведя первые полтора месяца этого года, все свои турнирные вопросы решил, после этого команда Кирилла Новикова не выигрывает на протяжении пяти встреч.

2' "Ленинградец" за два тура до конца турнира идет в зоне вылета, уступая одно очко "Соколу". Параллельно саратовцы принимают "Волгарь", у которого столько же очков, сколько и у команды Максима Астафьева.