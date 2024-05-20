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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Нефтехимик
0:0
Первый тайм: 8'
Ленинградец
0'
Прогнозы 115
Нефтехимик 72.2% (83)
X 16.5% (19)
Ленинградец 11.3% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Нефтехимик
Ничья
Ленинградец
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Нефтехимик
Ленинградец

История личных встреч

Нефтехимик
Ленинградец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 5 0.16
Котов Павел 4 (2) 0.13
Емельянов Данила 3 0.09
Першин Матвей 3 0.09
Котик Артём 3 0.09
Джамилов Султан 2 0.06
Липовой Данил 2 0.06
Базелюк Константин 2 (1) 0.06
Галиулин Вагиз 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Кокоев Давид 1 0.03
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.13
Бачинский Максим 3 0.09
Горелишвили Михаил 2 0.06
Яковлев Андрей 2 0.06
Жиронкин Виталий 2 0.06
Розманов Никита 2 0.06
Микушин Владислав 1 0.03
Ильин Сергей 1 0.03
Кудрявцев Роман 1 0.03
Морозов Никита 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.03

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 1
Ситдиков Марат 4 0
Денисов Роман 4 0
Кокоев Давид 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Шоркин Максим 3 0
Герасимов Алексей 3 0
Талалай Денис 3 0
Липовой Данил 3 0
Першин Матвей 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Джамилов Султан 2 0
Емельянов Данила 2 0
Зорин Богдан 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Магомедов Рашид 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 7 1
Шепелев Владислав 5 0
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Хитяев Андрей 2 0
Астафьев Максим 1 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0
Кудрявцев Роман 1 0
Воронцов Илья 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ленинградец
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
3
Нефтехимик
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

14
7
Нефтехимик
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Ленинградец
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
69% (22)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

18
10

Голы по времени матча

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
6
43%
2
15%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
13%
4
44%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
6
25%
76-90

Забито

29
22
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
5
17%
4
18%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
7
24%
6
27%
76-90

Пропущено

31
41
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 22
3
10%
6
15%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
2
5%
31-45
3
10%
8
20%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
9
29%
29%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1
Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0
Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1
Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Ленинградец

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
1
15
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
17
15
9
23
1.5
4
28
3
29
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
2.
Химки
 0:0 Заявка 33 18 7 8 53 - 38 61
3.
Акрон
 0:0 Заявка 33 16 9 8 46 - 24 57
4.
Арсенал Тула
 0:0 33 12 17 4 38 - 24 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
8.
Тюмень
 0:0 Заявка 33 12 10 11 34 - 33 46
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
11.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 33 11 10 12 30 - 30 43
12.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 33 10 12 11 29 - 32 42
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 0:0 Заявка 33 8 9 16 29 - 52 33
16.
Ленинградец
 0:0 Заявка 33 7 11 15 23 - 40 32
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 33 6 14 13 27 - 43 32
18.
Кубань
 0:0 Заявка 33 5 9 19 20 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 0:0 17 9 7 1 21 - 7 34
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 0:0 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 0:0 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 0:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 14 26
13.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 17 5 7 5 15 - 16 22
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Сокол
 0:0 Заявка 17 5 6 6 13 - 19 21
16.
Кубань
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 17 17
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 0:0 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 17 10 2 5 28 - 20 32
2.
Акрон
 0:0 Заявка 17 7 6 4 18 - 12 27
3.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 0:0 Заявка 17 6 5 6 13 - 17 23
6.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 0:0 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Волгарь
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 19 17
13.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 0:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 17 2 6 9 7 - 19 12
17.
Кубань
 0:0 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Гол в свои ворота
    8'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НИКИТА КАРАБАШЕВ!
    После навеса с углового мяч от головы защитника взмыл в воздух, Карабашев собирался забрать снаряд, однако просто выронил круглого за линию ворот!
  • 7'
    Магомедов перехватил мяч на левом фланге, устремился в атаку, однако прострел в штрафную был прерван защитниками.
  • 5'
    Пока без ворот проходит стартовый отрезок встречи, неспешно втягиваются в игру команды.
  • 4'
    В четверг команды проводили перенесенные матчи 24-го тура. "Ленинградец" дома сыграл вничью с "Арсеналом" после привоза вратаря Карабашева, начудил в Астрахани и вратарь "Нефтехимика" Голубев, который сегодня остался в резерве.
  • 3'
    "Нефтехимик", ударно проведя первые полтора месяца этого года, все свои турнирные вопросы решил, после этого команда Кирилла Новикова не выигрывает на протяжении пяти встреч.
  • 2'
    "Ленинградец" за два тура до конца турнира идет в зоне вылета, уступая одно очко "Соколу". Параллельно саратовцы принимают "Волгарь", у которого столько же очков, сколько и у команды Максима Астафьева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей баскетбола! Сегодня в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги "Нефтехимик" принимает "Ленинградец". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Ленинградец.
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Прогнозы 115
Нефтехимик 72.2% (83)
X 16.5% (19)
Ленинградец 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Ленинградец
3.15
3.25
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 Ленинградец

Исход игры
Нефтехимик
72.4% (84)
Ничья
16.4% (19)
Ленинградец
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
44.86% (48)
Нет
55.14% (59)
Популярный счёт
1:0 Нефтехимик
34.5% (40)
2:1 Нефтехимик
21.6% (25)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:0 Нефтехимик
10.3% (12)
1:2 Ленинградец
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
3:1 Нефтехимик
1.7% (2)
0:1 Ленинградец
1.7% (2)
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