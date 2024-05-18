Тур: 33.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Ленинградец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Максим Вячеславович
|5
|0.16
|Котов Павел
|4 (2)
|0.13
|Емельянов Данила
|3
|0.09
|Першин Матвей
|3
|0.09
|Котик Артём
|3
|0.09
|Джамилов Султан
|2
|0.06
|Липовой Данил
|2
|0.06
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.06
|Галиулин Вагиз
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Кокоев Давид
|1
|0.03
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|4 (3)
|0.13
|Бачинский Максим
|3
|0.09
|Горелишвили Михаил
|2
|0.06
|Яковлев Андрей
|2
|0.06
|Жиронкин Виталий
|2
|0.06
|Розманов Никита
|2
|0.06
|Микушин Владислав
|1
|0.03
|Ильин Сергей
|1
|0.03
|Кудрявцев Роман
|1
|0.03
|Морозов Никита
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.03
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|6
|1
|Ситдиков Марат
|4
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Петров Максим Вячеславович
|4
|0
|Шоркин Максим
|3
|0
|Герасимов Алексей
|3
|0
|Талалай Денис
|3
|0
|Липовой Данил
|3
|0
|Першин Матвей
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Джамилов Султан
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Магомедов Рашид
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|7
|1
|Шепелев Владислав
|5
|0
|Маркин Михаил
|4
|0
|Колесниченко Кирилл
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|4
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Хитяев Андрей
|2
|0
|Астафьев Максим
|1
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
|Кудрявцев Роман
|1
|0
|Воронцов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ленинградец
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
3
Нефтехимик
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
14
7
Нефтехимик
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Ленинградец
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
69% (22)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
6
43%
2
15%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
13%
4
44%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
6
25%
76-90
Забито
29
22
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
5
17%
4
18%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
7
24%
6
27%
76-90
Пропущено
31
41
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 22
3
10%
6
15%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
2
5%
31-45
3
10%
8
20%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
9
29%
29%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1
Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0
Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1
Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1
Результаты матчей
Нефтехимик
Ленинградец
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Ленинградец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
88
511
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
412
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
1715
923
428
329
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|46 - 24
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|32
|12
|16
|4
|38 - 24
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|37 - 40
|47
|7.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|34 - 33
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|29 - 30
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 30
|42
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 40
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|20 - 50
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 12
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Нефтехимик - Ленинградец
Исход игры
Нефтехимик
77.3% (34)
Ничья
18.2% (8)
Ленинградец
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
25.58% (11)
Меньше
74.42% (32)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
1:0 Нефтехимик
38.6% (17)
2:1 Нефтехимик
20.5% (9)
1:1 Ничья
18.2% (8)
2:0 Нефтехимик
15.9% (7)
1:2 Ленинградец
4.5% (2)
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