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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Нефтехимик
 
Позже
Ленинградец
Прогнозы 44
Нефтехимик 77.3% (34)
X 18.2% (8)
Ленинградец 4.5% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нефтехимик
Ленинградец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 5 0.16
Котов Павел 4 (2) 0.13
Емельянов Данила 3 0.09
Першин Матвей 3 0.09
Котик Артём 3 0.09
Джамилов Султан 2 0.06
Липовой Данил 2 0.06
Базелюк Константин 2 (1) 0.06
Галиулин Вагиз 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Кокоев Давид 1 0.03
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.13
Бачинский Максим 3 0.09
Горелишвили Михаил 2 0.06
Яковлев Андрей 2 0.06
Жиронкин Виталий 2 0.06
Розманов Никита 2 0.06
Микушин Владислав 1 0.03
Ильин Сергей 1 0.03
Кудрявцев Роман 1 0.03
Морозов Никита 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.03

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 1
Ситдиков Марат 4 0
Денисов Роман 4 0
Кокоев Давид 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Шоркин Максим 3 0
Герасимов Алексей 3 0
Талалай Денис 3 0
Липовой Данил 3 0
Першин Матвей 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Джамилов Султан 2 0
Емельянов Данила 2 0
Зорин Богдан 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Магомедов Рашид 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 7 1
Шепелев Владислав 5 0
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Хитяев Андрей 2 0
Астафьев Максим 1 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0
Кудрявцев Роман 1 0
Воронцов Илья 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ленинградец
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
3
Нефтехимик
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

14
7
Нефтехимик
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Ленинградец
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
69% (22)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

18
10

Голы по времени матча

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
6
43%
2
15%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
13%
4
44%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
6
25%
76-90

Забито

29
22
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
5
17%
4
18%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
7
24%
6
27%
76-90

Пропущено

31
41
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 22
3
10%
6
15%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
2
5%
31-45
3
10%
8
20%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
9
29%
29%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1
Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0
Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1
Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Ленинградец

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
1
15
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
17
15
9
23
1.5
4
28
3
29
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 32 16 8 8 46 - 24 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 32 12 16 4 38 - 24 52
6.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
7.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
8.
Тюмень
 Заявка 32 12 9 11 34 - 33 45
9.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
10.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 11 9 12 30 - 30 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 11 8 13 32 - 33 41
13.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 32 7 10 15 23 - 40 31
17.
Волгарь
 Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18.
Кубань
 Заявка 32 5 8 19 20 - 50 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 Заявка 16 7 4 5 19 - 14 25
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 16 7 5 4 18 - 12 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Нефтехимик 77.3% (34)
    X 18.2% (8)
    Ленинградец 4.5% (2)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Ленинградец

    Исход игры
    Нефтехимик
    77.3% (34)
    Ничья
    18.2% (8)
    Ленинградец
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.58% (11)
    Меньше
    74.42% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    44.19% (19)
    Нет
    55.81% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтехимик
    38.6% (17)
    2:1 Нефтехимик
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    2:0 Нефтехимик
    15.9% (7)
    1:2 Ленинградец
    4.5% (2)
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    Нефтехимик
    Ленинградец
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