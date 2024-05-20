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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Кубань
0:0
Первый тайм: 9'
Химки
0'
Прогнозы 112
Кубань 3.6% (4)
X 9.8% (11)
Химки 86.6% (97)
Все прогнозы
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Кубань
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Кубань
Химки

История личных встреч

Кубань
Химки

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 0.12
Левин Гаррик 4 0.12
Абдоков Нури 3 (1) 0.09
Мосейчук Илья 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Осипов Евгений 1 0.03
Чуперка Валерий 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Шарипов Альберт 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Кенфак Оливье 1 0.03
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 11 (1) 0.33
Хосонов Хетаг 7 (2) 0.21
Касимов Тимур 6 0.18
Нетфуллин Равиль 5 0.15
Магомедов Бутта 4 0.12
Корян Аршак 4 (1) 0.12
Волков Захар 2 0.06
Степанов Данил 2 0.06
Берковский Илья 2 0.06
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.06
Варатынов Сергей 2 0.06
Терехов Сергей 1 0.03
Панченко Кирилл 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Исаенко Олег 1 0.03

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 0
Темников Иван 6 0
Осипов Евгений 4 1
Фаттахов Ленар 4 1
Левин Гаррик 5 0
Смирнов Александр 4 0
Таказов Сослан 4 0
Махатадзе Георгий 4 0
Байрыев Азат 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Мосейчук Илья 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Веденеев Максим 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Лаук Максим 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мусаев Леон 2 0
Абдоков Нури 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Грузнов Илья 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 8 0
Степанов Данил 6 0
Варатынов Сергей 5 0
Хосонов Хетаг 3 1
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Берковский Илья 3 0
Кулишев Артём 2 0
Корян Аршак 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Скворцов Лев 2 0
Митрюшкин Антон 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Садыгов Илья 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Кубань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Химки
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
6
Кубань
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Химки
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

5
22
Кубань
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
34% (11)
13% (4)
Химки
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

31
13

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

13
28
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
4
31%
8
29%
76-90

Пропущено

17
20
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Забито

8
24
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 19
2
25%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
2
25%
2
8%
31-45
1
13%
5
21%
46-60
1
13%
7
29%
29%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

32
19
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
8
25%
3
16%
61-75
7
22%
5
26%
76-90

Забито

21
52
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 17
16 Не забивали 5
4
19%
3
6%
1-15
3
14%
8
15%
16-30
2
10%
8
15%
31-45
4
19%
9
17%
46-60
4
19%
11
21%
61-75
4
19%
13
25%
76-90

Пропущено

49
39
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
7
14%
3
8%
1-15
9
18%
5
13%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
6
12%
8
21%
46-60
9
18%
5
13%
61-75
10
20%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Торпедо Москва - Кубань 1:0 Енисей - Кубань 2:0 Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1
Алания - Кубань 3:0 Акрон - Кубань 6:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1
Химки
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2
Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2

Результаты матчей

Кубань
Химки

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 53%
1
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кубань
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
14
2
1
15
1.5
10
6
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
17
0.5
Больше Меньше
27
5
4
28
1.5
17
15
1
31
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
2.
Химки
 0:0 Заявка 33 18 7 8 53 - 38 61
3.
Акрон
 0:0 Заявка 33 16 9 8 46 - 24 57
4.
Арсенал Тула
 0:0 33 12 17 4 38 - 24 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
8.
Тюмень
 0:0 Заявка 33 12 10 11 34 - 33 46
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
11.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 33 11 10 12 30 - 30 43
12.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 33 10 12 11 29 - 32 42
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 0:0 Заявка 33 8 9 16 29 - 52 33
16.
Ленинградец
 0:0 Заявка 33 7 11 15 23 - 40 32
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 33 6 14 13 27 - 43 32
18.
Кубань
 0:0 Заявка 33 5 9 19 20 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 0:0 17 9 7 1 21 - 7 34
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 0:0 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 0:0 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 0:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 14 26
13.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 17 5 7 5 15 - 16 22
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Сокол
 0:0 Заявка 17 5 6 6 13 - 19 21
16.
Кубань
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 17 17
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 0:0 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 17 10 2 5 28 - 20 32
2.
Акрон
 0:0 Заявка 17 7 6 4 18 - 12 27
3.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 0:0 Заявка 17 6 5 6 13 - 17 23
6.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 0:0 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Волгарь
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 19 17
13.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 0:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 17 2 6 9 7 - 19 12
17.
Кубань
 0:0 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая трансляция еще не началась.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.1% пользователей.
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    • Прогнозы 112
    Кубань 3.6% (4)
    X 9.8% (11)
    Химки 86.6% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кубань
    Ничья
    Химки
    9.50
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    8.50
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    1.42
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кубань 0:0 Химки

    Исход игры
    Кубань
    3.6% (4)
    Ничья
    9.8% (11)
    Химки
    86.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (56)
    Нет
    47.17% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    32.1% (36)
    0:2 Химки
    26.8% (30)
    0:1 Химки
    12.5% (14)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    1:3 Химки
    4.5% (5)
    0:3 Химки
    3.6% (4)
    1:4 Химки
    1.8% (2)
    2:1 Кубань
    1.8% (2)
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