Тур: 33.
История личных встреч
Кубань
Химки
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4
|0.13
|Левин Гаррик
|4
|0.13
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.09
|Мосейчук Илья
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Осипов Евгений
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Шарипов Альберт
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Кенфак Оливье
|1
|0.03
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|11 (1)
|0.34
|Хосонов Хетаг
|7 (2)
|0.22
|Касимов Тимур
|6
|0.19
|Нетфуллин Равиль
|5
|0.16
|Магомедов Бутта
|4
|0.13
|Корян Аршак
|4 (1)
|0.13
|Волков Захар
|2
|0.06
|Степанов Данил
|2
|0.06
|Берковский Илья
|2
|0.06
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.06
|Варатынов Сергей
|2
|0.06
|Терехов Сергей
|1
|0.03
|Панченко Кирилл
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Исаенко Олег
|1
|0.03
Карточки
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|0
|Темников Иван
|6
|0
|Осипов Евгений
|4
|1
|Фаттахов Ленар
|4
|1
|Левин Гаррик
|5
|0
|Смирнов Александр
|4
|0
|Таказов Сослан
|4
|0
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Мосейчук Илья
|3
|0
|Рейхмен Богдан
|3
|0
|Веденеев Максим
|3
|0
|Кенфак Оливье
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Лаук Максим
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мусаев Леон
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|8
|0
|Степанов Данил
|6
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Берковский Илья
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Митрюшкин Антон
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Кубань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Химки
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
6
Кубань
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Химки
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
5
22
Кубань
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
34% (11)
13% (4)
Химки
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
31
13
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
13
28
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
23%
4
14%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
4
31%
8
29%
76-90
Пропущено
17
20
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Забито
8
24
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 19
2
25%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
2
25%
2
8%
31-45
1
13%
5
21%
46-60
1
13%
7
29%
29%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
8
25%
3
16%
61-75
7
22%
5
26%
76-90
Забито
21
52
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 17
16 Не забивали 5
4
19%
3
6%
1-15
3
14%
8
15%
16-30
2
10%
8
15%
31-45
4
19%
9
17%
46-60
4
19%
11
21%
61-75
4
19%
13
25%
76-90
Пропущено
49
39
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
7
14%
3
8%
1-15
9
18%
5
13%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
6
12%
8
21%
46-60
9
18%
5
13%
61-75
10
20%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кубань
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Торпедо Москва - Кубань 1:0 Енисей - Кубань 2:0 Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1
Алания - Кубань 3:0 Акрон - Кубань 6:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1
Химки
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2
Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2
Результаты матчей
Кубань
Химки
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 53%
1
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кубань
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
313
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
142
115
106
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1517
Больше Меньше
275
428
1715
131
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|46 - 24
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|32
|12
|16
|4
|38 - 24
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|37 - 40
|47
|7.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|34 - 33
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|29 - 30
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 30
|42
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 40
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|20 - 50
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 12
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Кубань - Химки
Исход игры
Кубань
6.8% (3)
Ничья
9.1% (4)
Химки
84.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
55.81% (24)
Нет
44.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Химки
31.8% (14)
0:2 Химки
25% (11)
0:1 Химки
13.6% (6)
1:1 Ничья
9.1% (4)
1:3 Химки
4.5% (2)
2:1 Кубань
4.5% (2)
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