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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 32'
Шинник
0'
Прогнозы 114
Торпедо Москва 61.4% (70)
X 26.3% (30)
Шинник 12.3% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торпедо Москва
Шинник

История личных встреч

Торпедо Москва
Шинник

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 (2) 0.21
Горбунов Игорь 3 0.09
Иваньков Александр II 3 0.09
Рейна Йорди 3 (1) 0.09
Москвичёв Владимир 2 0.06
Гонгадзе Георгий 2 0.06
Юзепчук Роман 2 0.06
Манелов Ираклий 2 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 11 (1) 0.33
Самойлов Дмитрий 8 (2) 0.24
Алейников Василий 5 (1) 0.15
Рубцов Илья 3 0.09
Зинков Вячеслав 2 0.06
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.06
Поляков Максим 1 0.03
Котин Никита 1 0.03
Малахов Артём 1 0.03
Соколов Игорь 1 0.03
Сухомлинов Данила 1 0.03
Загре Бен Азиз 1 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Шамкин Даниил 4 0
Манелов Ираклий 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Лебеденко Игорь 2 0
Стефанович Илья 2 0
Шевченко Глеб 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Роганович Боян 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 5 1
Алейников Василий 5 0
Гогуа Седрик 3 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Поляков Максим 2 0
Котин Никита 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Загре Бен Азиз 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Голубев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шинник
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
6
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Шинник
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
17
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Шинник
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
19%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
4
31%
2
9%
76-90

Забито

14
20
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
4
29%
5
25%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

30
38
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 17
10 Не забивали 8
7
23%
8
21%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
23%
8
21%
76-90

Пропущено

29
39
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
1
3%
4
10%
1-15
5
17%
6
15%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
5
17%
8
21%
61-75
10
34%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1
Шинник
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0
Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Шинник

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
24
8
8
24
1.5
10
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 0:0 Заявка 33 13 9 11 37 - 40 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 33 11 11 11 29 - 30 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
13.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
14.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
15.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 17 7 6 4 16 - 13 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 0:0 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 0:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 23 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Зинков справа со штрафного подачу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    31'
    Манелов на фланге сбил Алейникова.
  • 30'
    "Шинник" постепенно выравнивает игру, и уже гости частенько стали подолгу комбинировать в центре поля.
  • Фол, нарушение
    29'
    Червяков у чужой штрафной площади подтолкнул Семёнова.
  • 28'
    Шамкин чуть сильно сделал пас справа к воротам на ход Стефановичу. Довбня вовремя вышел на перехват и забрал мяч в ногах и Ильи.
  • 26'
    Шамкин слева с двадцати шести метров пробил выше ворот.
  • 25'
    Справа заброс вперёд на ход Валиахметову получился немного сильным. Мяч прилетел в руки Ботнарю.
  • Фол, нарушение
    24'
    Иваньков в центре поля ударил по ноге Сухомлинова.
  • 23'
    Навес Манелова слева в штрафную площадь соперники перехватили. Столичные автозаводцы в первой половине тайма очень редко доводят своим выпады вперёд до ударов по воротам.
  • 22'
    Алейников справа к дальней штанге навесил слишком сильно и высоко. У партнёров не было шансов достать мяч вверху.
  • 20'
    Заброс направо на ход Сухомлинову последовал слишком сильный. Мяч улетел за пределы поля.
  • 19'
    Стартовый отрезок матча проходит с территориальным преимуществом московской команды, но при этом "Шинник" раз за разом создаёт опасные моменты у ворот хозяев.
  • 18'
    После розыгрыша штрафного удара Семёнов слева навесил на Алейникова, который головой пробил немного выше ворот.
  • Травма, повреждение
    17'
    Саусь у центрального круга неудачно приземлился на руку после фола со стороны Москвичёва. Медики срочно вызваны на поле.
  • 16'
    Удар Алейникова справа из пределов штрафной площади заблокировал Бородин.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      15'
      Малахов у центрального круга подтолкнул в спину Рогановича.
    • 14'
      Червяков справа дошёл до штрафной площади гостей, где упёрся в группу соперников.
    • 13'
      Манелов слева обыграл Валиахметова и с острого угла пробил выше ворот.
    • Угловой
      12'
      Зинков первый угловой удар в матче разыграл с Саусем. Мяч доставлен на Гогуа, который с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • Офсайд
      11'
      Кто-то из игроков "Шинника" оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      10'
      Андреев у центрального круга сыграл в отборе, дошёл до штрафной площади и с линии пробил в левый угол. Ботнарь в прыжке отбил мяч в сторону.
    • 9'
      Семёнов слева сыграл на подборе и с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Офсайд
      8'
      Манелов слева забежал в офсайд.
    • Опасный момент
      7'
      Партнёры вывели Малахова справа к воротам. Артём не стал сближаться с Ботнарем, но его удар в дальний угол низом вышел немного неточным.
    • 6'
      Саусь слева дошёл до штрафной площади соперников, но его пас в центр перехвачен москвичами.
    • 5'
      "Шинник" старается быстрее доставлять мяч вперёд, но пока это стабильно приводит к потере мяча.
    • 4'
      Второй поход столичной команды получился немного лучше. До потери мяча было сделано около десятка передач на чужой половине поля.
    • 3'
      Москвичи покатали мяч на своей половине поля под прессингом соперников, а первая же передача на чужую половину поля вышла неточной.
    • 2'
      "Торпедо" играет в белых футболка и чёрных трусах, "Шинник" - в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Арене Химки"!
    • До матча
    • Главный судья: Головко Богдан (Волгоград);
      Первый помощник: Петров Денис (Астрахань);
      Второй помощник: Линкин Алексей (Воронеж);
      Резервный судья: Перезва Максим (Раменское).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать третьего тура Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Шинник». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Шинник.
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    Прогнозы 114
    Торпедо Москва 61.4% (70)
    X 26.3% (30)
    Шинник 12.3% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Шинник
    4.00
    3.75
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Шинник

    Исход игры
    Торпедо Москва
    61.2% (71)
    Ничья
    25.9% (30)
    Шинник
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    31.9% (37)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    1:0 Торпедо Москва
    21.6% (25)
    1:2 Шинник
    6% (7)
    2:0 Торпедо Москва
    4.3% (5)
    0:1 Шинник
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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