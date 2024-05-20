Справа заброс вперёд на ход Валиахметову получился немного сильным. Мяч прилетел в руки Ботнарю.

Шамкин чуть сильно сделал пас справа к воротам на ход Стефановичу. Довбня вовремя вышел на перехват и забрал мяч в ногах и Ильи.

"Шинник" постепенно выравнивает игру, и уже гости частенько стали подолгу комбинировать в центре поля.

Зинков справа со штрафного подачу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Саусь у центрального круга неудачно приземлился на руку после фола со стороны Москвичёва. Медики срочно вызваны на поле.

После розыгрыша штрафного удара Семёнов слева навесил на Алейникова, который головой пробил немного выше ворот.

Стартовый отрезок матча проходит с территориальным преимуществом московской команды, но при этом "Шинник" раз за разом создаёт опасные моменты у ворот хозяев.

Заброс направо на ход Сухомлинову последовал слишком сильный. Мяч улетел за пределы поля.

Алейников справа к дальней штанге навесил слишком сильно и высоко. У партнёров не было шансов достать мяч вверху.

Навес Манелова слева в штрафную площадь соперники перехватили. Столичные автозаводцы в первой половине тайма очень редко доводят своим выпады вперёд до ударов по воротам.

Иваньков в центре поля ударил по ноге Сухомлинова.

15' Малахов у центрального круга подтолкнул в спину Рогановича.

14' Червяков справа дошёл до штрафной площади гостей, где упёрся в группу соперников.

13' Манелов слева обыграл Валиахметова и с острого угла пробил выше ворот.

12' Зинков первый угловой удар в матче разыграл с Саусем. Мяч доставлен на Гогуа, который с дальней дистанции пробил выше ворот.

11' Кто-то из игроков "Шинника" оказался в офсайде.

10' Андреев у центрального круга сыграл в отборе, дошёл до штрафной площади и с линии пробил в левый угол. Ботнарь в прыжке отбил мяч в сторону.

9' Семёнов слева сыграл на подборе и с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

8' Манелов слева забежал в офсайд.

7' Партнёры вывели Малахова справа к воротам. Артём не стал сближаться с Ботнарем, но его удар в дальний угол низом вышел немного неточным.