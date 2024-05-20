Тур: 33.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гогуа СедрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рубцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
История личных встреч
Торпедо Москва
Шинник
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Среднее время на гол
67
162
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
0.87
Тотал матчей
2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
103
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|7 (2)
|0.21
|Горбунов Игорь
|3
|0.09
|Иваньков Александр II
|3
|0.09
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.09
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.06
|Юзепчук Роман
|2
|0.06
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Лебеденко Игорь
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Шамкин Даниил
|1
|0.03
|Червяков Руслан
|1
|0.03
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|11 (1)
|0.33
|Самойлов Дмитрий
|8 (2)
|0.24
|Алейников Василий
|5 (1)
|0.15
|Рубцов Илья
|3
|0.09
|Зинков Вячеслав
|2
|0.06
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.06
|Поляков Максим
|1
|0.03
|Котин Никита
|1
|0.03
|Малахов Артём
|1
|0.03
|Соколов Игорь
|1
|0.03
|Сухомлинов Данила
|1
|0.03
|Загре Бен Азиз
|1
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Шамкин Даниил
|4
|0
|Манелов Ираклий
|4
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Лебеденко Игорь
|2
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Шевченко Глеб
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|5
|1
|Алейников Василий
|5
|0
|Гогуа Седрик
|3
|1
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Гузь Дмитрий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Поляков Максим
|2
|0
|Котин Никита
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Загре Бен Азиз
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шинник
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
6
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Шинник
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
11
17
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Шинник
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
19%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
4
31%
2
9%
76-90
Забито
14
20
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
4
29%
5
25%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
30
38
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 17
10 Не забивали 8
7
23%
8
21%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
23%
8
21%
76-90
Пропущено
29
39
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
1
3%
4
10%
1-15
5
17%
6
15%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
5
17%
8
21%
61-75
10
34%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1
Шинник
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0
Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Шинник
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
248
824
1022
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|0:0 Заявка
|33
|13
|9
|11
|37 - 40
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|0:0 Заявка
|33
|11
|11
|11
|29 - 30
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|16 - 13
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Шинник
Исход игры
Торпедо Москва
61.2% (71)
Ничья
25.9% (30)
Шинник
12.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
31.9% (37)
1:1 Ничья
22.4% (26)
1:0 Торпедо Москва
21.6% (25)
1:2 Шинник
6% (7)
2:0 Торпедо Москва
4.3% (5)
0:1 Шинник
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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