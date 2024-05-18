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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Торпедо Москва
 
Позже
Шинник
Прогнозы 44
Торпедо Москва 68.2% (30)
X 18.2% (8)
Шинник 13.6% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Шинник

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 (2) 0.22
Горбунов Игорь 3 0.09
Иваньков Александр II 3 0.09
Рейна Йорди 3 (1) 0.09
Москвичёв Владимир 2 0.06
Гонгадзе Георгий 2 0.06
Юзепчук Роман 2 0.06
Манелов Ираклий 2 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 11 (1) 0.34
Самойлов Дмитрий 8 (2) 0.25
Алейников Василий 5 (1) 0.16
Рубцов Илья 3 0.09
Зинков Вячеслав 2 0.06
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.06
Поляков Максим 1 0.03
Котин Никита 1 0.03
Малахов Артём 1 0.03
Соколов Игорь 1 0.03
Сухомлинов Данила 1 0.03
Загре Бен Азиз 1 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Шамкин Даниил 4 0
Манелов Ираклий 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Лебеденко Игорь 2 0
Стефанович Илья 2 0
Шевченко Глеб 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Роганович Боян 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 5 1
Алейников Василий 5 0
Гогуа Седрик 3 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Поляков Максим 2 0
Котин Никита 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Загре Бен Азиз 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Голубев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шинник
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
6
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Шинник
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
17
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Шинник
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
19%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
4
31%
2
9%
76-90

Забито

14
20
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
4
29%
5
25%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

30
38
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 17
10 Не забивали 8
7
23%
8
21%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
23%
8
21%
76-90

Пропущено

29
39
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
1
3%
4
10%
1-15
5
17%
6
15%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
5
17%
8
21%
61-75
10
34%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1
Шинник
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0
Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Шинник

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
24
8
8
24
1.5
10
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 32 16 8 8 46 - 24 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 32 12 16 4 38 - 24 52
6.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
7.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
8.
Тюмень
 Заявка 32 12 9 11 34 - 33 45
9.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
10.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 11 9 12 30 - 30 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 11 8 13 32 - 33 41
13.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 32 7 10 15 23 - 40 31
17.
Волгарь
 Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18.
Кубань
 Заявка 32 5 8 19 20 - 50 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 Заявка 16 7 4 5 19 - 14 25
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 16 7 5 4 18 - 12 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Торпедо Москва 68.2% (30)
    X 18.2% (8)
    Шинник 13.6% (6)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник

    Исход игры
    Торпедо Москва
    68.2% (30)
    Ничья
    18.2% (8)
    Шинник
    13.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    43.2% (19)
    1:0 Торпедо Москва
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    0:1 Шинник
    9.1% (4)
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