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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Арсенал Тула
0:0
Первый тайм: 24'
Акрон
0'
Прогнозы 122
Арсенал Тула 41.8% (51)
X 39.3% (48)
Акрон 18.9% (23)
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Арсенал Тула
Акрон

История личных встреч

Арсенал Тула
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонатан Окоронкво 16 (4) 0.48
Гелоян Ишхан 5 0.15
Ткачёв Сергей 3 0.09
Лёвин Владислав 2 0.06
Барков Дмитрий 2 0.06
Макаров Анатолий 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Большаков Кирилл 2 0.06
Попов Артём 1 0.03
Суханов Артём Романович 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Коротков Александр II 1 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.21
Понсе Андрес 6 0.18
Килин Антон 5 0.15
Глушков Никита Андреевич 5 0.15
Данилин Кирилл 4 0.12
Чудин Иван 3 0.09
Савичев Константин 3 (1) 0.09
Галкин Владислав 2 0.06
Палиенко Максим 2 (1) 0.06
Песегов Евгений 1 0.03
Данилкин Егор 1 0.03
Азаров Владимир 1 0.03
Хубаев Давид 1 0.03
Галоян Артур 1 0.03
Бокоев Марат 1 0.03
Анджелкович Неманья 1 0.03
Барт Руслан 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Быковский Илья 3 1
Кайнов Максим 4 0
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 7 1
Галкин Владислав 4 1
Данилин Кирилл 5 0
Макаров Сергей 3 1
Апеков Руслан 4 0
Понсе Андрес 2 1
Савичев Константин 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Данилкин Егор 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Бокоев Марат 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Акрон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
5
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Акрон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
26
Арсенал Тула
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Акрон
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
6
29%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
33%
76-90

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
3
18%
7
26%
61-75
3
18%
3
11%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
31%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

38
45
22 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
8
21%
3
7%
1-15
7
18%
8
18%
16-30
7
18%
11
24%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
5
13%
9
20%
61-75
7
18%
7
16%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
1
4%
5
20%
1-15
4
17%
7
28%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
29%
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0
Акрон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0
Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2

Результаты матчей

Арсенал Тула
Акрон

Точный счет

0:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 38%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
8 раз 25%
1:1
7 раз 22%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
8
8
3
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
21
11
11
21
1.5
12
20
4
28
2.5
7
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
2.
Химки
 0:0 Заявка 33 18 7 8 53 - 38 61
3.
Акрон
 0:0 Заявка 33 16 9 8 46 - 24 57
4.
Арсенал Тула
 0:0 33 12 17 4 38 - 24 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
8.
Тюмень
 0:0 Заявка 33 12 10 11 34 - 33 46
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 33 12 9 12 31 - 30 45
11.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
12.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 33 10 12 11 29 - 32 42
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 0:0 Заявка 33 8 9 16 29 - 52 33
16.
Волгарь
 0:0 Заявка 33 6 14 13 27 - 43 32
17.
Ленинградец
 0:1 Заявка 33 7 10 16 23 - 41 31
18.
Кубань
 0:0 Заявка 33 5 9 19 20 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 0:0 17 9 7 1 21 - 7 34
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 0:0 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 0:0 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 0:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 14 26
13.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 17 6 6 5 16 - 16 24
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Сокол
 0:0 Заявка 17 5 6 6 13 - 19 21
16.
Кубань
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 17 17
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 0:1 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 17 10 2 5 28 - 20 32
2.
Акрон
 0:0 Заявка 17 7 6 4 18 - 12 27
3.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 0:1 Заявка 17 6 4 7 13 - 18 22
6.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 0:0 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Волгарь
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 19 17
13.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 0:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 17 2 6 9 7 - 19 12
17.
Кубань
 0:0 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Савичев с противоположного фланга навесил в штрафную "Арсенала", но снова хозяева уверенно действуют в обороне.
  • 22'
    Палиенко загрузил мяч в чужую штрафную площадь, но партнеры не смогли зацепиться за снаряд.
  • Фол, нарушение
    20'
    Понсе активно боролся за мяч у чужой штрафной, но немного перестарался и нарушил правила на Ботака-Иобома.
  • Офсайд
    19'
    Савичев пытался убежать от соперника по левой бровке, но оказался в положении вне игры.
  • 18'
    Мяч попал в руку двум разным футболистам "Акрона" в своей штрафной площади! Арбитр считает, что это не тянет на пенальти. 
  • 17'
    Окоронкво увидел забегание Гелояна по левому флангу и сразу покатил на ход партнеру, но мяч до него не добрался.
  • Угловой
    16'
    Хорошая подача пошла от угла поля на линию вратарской "Арсенала", но хозяева смогли выиграть верховое единоборство. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Медицинская помощь требуется вратарю "Акрона" после контакта с Окоронкво.
  • Опасный момент
    13'
    Окоронкво выскочил один на один с Волковым, но в последний момент далеко отпустил от себя мяч и голкипер сыграл на опережении! 
  • Угловой
    12'
    Сильная подача пошла на ближнюю штангу ворот "Арсенала", но защитники выбили мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Глушков получил по ногам на фланге атаки. Стандарт у углового флажка.
  • 10'
    После давления со стороны "Арсенала" гости адаптировались и сейчас пытаются организовать позиционную атаку.
  • 9'
    Длинный заброс последовал в сторону ворот "Акрона", но никто из хозяев за мяч зацепиться не смог.
  • Опасный момент
    8'
    Кокарев далеко вышел из ворот, чем пытался воспользоваться игрок "Акрона", пробивший с дальней дистанции - голкипер справился!
  • 6'
    Коротков попробовал пробить в дальний угол, но мяч свалился у него с ноги и ушел на трибуны.
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    • 5'
      Коротков низом пытался запустить мяч в штрафную "Акрона", но передача была перехвачена. 
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в матче заработал "Арсенал". Хозяева решили разыграть стандарт, после чего Макаров выполнил подачу, но мяч ушел за пределы поля.
    • 3'
      Снова по правой бровке хотели продвинуться футболисты "Арсенала", но пока там надежно действуют гости.
    • 2'
      Хозяева попытались провести атаку правым флангом, но она быстро была остановлена. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги. Помогать вам следить за событиями будет Дмитрий Миляев.
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Арсенал Тула 41.8% (51)
    X 39.3% (48)
    Акрон 18.9% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Акрон
    2.65
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    3.20
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    3.57
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Акрон

    Исход игры
    Арсенал Тула
    41.8% (51)
    Ничья
    39.3% (48)
    Акрон
    18.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.51% (38)
    Меньше
    64.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    73.83% (79)
    Нет
    26.17% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    2:1 Арсенал Тула
    17.2% (21)
    1:0 Арсенал Тула
    13.9% (17)
    1:2 Акрон
    9% (11)
    2:0 Арсенал Тула
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Акрон
    1.6% (2)
    0:1 Акрон
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
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