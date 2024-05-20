Первый тайм

23' Савичев с противоположного фланга навесил в штрафную "Арсенала", но снова хозяева уверенно действуют в обороне.

22' Палиенко загрузил мяч в чужую штрафную площадь, но партнеры не смогли зацепиться за снаряд.

20' Понсе активно боролся за мяч у чужой штрафной, но немного перестарался и нарушил правила на Ботака-Иобома.

19' Савичев пытался убежать от соперника по левой бровке, но оказался в положении вне игры.

18' Мяч попал в руку двум разным футболистам "Акрона" в своей штрафной площади! Арбитр считает, что это не тянет на пенальти.

17' Окоронкво увидел забегание Гелояна по левому флангу и сразу покатил на ход партнеру, но мяч до него не добрался.