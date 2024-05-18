Тур: 33.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Акрон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонатан Окоронкво
|16 (4)
|0.5
|Гелоян Ишхан
|5
|0.16
|Ткачёв Сергей
|3
|0.09
|Лёвин Владислав
|2
|0.06
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Макаров Анатолий
|2
|0.06
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.06
|Большаков Кирилл
|2
|0.06
|Попов Артём
|1
|0.03
|Суханов Артём Романович
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Коротков Александр II
|1
|0.03
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.22
|Понсе Андрес
|6
|0.19
|Килин Антон
|5
|0.16
|Глушков Никита Андреевич
|5
|0.16
|Данилин Кирилл
|4
|0.13
|Чудин Иван
|3
|0.09
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.09
|Галкин Владислав
|2
|0.06
|Палиенко Максим
|2 (1)
|0.06
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Данилкин Егор
|1
|0.03
|Азаров Владимир
|1
|0.03
|Хубаев Давид
|1
|0.03
|Галоян Артур
|1
|0.03
|Бокоев Марат
|1
|0.03
|Анджелкович Неманья
|1
|0.03
|Барт Руслан
|1
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|6
|0
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Быковский Илья
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|7
|1
|Галкин Владислав
|4
|1
|Данилин Кирилл
|5
|0
|Макаров Сергей
|3
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Понсе Андрес
|2
|1
|Савичев Константин
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Акрон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
5
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Акрон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
13
26
Арсенал Тула
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (8)
59% (19)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Акрон
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
6
29%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
33%
76-90
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
3
18%
7
26%
61-75
3
18%
3
11%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
31%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
38
45
22 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
8
21%
3
7%
1-15
7
18%
8
18%
16-30
7
18%
11
24%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
5
13%
9
20%
61-75
7
18%
7
16%
76-90
Пропущено
24
25
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
1
4%
5
20%
1-15
4
17%
7
28%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
29%
29%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0
Акрон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0
Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2
Результаты матчей
Арсенал Тула
Акрон
Точный счет
0:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 38%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
8 раз 25%
1:1
7 раз 22%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
79
88
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
2111
1121
1220
428
725
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|46 - 24
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|32
|12
|16
|4
|38 - 24
|52
|6.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|37 - 40
|47
|7.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|34 - 33
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|29 - 30
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 30
|42
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 40
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|20 - 50
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 12
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Акрон
Исход игры
Арсенал Тула
56.5% (26)
Ничья
34.8% (16)
Акрон
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
30.4% (14)
1:1 Ничья
28.3% (13)
1:0 Арсенал Тула
13% (6)
0:1 Акрон
4.3% (2)
2:0 Арсенал Тула
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
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