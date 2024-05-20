Первый тайм

9' Ушел от соперника в атаку по флангу Косарев и отдал пас поперек на Атабаева, но перехватил сферу в последний момент Гудков.

8' После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Дудиеву, который пробил по воротам, но мяч на линии остановил Обивалин.

7' Мог убегать на ворота соперника Гилязетдинов после заброса от Клёнкина, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

6' Ушел от соперника по флангу на скорости Мальцев и навесил в центр штрафной, но мяч никто из партнеров так и не смог отправить в ворота.

5' По флангу отдавал пас Косаревский на ход Мальцеву, но того опередил Хомуха и вынес сферу за пределы поля.

4' Убежал в контратаку по флангу Азаров и навесил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.