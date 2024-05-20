Тур: 33.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Шакуро ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюев Денис
История личных встреч
Сокол
Волгарь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|5
|0.16
|Морозов Владислав
|5
|0.16
|Максименко Артём
|4
|0.13
|Мальцев Михаил
|3
|0.09
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.09
|Молодцов Артём
|2
|0.06
|Козловский Никита
|2
|0.06
|Сасин Дмитрий
|2 (1)
|0.06
|Евдокимов Андрей
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.03
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|6 (1)
|0.19
|Кротов Вячеслав
|4
|0.13
|Жамалетдинов Тимур
|4 (1)
|0.13
|Гилязетдинов Артур
|3
|0.09
|Клёнкин Данил
|3 (1)
|0.09
|Косарев Кирилл
|2
|0.06
|Ткачук Денис
|1
|0.03
|Маляров Никита
|1
|0.03
|Зуев Илья
|1
|0.03
|Прошкин Егор
|1
|0.03
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудков Ян
|6
|0
|Сасин Дмитрий
|5
|0
|Мальцев Михаил
|4
|0
|Морозов Владислав
|4
|0
|Ежков Данила
|4
|0
|Косаревский Пётр
|2
|1
|Казанцев Данил
|2
|1
|Молодцов Артём
|3
|0
|Забелин Павел
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Сериков Илья
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зуев Илья
|4
|1
|Смирнов Данила
|5
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|1
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|Гилязетдинов Артур
|4
|0
|Мартовой Даниил
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Хомуха Иван
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Косарев Кирилл
|2
|0
|Шайхтдинов Дамир
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Обивалин Сергей
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Атабаев Эрбол
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Волгарь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
Сокол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Волгарь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
5
10
Сокол
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Волгарь
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
33
19
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
13
13
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
5
38%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
19
19
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
5
26%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90
Забито
18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
25 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
7
39%
3
23%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Пропущено
31
25
20 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
13%
3
12%
1-15
8
26%
4
16%
16-30
8
26%
6
24%
31-45
1
3%
5
20%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
6
19%
5
20%
76-90
Забито
31
26
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
6%
2
8%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
7
23%
9
35%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
8
26%
4
15%
61-75
4
13%
6
23%
76-90
Пропущено
50
44
31 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
7
14%
8
18%
1-15
9
18%
7
16%
16-30
15
30%
7
16%
31-45
4
8%
7
16%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
7
14%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0
Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2
Волгарь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волгарь - Нефтехимик 1:0 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Енисей - Волгарь 1:1
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2
Результаты матчей
Сокол
Волгарь
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
5:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 50%
1
8 раз 25%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сокол
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
97
511
313
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1616
Больше Меньше
2111
824
527
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|2.
|0:0 Заявка
|33
|18
|7
|8
|53 - 38
|61
|3.
|0:0 Заявка
|33
|16
|9
|8
|46 - 24
|57
|4.
|0:0
|33
|12
|17
|4
|38 - 24
|53
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|37 - 40
|47
|8.
|0:0 Заявка
|33
|12
|10
|11
|34 - 33
|46
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|1:0 Заявка
|33
|12
|9
|12
|31 - 30
|45
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|29 - 30
|43
|12.
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|29 - 32
|42
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|29 - 52
|33
|16.
|0:0 Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 43
|32
|17.
|0:1 Заявка
|33
|7
|10
|16
|23 - 41
|31
|18.
|0:0 Заявка
|33
|5
|9
|19
|20 - 50
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|0:0
|17
|9
|7
|1
|21 - 7
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|0:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|12.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 17
|17
|17.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 20
|32
|2.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|18 - 12
|27
|3.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|13 - 18
|22
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|0:0
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 19
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|7 - 19
|12
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол 0:0 Волгарь
Исход игры
Сокол
54.3% (63)
Ничья
35.3% (41)
Волгарь
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
58.1% (61)
Нет
41.9% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (34)
1:0 Сокол
28.4% (33)
2:1 Сокол
19% (22)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:0 Сокол
2.6% (3)
1:2 Волгарь
1.7% (2)
0:1 Волгарь
1.7% (2)
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