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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Сокол
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 45
Сокол 53.3% (24)
X 42.2% (19)
Волгарь 4.4% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сокол
Волгарь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 5 0.16
Морозов Владислав 5 0.16
Максименко Артём 4 0.13
Мальцев Михаил 3 0.09
Ежков Данила 3 (1) 0.09
Молодцов Артём 2 0.06
Козловский Никита 2 0.06
Сасин Дмитрий 2 (1) 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.03
Турсунов Игорь 1 (1) 0.03
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 6 (1) 0.19
Кротов Вячеслав 4 0.13
Жамалетдинов Тимур 4 (1) 0.13
Гилязетдинов Артур 3 0.09
Клёнкин Данил 3 (1) 0.09
Косарев Кирилл 2 0.06
Ткачук Денис 1 0.03
Маляров Никита 1 0.03
Зуев Илья 1 0.03
Прошкин Егор 1 0.03

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудков Ян 6 0
Сасин Дмитрий 5 0
Мальцев Михаил 4 0
Морозов Владислав 4 0
Ежков Данила 4 0
Косаревский Пётр 2 1
Казанцев Данил 2 1
Молодцов Артём 3 0
Забелин Павел 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Сериков Илья 2 0
Караев Максим 2 0
Батырев Амир 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Азаров Владимир 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зуев Илья 4 1
Смирнов Данила 5 0
Лесников Дмитрий 3 1
Кротов Вячеслав 4 0
Гилязетдинов Артур 4 0
Мартовой Даниил 2 1
Ткачук Денис 3 0
Хомуха Иван 3 0
Прошкин Егор 3 0
Анисимов Андрей 2 0
Косарев Кирилл 2 0
Шайхтдинов Дамир 2 0
Смирнов Олег 1 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Шакуро Павел 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Атабаев Эрбол 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Сокол
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Волгарь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
7
Сокол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Волгарь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

5
10
Сокол
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Волгарь
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

33
19

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

13
13
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
5
38%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

19
19
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
5
26%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
7
37%
1
5%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
25 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
7
39%
3
23%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Пропущено

31
25
20 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
13%
3
12%
1-15
8
26%
4
16%
16-30
8
26%
6
24%
31-45
1
3%
5
20%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
6
19%
5
20%
76-90

Забито

31
26
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
6%
2
8%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
7
23%
9
35%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
8
26%
4
15%
61-75
4
13%
6
23%
76-90

Пропущено

50
44
31 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
7
14%
8
18%
1-15
9
18%
7
16%
16-30
15
30%
7
16%
31-45
4
8%
7
16%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
7
14%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0
Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2
Волгарь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волгарь - Нефтехимик 1:0 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Енисей - Волгарь 1:1
Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Алания - Волгарь 1:2 Волгарь - Тюмень 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - Волгарь 3:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2

Результаты матчей

Сокол
Волгарь

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
5:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 50%
1
8 раз 25%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сокол
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
16
0.5
Больше Меньше
21
11
8
24
1.5
5
27
4
28
2.5
1
31
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 32 16 8 8 46 - 24 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 32 12 16 4 38 - 24 52
6.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
7.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
8.
Тюмень
 Заявка 32 12 9 11 34 - 33 45
9.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
10.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 11 9 12 30 - 30 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 11 8 13 32 - 33 41
13.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 32 7 10 15 23 - 40 31
17.
Волгарь
 Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18.
Кубань
 Заявка 32 5 8 19 20 - 50 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 Заявка 16 7 4 5 19 - 14 25
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 16 7 5 4 18 - 12 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Сокол 53.3% (24)
    X 42.2% (19)
    Волгарь 4.4% (2)
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    Прогнозы на матч Сокол - Волгарь

    Исход игры
    Сокол
    54.3% (25)
    Ничья
    41.3% (19)
    Волгарь
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    1:0 Сокол
    26.1% (12)
    2:1 Сокол
    21.7% (10)
    0:0 Ничья
    6.5% (3)
    2:0 Сокол
    4.3% (2)
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