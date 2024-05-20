Тур: 33.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Яо Жан ШарльНападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Алания
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.56
Среднее время на гол
73
57
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.22
Среднее время на гол
42
73
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожемякин Олег
|6
|0.19
|Алиев Саид
|6 (2)
|0.19
|Никитин Кирилл
|4
|0.13
|Петров Илья
|3 (2)
|0.09
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.06
|Симонян Артём
|2
|0.06
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.06
|Бавин Юрий
|1
|0.03
|Мусалов Магомед
|1
|0.03
|Кутовой Максим
|1
|0.03
|Корнюшин Даниил
|1
|0.03
|Шипунов Тимофей
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|14 (2)
|0.44
|Гиоргобиани Николай
|6 (3)
|0.19
|Гурциев Батраз
|5 (2)
|0.16
|Кротов Вячеслав
|4
|0.13
|Гаглоев Тарас
|3
|0.09
|Караев Давид
|2
|0.06
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Цараев Алан
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Дауров Руслан
|1
|0.03
|Царукян Валерий
|1
|0.03
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|6
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|5
|0
|Рукас Томас
|5
|0
|Покидышев Николай
|5
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Мусалов Магомед
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Корнюшин Даниил
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Савинов Андрей
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Багаев Алан
|6
|0
|Качмазов Сослан
|4
|1
|Шавлохов Давид
|5
|0
|Караев Давид
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
15
СКА-Хабаровск
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
4
16
СКА-Хабаровск
87.5%
12.5%
21 победа 3 поражения
Первый тайм
53% (17)
34% (11)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
53% (17)
9% (3)
Алания
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
6% (2)
53% (17)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)
Сухие победы
14
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
6
31
Голы по времени матча
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
8
42%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
10%
6
24%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
1
10%
4
16%
76-90
Забито
8
20
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
4
50%
3
15%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
6
25%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
31
39
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
4
13%
2
5%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
3
10%
10
26%
31-45
7
23%
4
10%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
9
29%
29%
11
28%
76-90
Пропущено
34
42
20 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
7
21%
8
19%
1-15
8
24%
5
12%
16-30
5
15%
4
10%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
6
18%
10
24%
61-75
4
12%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4
Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Алания
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
97
511
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
106
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
257
1022
1022
329
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|2.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|3.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|46 - 24
|56
|4.
|32
|12
|16
|4
|38 - 24
|52
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|37 - 40
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|34 - 33
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|29 - 30
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 30
|42
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|23 - 40
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|20 - 50
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 12
|26
|3.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания
Исход игры
СКА-Хабаровск
56.4% (66)
Ничья
35.9% (42)
Алания
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (35)
Меньше
66.67% (70)
Обе команды забьют
Да
69.52% (73)
Нет
30.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (38)
2:1 СКА-Хабаровск
23.1% (27)
1:0 СКА-Хабаровск
22.2% (26)
1:2 Алания
5.1% (6)
0:1 Алания
2.6% (3)
2:0 СКА-Хабаровск
1.7% (2)
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