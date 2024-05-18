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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Алания
Прогнозы 53
СКА-Хабаровск 45.3% (24)
X 41.5% (22)
Алания 13.2% (7)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Алания

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
МПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ТМК
2:4
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.56

Среднее время на гол

73
57

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.22

Среднее время на гол

42
73

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожемякин Олег 6 0.19
Алиев Саид 6 (2) 0.19
Никитин Кирилл 4 0.13
Петров Илья 3 (2) 0.09
Никитин Андрей Владимирович 2 0.06
Симонян Артём 2 0.06
Гонгапшев Альбек 2 0.06
Бавин Юрий 1 0.03
Мусалов Магомед 1 0.03
Кутовой Максим 1 0.03
Корнюшин Даниил 1 0.03
Шипунов Тимофей 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 14 (2) 0.44
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.19
Гурциев Батраз 5 (2) 0.16
Кротов Вячеслав 4 0.13
Гаглоев Тарас 3 0.09
Караев Давид 2 0.06
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 6 0
Подберёзкин Вячеслав 5 0
Рукас Томас 5 0
Покидышев Николай 5 0
Бавин Юрий 4 0
Петров Илья 3 0
Симонян Артём 3 0
Мусалов Магомед 3 0
Алиев Саид 3 0
Корнюшин Даниил 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Кожемякин Олег 2 0
Савинов Андрей 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Багаев Алан 6 0
Качмазов Сослан 4 1
Шавлохов Давид 5 0
Караев Давид 4 0
Машуков Ислам 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
15
СКА-Хабаровск
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

4
16
СКА-Хабаровск
87.5%
12.5%
21 победа 3 поражения
Первый тайм
53% (17)
34% (11)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
53% (17)
9% (3)
Алания
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
6% (2)
53% (17)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)

Сухие победы

14
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

6
31

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
8
42%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
10%
6
24%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
1
10%
4
16%
76-90

Забито

8
20
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
4
50%
3
15%
76-90

Пропущено

24
17
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
6
25%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

31
39
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
4
13%
2
5%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
3
10%
10
26%
31-45
7
23%
4
10%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
9
29%
29%
11
28%
76-90

Пропущено

34
42
20 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
7
21%
8
19%
1-15
8
24%
5
12%
16-30
5
15%
4
10%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
6
18%
10
24%
61-75
4
12%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4
Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Алания

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
6
1
15
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
25
7
10
22
1.5
10
22
3
29
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 32 16 8 8 46 - 24 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 32 12 16 4 38 - 24 52
6.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
7.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
8.
Тюмень
 Заявка 32 12 9 11 34 - 33 45
9.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
10.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 11 9 12 30 - 30 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 11 8 13 32 - 33 41
13.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 32 7 10 15 23 - 40 31
17.
Волгарь
 Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18.
Кубань
 Заявка 32 5 8 19 20 - 50 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 Заявка 16 7 4 5 19 - 14 25
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 16 7 5 4 18 - 12 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2024, осталось 2 дня 1 час 48 минут.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    СКА-Хабаровск 45.3% (24)
    X 41.5% (22)
    Алания 13.2% (7)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    44.2% (23)
    Ничья
    42.3% (22)
    Алания
    13.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (41)
    Нет
    19.61% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (21)
    2:1 СКА-Хабаровск
    26.9% (14)
    1:0 СКА-Хабаровск
    15.4% (8)
    1:2 Алания
    9.6% (5)
    0:1 Алания
    3.8% (2)
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