Порту (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

Милан (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет)

Милан (до 19 лет) - Брага (до 19 лет)

Ньюкасл (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

28.11.2023

Милан (до 19 лет) - Боруссия Д (до 19 лет)

4:1

07.11.2023

Милан (до 19 лет) - ПСЖ (до 19 лет)

3:2

25.10.2023

ПСЖ (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

1:0

04.10.2023

Боруссия Д (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

1:2

19.09.2023

Милан (до 19 лет) - Ньюкасл (до 19 лет)

4:0

21.04.2023

Хайдук (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

3:1

14.03.2023

Милан (до 19 лет) - Атлетико М (до 19 лет)

2:0

28.02.2023

Милан (до 19 лет) - Рух Львов (до 19 лет)

1:0

02.11.2022

Милан (до 19 лет) - Ред Булл Зальцбург (до 19 лет)

2:1

25.10.2022

Динамо Загреб (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

1:2

11.10.2022

Милан (до 19 лет) - Челси (до 19 лет)

3:1

05.10.2022

Челси (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

1:1

14.09.2022

Милан (до 19 лет) - Динамо Загреб (до 19 лет)

3:0

06.09.2022

Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

1:1

26.07.2022

Торрес - Милан (до 19 лет)

3:0

07.12.2021

Милан (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет)

1:1