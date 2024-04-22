Стадион: Colovray Sports Centre. Главный судья: Brooks J.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сиа
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: _Sylaidopoulos S.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сиа ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абате Иньяцио
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костоулас Харалампос
|5 (1)
|0.56
|Музакитис Христос
|5 (3)
|0.56
|Пневмонидис Ставрос
|2
|0.22
|Папаканеллос Антонис
|2
|0.22
|_Darviras C.
|1
|0.11
|Гатопулос Христос
|1
|0.11
|Костулас Константинос
|1
|0.11
|Алафакис Нектариос
|0
|0
|Кутсогулас Атанасиос
|0
|0
Милан (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сиа Диего
|5
|0.5
|Дзероли Кевин
|4 (1)
|0.4
|Филиппо Скотти
|3
|0.3
|Камарда Франческо
|3 (1)
|0.3
|Траоре Шака
|1
|0.1
|Симмельхак Александер
|1
|0.1
|Либерали Маттиа
|1
|0.1
|Нсиала Клинтон
|1
|0.1
|_Jimenez A.
|0
|0
|Бартезаги Давиде
|0
|0
|Бономи Алессандро
|0
|0
|Сала Эмануэле
|0
|0
Карточки
Олимпиакос (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаканеллос Антонис
|3
|1
|Костулас Константинос
|4
|0
|Костоулас Харалампос
|3
|0
|Прекатес Василиос
|2
|0
|Алафакис Нектариос
|1
|0
|Бакулас Теофанис
|1
|0
|Кутсогулас Атанасиос
|1
|0
|Пневмонидис Ставрос
|1
|0
|Сина Анджело
|1
|0
|_Darviras C.
|1
|0
|_Plionis P.
|1
|0
|Дама Антониос
|1
|0
|Лолис Николаос
|1
|0
Милан (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|4
|0
|Дзероли Кевин
|4
|0
|_Jimenez A.
|3
|0
|Нсиала Клинтон
|3
|0
|Сиа Диего
|2
|0
|Маласпина Маттиа
|2
|0
|Ноа Равьер
|1
|0
|Стальмах Дариуш
|1
|0
|Бартезаги Давиде
|1
|0
|Бакун Адам
|1
|0
|_Cuenca Martinez H. F.
|1
|0
|Филиппо Скотти
|1
|0
|Пармиджани Пьетро
|1
|0
|Сала Эмануэле
|1
|0
|Камарда Франческо
|1
|0
|_Comotto C.
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос (до 19 лет)
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Милан (до 19 лет)
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
1
Олимпиакос (до 19 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Милан (до 19 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
14
Олимпиакос (до 19 лет)
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Милан (до 19 лет)
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
6
43%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
18%
4
21%
1-15
2
12%
8
42%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олимпиакос (до 19 лет) - Нант (до 19 лет) 0:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Ланс (до 19 лет) 2:2 Олимпиакос (до 19 лет) - Интер Милан (до 19 лет) 0:0
Олимпиакос (до 19 лет) - Габала (до 19 лет) 4:0 Габала (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 0:3 Лечче (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Лечче (до 19 лет) 3:1 Этникос Пирей - Олимпиакос (до 19 лет) 2:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Црвена Звезда (до 19 лет) 0:1 Тоттенхэм (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 6:0 Олимпиакос (до 19 лет) - Бавария (до 19 лет) 0:4 Црвена Звезда (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 2:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Тоттенхэм (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Ювентус (до 19 лет) 2:0 Спортинг Л (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Барселона (до 19 лет) 0:3 Барселона (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 5:0 Ювентус (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 2:2 Милан (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Брага (до 19 лет) 2:2 Ньюкасл (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет) - Боруссия Д (до 19 лет) 4:1 Милан (до 19 лет) - ПСЖ (до 19 лет) 3:2 ПСЖ (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:0 Боруссия Д (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Ньюкасл (до 19 лет) 4:0 Хайдук (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1 Милан (до 19 лет) - Атлетико М (до 19 лет) 2:0 Милан (до 19 лет) - Рух Львов (до 19 лет) 1:0 Милан (до 19 лет) - Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) 2:1 Динамо Загреб (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Челси (до 19 лет) 3:1 Челси (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Динамо Загреб (до 19 лет) 3:0 Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Торрес - Милан (до 19 лет) 3:0 Милан (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 1:1
Результаты матчей
Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
41
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
62
63
53
36
17
27
1/8 финала
3 Бавария (до 19 лет)
2 Фейеноорд (до 19 лет)
- 3:2 БАВ-ФЕЙ
6 Олимпиакос (до 19 лет)
4 Ланс (до 19 лет)
- 2:2 ОЛИ-ЛАН
0 Ред Булл Зальцбург (до 19 лет)
1 Нант (до 19 лет)
- 0:1 РЕД-НАН
3 Жилина (до 19 лет)
5 Копенгаген (до 19 лет)
- 1:1 ЖИЛ-КОП
2 Майнц (до 19 лет)
1 Манчестер Сити (до 19 лет)
- 2:1 МАЙ-МАН
4 АЗ Алкмаар (до 19 лет)
5 Порту (до 19 лет)
- 1:1 АЗ -ПОР
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)
- 0:0 ОЛИ-МИЛ
|Копенгаген (до 19 лет)
|_Chiakha A.
|7 (2)
|Порту (до 19 лет)
|_Cande A.
|6 (3)
|АЗ Алкмаар (до 19 лет)
|_van den Ban Y.
|5 (2)
|Олимпиакос (до 19 лет)
|Костоулас Харалампос
|5 (1)
|Олимпиакос (до 19 лет)
|Музакитис Христос
|5 (1)
|Реал Мадрид (до 19 лет)
|_Moran M. A.
|5
|Олимпиакос (до 19 лет)
|Папаканеллос Антонис
|1 3
|Милан (до 19 лет)
|Шимич Ян-Карло
|4
|Милан (до 19 лет)
|Дзероли Кевин
|4
|Ланс (до 19 лет)
|_Ganiou P.
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос (до 19 лет) 0:0 Милан (до 19 лет)
Исход игры
Олимпиакос (до 19 лет)
5.7% (3)
Ничья
13.2% (7)
Милан (до 19 лет)
81.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
83.67% (41)
Меньше
16.33% (8)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Милан (до 19 лет)
54.7% (29)
2:3 Милан (до 19 лет)
9.4% (5)
1:3 Милан (до 19 лет)
5.7% (3)
1:1 Ничья
5.7% (3)
2:1 Олимпиакос (до 19 лет)
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
0:1 Милан (до 19 лет)
3.8% (2)
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