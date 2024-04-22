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  3. Юношеская лига УЕФА 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Brooks J.
Олимпиакос (до 19 лет)
0:0
Перерыв
Милан (до 19 лет)
0'
33' Желтая карточка
Костулас Константинос

Ход матча

33'
Костулас Константинос
 
Прогнозы 50
Олимпиакос (до 19 лет) 6% (3)
X 12% (6)
Милан (до 19 лет) 82% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сина
Анджело
19
Костулас
Константинос
4
Куцидис
Исидорос
9
Костоулас
Харалампос
21
Прекатес
Василиос
7
Кутсогулас
Атанасиос
23
Бакулас
Теофанис
8
Музакитис
Христос
3
Алафакис
Нектариос
10
Папаканеллос
Антонис
11
Пневмонидис
Ставрос
15
Экзархос
Александрос
24
Дама
Антониос
25
Панагакос
Ильяс
22
Танулис
Константинос
6
Ляцикурас
Аргириос
20
Лолис
Николаос
27
Гатопулос
Христос
1
Ноа
Равьер
23
Магни
Витторио
5
Шимич
Ян-Карло
6
Нсиала
Клинтон
3
Бартезаги
Давиде
4
Маласпина
Маттиа
8
Стальмах
Дариуш
18
Дзероли
Кевин
17
Филиппо
Скотти
9
Камарда
Франческо
11
Сиа
Диего
24
Барточчиони
Андреа
2
Бакун
Адам
15
Пармиджани
Пьетро
30
Бономи
Алессандро
28
Сала
Эмануэле
21
Либерали
Маттиа
32
Симмельхак
Александер
Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костоулас Харалампос 5 (1) 0.56
Музакитис Христос 5 (3) 0.56
Пневмонидис Ставрос 2 0.22
Папаканеллос Антонис 2 0.22
_Darviras C. 1 0.11
Гатопулос Христос 1 0.11
Костулас Константинос 1 0.11
Алафакис Нектариос 0 0
Кутсогулас Атанасиос 0 0
Милан (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиа Диего 5 0.5
Дзероли Кевин 4 (1) 0.4
Филиппо Скотти 3 0.3
Камарда Франческо 3 (1) 0.3
Траоре Шака 1 0.1
Симмельхак Александер 1 0.1
Либерали Маттиа 1 0.1
Нсиала Клинтон 1 0.1
_Jimenez A. 0 0
Бартезаги Давиде 0 0
Бономи Алессандро 0 0
Сала Эмануэле 0 0

Карточки

Олимпиакос (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаканеллос Антонис 3 1
Костулас Константинос 4 0
Костоулас Харалампос 3 0
Прекатес Василиос 2 0
Алафакис Нектариос 1 0
Бакулас Теофанис 1 0
Кутсогулас Атанасиос 1 0
Пневмонидис Ставрос 1 0
Сина Анджело 1 0
_Darviras C. 1 0
_Plionis P. 1 0
Дама Антониос 1 0
Лолис Николаос 1 0
Милан (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 4 0
Дзероли Кевин 4 0
_Jimenez A. 3 0
Нсиала Клинтон 3 0
Сиа Диего 2 0
Маласпина Маттиа 2 0
Ноа Равьер 1 0
Стальмах Дариуш 1 0
Бартезаги Давиде 1 0
Бакун Адам 1 0
_Cuenca Martinez H. F. 1 0
Филиппо Скотти 1 0
Пармиджани Пьетро 1 0
Сала Эмануэле 1 0
Камарда Франческо 1 0
_Comotto C. 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос (до 19 лет)
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Милан (до 19 лет)
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1
Олимпиакос (до 19 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Милан (до 19 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
14
Олимпиакос (до 19 лет)
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Милан (до 19 лет)
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
6
43%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
18%
4
21%
1-15
2
12%
8
42%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олимпиакос (до 19 лет) - Нант (до 19 лет) 0:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Ланс (до 19 лет) 2:2 Олимпиакос (до 19 лет) - Интер Милан (до 19 лет) 0:0
Олимпиакос (до 19 лет) - Габала (до 19 лет) 4:0 Габала (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 0:3 Лечче (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Лечче (до 19 лет) 3:1 Этникос Пирей - Олимпиакос (до 19 лет) 2:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Црвена Звезда (до 19 лет) 0:1 Тоттенхэм (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 6:0 Олимпиакос (до 19 лет) - Бавария (до 19 лет) 0:4 Црвена Звезда (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 2:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Тоттенхэм (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Ювентус (до 19 лет) 2:0 Спортинг Л (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Барселона (до 19 лет) 0:3 Барселона (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 5:0 Ювентус (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 2:2 Милан (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Брага (до 19 лет) 2:2 Ньюкасл (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет) - Боруссия Д (до 19 лет) 4:1 Милан (до 19 лет) - ПСЖ (до 19 лет) 3:2 ПСЖ (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:0 Боруссия Д (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Ньюкасл (до 19 лет) 4:0 Хайдук (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1 Милан (до 19 лет) - Атлетико М (до 19 лет) 2:0 Милан (до 19 лет) - Рух Львов (до 19 лет) 1:0 Милан (до 19 лет) - Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) 2:1 Динамо Загреб (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Челси (до 19 лет) 3:1 Челси (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Динамо Загреб (до 19 лет) 3:0 Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Торрес - Милан (до 19 лет) 3:0 Милан (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
6
3
5
3
2.5
3
6
1
7
3.5
2
7
1/8 финала
3 Бавария (до 19 лет)
2 Фейеноорд (до 19 лет)
6 Олимпиакос (до 19 лет)
4 Ланс (до 19 лет)
0 Ред Булл Зальцбург (до 19 лет)
1 Нант (до 19 лет)
3 Жилина (до 19 лет)
5 Копенгаген (до 19 лет)
2 Майнц (до 19 лет)
1 Манчестер Сити (до 19 лет)
4 АЗ Алкмаар (до 19 лет)
5 Порту (до 19 лет)
6 Милан (до 19 лет)
4 Брага (до 19 лет)
2 Реал Мадрид (до 19 лет)
0 РБ Лейпциг (до 19 лет)
1/4 финала
1 Бавария (до 19 лет)
3 Олимпиакос (до 19 лет)
8 Нант (до 19 лет)
7 Копенгаген (до 19 лет)
1 Майнц (до 19 лет)
4 Порту (до 19 лет)
5 Милан (до 19 лет)
4 Реал Мадрид (до 19 лет)
1/2 финала
3 Олимпиакос (до 19 лет)
1 Нант (до 19 лет)
5 Порту (до 19 лет)
6 Милан (до 19 лет)
Финал
Олимпиакос (до 19 лет)
Милан (до 19 лет)

Топ бомбардиров
Копенгаген (до 19 лет) _Chiakha A. 7 (2)
Порту (до 19 лет) _Cande A. 6 (3)
АЗ Алкмаар (до 19 лет) _van den Ban Y. 5 (2)
Олимпиакос (до 19 лет) Костоулас Харалампос 5 (1)
Олимпиакос (до 19 лет) Музакитис Христос 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид (до 19 лет) _Moran M. A. 5
Олимпиакос (до 19 лет) Папаканеллос Антонис 1 3
Милан (до 19 лет) Шимич Ян-Карло 4
Милан (до 19 лет) Дзероли Кевин 4
Ланс (до 19 лет) _Ganiou P. 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    44'
    Костоулас на чужой половине поля двигался с мячом по правому флангу, а Бартезаги уронил его на газон, совершив фол.
  • Судья
    43'
    Пытались игроки "Олимпиакоса" по центру ввести мяч в чужую штрафную площадь, падение на газон случилось, но рефери не назначил штрафной удар в пользу команды из Пирея.
  • Фол, нарушение
    42'
    Стальмах отмахнулся от Папаканеллоса как от назойливой мухи, начиная свой путь с мячом с левого фланга в центральной трети поля после отбора. Ну и недолог этот путь оказался, его прервал своим свистком арбитр.
  • Травма, повреждение
    40'
    Теофанис Бакулас получил повреждение на своей половине поля, но справился без медицинской помощи.
  • 40'
    Заброс последовал слева у "Милана" в чужую штрафную площадь, там Франческо Камарда сделал скидку, а в итоге без остроты у ворот пирейского клуба.
  • Опасный момент
    38'
    А вот это можно за момент засчитать. Долго раскатывали мяч по чужой штрафной футболисты греческого клуба. В итоге Бакулас из центральной зоны после паса Кутсогуласа пробил низом по центру же слабо в руки Ноа Равьера.
  • 36'
    Высока вероятность, что первый тайм финала завершится без забитых мячей. Давно уже моментов не было в этом матче.
  • Фол, нарушение
    35'
    Зато угловой заработали "россонери". Подача стандарта последовала с правого края, и нарушил правила Клинтон Нсиала в борьбе с Василиосом Прекатесом.
  • 34'
    Давиде Бартезаги навесил слева со штрафного удара к дальней штанге, опасного момента не получилось у "Милана" в итоге.
  • Желтая карточка
    33'
    А вот и предупреждение. Константинос Костулас получил "горчичник" за фол на правом фланге обороны против Франческо Камарды.
  • Фол, нарушение
    32'
    Дариуш Стальмах сорвал атаку "Олимпиакоса", мелко нарушив правила в середине поля. Без жёлтых карточек пока сегодня.
  • 32'
    Перехват в центре поля осуществили миланцы, и Франческо Камарда понёсся на чужую половину, где без фола оставили его без мяча соперники.
  • Офсайд
    30'
    Филиппо Скотти простреливал с правого полуфланга, но выбили мяч оборонцы "Олимпиакоса" за боковую линию. Потом офсайд был зафиксирован у Кевина Дзероли - уже после вброса аута.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Кевин Дзероли приложился из-за пределов штрафной площади по воротам "Олимпиакоса", и получился это удар выше створа.
    • Фол, нарушение
      27'
      Теофанис Бакулас отметился фолом в центре поля, где уронил на газон Дариуша Стальмаха.
    • 27'
      Витторио Магни осуществил подачу с правого фланга, и вынесли этот мяч защитники "Олимпиакоса".
    • Фол, нарушение
      26'
      Диего Сиа нарушил правила в центральной трети поля, где зацепил по ногам Теофаниса Бакуласа.
    • 25'
      Голевые моменты пока только у "Олимпиакоса" были, а "Милан" ещё не обострял ситуацию впереди до такой степени.
    • 23'
      Хотя ещё вопрос, насколько это инициатива, поскольку много на своей половине контролирует мяч "Олимпиакос".
    • 22'
      "Олимпиакос" в первые десять минут атаковал побольше, а сейчас инициатива переместилась во владение "Милана".
    • 20'
      Диего Сиа устремлялся вперёд по левому флангу, однако не сумел вовремя догнать мяч, там аут получился, который "Олимпиакос" вбросит.
    • 19'
      Костоулас был в контратаке "Олимпиакоса" ближе к левому флангу - против него удачно сыграл Нсиала. Аут в пользу "Милана".
    • 18'
      Кевин Дзероли нерасторопно действовал справа в чужой штрафной площадке - потерял там мяч игрок "Милана".
    • 16'
      Равьера Ноа прессингуют игроки "Олимпиакоса" и чуть ли не перехватывает мяч Харалампос Костоулас.
    • Анонс
      15'
      Основная команда "Милана" сегодня позднее проведёт дерби с "Интером" и постарается отсрочить чемпионство "нерадзурри".
    • 14'
      На своей половине поля сейчас владеет мячом "Милан", готовит позиционную атаку, но пока она зарождается лишь только.
    • Угловой
      13'
      Угловой удар заработал "Олимпиакос" на левом фланге. Подача со стандарта последовала далёкая, Прекатес сделал скидку головой, и оформили вынос миланцы.
    • 12'
      Равьер Ноа выбежал за пределы своей штрафной площади, чтобы сыграть на опережение соперника, и успешно выбил мяч подальше.
    • Судья
      11'
      Пневмодис бежал по левому краю чужой штрафной площади, и против него сыграл Ноа. Упали оба футболиста - и полевой, и вратарь. Пенальти в ворота "Милана" не назначен.
    • 10'
      Папаканеллос покатил пас чуть влево к лицевой линии Алафакису, которого съела оборона "Милана" без фола.
    • Опасный момент
      9'
      "Олимпиакос" опасный момент имеет! Пневмодилис с левого полуфланга отдал поперечный пас низом на Папаканеллоса, который пробил рядом с дальней штангой.
    • 8'
      Филиппо Скотти навесил с правого фланга, последовала скидка и заблокированный удар, а в итоге даже угловой "Милану" не достался.
    • 7'
      Стадион небольшой, но трибун не хватило для зрителей, поэтому стоят многие болельщики на своих ногах.
    • 5'
      Подача с правого фланга последовала у "Милана" в чужую штрафную площадь, а Диего Сиа не добрался до мяча на дальней штанге, поскольку перехват сделала защита "Олимпиакоса".
    • Опасный момент
      4'
      Костоулас удачно сыграл в отборе на чужой половине поля и отдал пас на левый полуфланг партнёру, чей удар отразил Ноа, ну а добивание Бакуласа пришлось уже значительно выше створа.
    • Фол, нарушение
      3'
      Христос Музакитис фолит в центральной трети поля против Дариуша Стальмаха, небольшое было нарушение.
    • 2'
      "Милан" играет в полностью белой форме, тогда как у "Олимпиакоса" красно-белая экипировка.
    • 1'
      Перед стартовым свистком прозвучал гимн юношеской Лиги чемпионов, который разительно отличается от привычного гимна обычной ЛЧ.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В финале юношеской Лиги чемпионов (до 19 лет) сразятся греческий "Олимпиакос" из Пирея и итальянский "Милан" из одноимённого города. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 41 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 50
    Олимпиакос (до 19 лет) 6% (3)
    X 12% (6)
    Милан (до 19 лет) 82% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос (до 19 лет) 0:0 Милан (до 19 лет)

    Исход игры
    Олимпиакос (до 19 лет)
    5.7% (3)
    Ничья
    13.2% (7)
    Милан (до 19 лет)
    81.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.67% (41)
    Меньше
    16.33% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Милан (до 19 лет)
    54.7% (29)
    2:3 Милан (до 19 лет)
    9.4% (5)
    1:3 Милан (до 19 лет)
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    2:1 Олимпиакос (до 19 лет)
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Милан (до 19 лет)
    3.8% (2)
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