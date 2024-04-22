Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Олимпиакос (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олимпиакос (до 19 лет) - Нант (до 19 лет) 0:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Ланс (до 19 лет) 2:2 Олимпиакос (до 19 лет) - Интер Милан (до 19 лет) 0:0
Олимпиакос (до 19 лет) - Габала (до 19 лет) 4:0 Габала (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 0:3 Лечче (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Лечче (до 19 лет) 3:1 Этникос Пирей - Олимпиакос (до 19 лет) 2:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Црвена Звезда (до 19 лет) 0:1 Тоттенхэм (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 6:0 Олимпиакос (до 19 лет) - Бавария (до 19 лет) 0:4 Црвена Звезда (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 2:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Тоттенхэм (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Ювентус (до 19 лет) 2:0 Спортинг Л (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Барселона (до 19 лет) 0:3 Барселона (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 5:0 Ювентус (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 2:2 Милан (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Брага (до 19 лет) 2:2 Ньюкасл (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет) - Боруссия Д (до 19 лет) 4:1 Милан (до 19 лет) - ПСЖ (до 19 лет) 3:2 ПСЖ (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:0 Боруссия Д (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Ньюкасл (до 19 лет) 4:0 Хайдук (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1 Милан (до 19 лет) - Атлетико М (до 19 лет) 2:0 Милан (до 19 лет) - Рух Львов (до 19 лет) 1:0 Милан (до 19 лет) - Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) 2:1 Динамо Загреб (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Челси (до 19 лет) 3:1 Челси (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Динамо Загреб (до 19 лет) 3:0 Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Торрес - Милан (до 19 лет) 3:0 Милан (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)
Исход игры
Олимпиакос (до 19 лет)
0% (0)
Ничья
0% (0)
Милан (до 19 лет)
100% (8)
Тотал 2.5
Больше
87.5% (7)
Меньше
12.5% (1)
Обе команды забьют
Да
87.5% (7)
Нет
12.5% (1)
Популярный счёт
1:2 Милан (до 19 лет)
62.5% (5)
2:3 Милан (до 19 лет)
25% (2)
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