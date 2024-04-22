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Олимпиакос (до 19 лет)
 
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Милан (до 19 лет)
Прогнозы 8
Олимпиакос (до 19 лет) 0% (0)
X 0% (0)
Милан (до 19 лет) 100% (8)
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Результаты последних матчей

Олимпиакос (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олимпиакос (до 19 лет) - Нант (до 19 лет) 0:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Ланс (до 19 лет) 2:2 Олимпиакос (до 19 лет) - Интер Милан (до 19 лет) 0:0
Олимпиакос (до 19 лет) - Габала (до 19 лет) 4:0 Габала (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 0:3 Лечче (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Лечче (до 19 лет) 3:1 Этникос Пирей - Олимпиакос (до 19 лет) 2:3 Олимпиакос (до 19 лет) - Црвена Звезда (до 19 лет) 0:1 Тоттенхэм (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:0 Бавария (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 6:0 Олимпиакос (до 19 лет) - Бавария (до 19 лет) 0:4 Црвена Звезда (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 2:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Тоттенхэм (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Ювентус (до 19 лет) 2:0 Спортинг Л (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 1:1 Олимпиакос (до 19 лет) - Барселона (до 19 лет) 0:3 Барселона (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 5:0 Ювентус (до 19 лет) - Олимпиакос (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 2:2 Милан (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Брага (до 19 лет) 2:2 Ньюкасл (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1
Милан (до 19 лет) - Боруссия Д (до 19 лет) 4:1 Милан (до 19 лет) - ПСЖ (до 19 лет) 3:2 ПСЖ (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:0 Боруссия Д (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Ньюкасл (до 19 лет) 4:0 Хайдук (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 3:1 Милан (до 19 лет) - Атлетико М (до 19 лет) 2:0 Милан (до 19 лет) - Рух Львов (до 19 лет) 1:0 Милан (до 19 лет) - Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) 2:1 Динамо Загреб (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:2 Милан (до 19 лет) - Челси (до 19 лет) 3:1 Челси (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Милан (до 19 лет) - Динамо Загреб (до 19 лет) 3:0 Ред Булл Зальцбург (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) 1:1 Торрес - Милан (до 19 лет) 3:0 Милан (до 19 лет) - Ливерпуль (до 19 лет) 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос (до 19 лет) - Милан (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2024, осталось 4 часа 43 минуты.



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    • Прогнозы 8
    Олимпиакос (до 19 лет) 0% (0)
    X 0% (0)
    Милан (до 19 лет) 100% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос (до 19 лет) - Милан (до 19 лет)

    Исход игры
    Олимпиакос (до 19 лет)
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Милан (до 19 лет)
    100% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.5% (7)
    Меньше
    12.5% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (7)
    Нет
    12.5% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Милан (до 19 лет)
    62.5% (5)
    2:3 Милан (до 19 лет)
    25% (2)
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