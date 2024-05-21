Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кнудсен Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оооо... вот это был удар! Орри Оскарссон должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Копенгаген

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

37' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Эльюнусси Мохамед должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Орри Оскарссон из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тобиас Бех сделал результативную передачу.

28' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

26' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Копенгаген

24' Беихмо Феликс не смог попасть в створ ударом издали

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Luka Calloe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АГФ Орхус будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АГФ Орхус

15' Г О О О О Л - Мадсен Мадс Эмиль забивает с левой ноги!

13' ГОООООЛ - Орри Оскарссон Копенгаген забивает ударом головой

13' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля