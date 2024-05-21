Тур: 31. Стадион: Ceres Park. Зрители: 13176 Главный судья: Бурхардт Йорген
3:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолОскарссон Орри
1:1
15' ГолМадсен Мадс Эмиль
2:1
28' ГолМадсен Мадс Эмиль
3:1
45' ГолМадсен Мадс Эмиль
59' Желтая карточкаПоульсен Николай
3:2
80' ГолОскарссон Орри
88' Желтая карточкаЯкоб Андерсен
89' Желтая карточкаБеихмо Феликс
90'+7
Ход матча
13'
15'
28'
2:1
45'
59'
80'
3:2
88'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 11
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
441 Количество передач 525
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Luka
Callo
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Luka CalloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Tobias Bach
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
АГФ Орхус
Копенгаген
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
92.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
92.3%
7 побед 12 ничьих 0 побед
37 матчей
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
43.2%
56.8%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 21 победа
50 матчей
12%
32%
56%
6 побед 16 ничьих 28 побед
Первый тайм
12%
56%
32%
6 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
14%
44%
42%
7 побед 22 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
32
Голов в среднем за матч
0.5
1.07
Среднее время на гол
180
84
Всего голов
61
26
Голов в среднем за матч
2.03
1.3
Среднее время на гол
44
69
Всего голов
71
58
Голов в среднем за матч
1.42
1.16
Тотал матчей
2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.39
|Бех Тобиас
|6
|0.19
|Кнудсен Магнус
|3
|0.1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.1
|Беихмо Феликс
|2
|0.06
|Серра Янни
|2
|0.06
|Поульсен Николай
|2
|0.06
|Тингагер Фредерик
|2
|0.06
|Tobias Anker
|2
|0.06
|Каль Эрик
|1
|0.03
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.03
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.03
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|9
|0.29
|Оскарссон Орри
|9
|0.29
|Гонсалвеш Диогу
|8 (4)
|0.26
|Бардгджи Руни
|7
|0.23
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.13
|Классон Виктор
|4
|0.13
|Дикс Кевин
|4 (2)
|0.13
|Фальк Расмус
|3
|0.1
|Ларссон Джордан
|3
|0.1
|Лерагер Лукас
|2
|0.06
|Маттссон Магнус
|2
|0.06
|Корнелиус Андреас
|2
|0.06
|Вавро Денис
|2
|0.06
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.03
|Анкерсен Петер
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|9
|0
|Каль Эрик
|8
|0
|Frederik Brandhof
|5
|1
|Кнудсен Магнус
|6
|0
|Якоб Андерсен
|5
|0
|Беихмо Феликс
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|7
|0
|Фальк Расмус
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Дикс Кевин
|3
|1
|Нееструп Якоб
|4
|0
|Ларссон Джордан
|4
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Анкерсен Петер
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Маттссон Магнус
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Копенгаген
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
9
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Копенгаген
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
12
24
АГФ Орхус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Копенгаген
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
22
33
Голы по времени матча
Забито
20
35
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
4
20%
5
14%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
4
11%
31-45
1
5%
7
20%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
10
29%
76-90
Пропущено
23
21
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
7
33%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
7
30%
2
10%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
4
22%
7
25%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
27%
4
25%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
6
38%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Забито
38
63
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
6
16%
10
16%
1-15
5
13%
7
11%
16-30
7
18%
8
13%
31-45
3
8%
11
17%
46-60
6
16%
10
16%
61-75
11
29%
17
27%
76-90
Пропущено
45
37
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
8
22%
16-30
10
22%
8
22%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
4
9%
10
27%
61-75
10
22%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Копенгаген
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Результаты матчей
АГФ Орхус
Копенгаген
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
11 раз 35%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
610
96
115
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
151
69
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
283
1219
2110
130
1021
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|5
|7
|59 - 40
|62
|2.
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|3.
|31
|18
|4
|9
|63 - 37
|58
|4.
|31
|16
|9
|6
|59 - 33
|57
|5.
|31
|10
|11
|10
|39 - 44
|41
|6.
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|9
|Вайле
|Колингер Денис
|8