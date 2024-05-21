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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 13176 Главный судья: Бурхардт Йорген
АГФ Орхус
3:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
13' Гол
Оскарссон Орри
1:1
15' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
2:1
28' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
3:1
45' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
59' Желтая карточка
Поульсен Николай
3:2
80' Гол
Оскарссон Орри
88' Желтая карточка
Якоб Андерсен
89' Желтая карточка
Беихмо Феликс
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Оскарссон Орри
(Ачури Мохамед Элиас)
15'
Мадсен Мадс Эмиль
(Андерсон Микаэль)
1:1
28'
Мадсен Мадс Эмиль
(Бех Тобиас)
2:1
45'
Мадсен Мадс Эмиль
3:1
46'
 
Мелинг Биргер
Ачури Мохамед Элиас
46'
 
Клем Виллиам
Ларссон Джордан
59'
Поульсен Николай
 
64'
 
Гонсалвеш Диогу
Фальк Расмус
74'
Frederik Brandhof
Поульсен Николай
 
76'
 
Соренсен Кристиан
Анкерсен Петер
80'
3:2
Оскарссон Орри
84'
Якоб Андерсен
Кнудсен Магнус
 
87'
 
Лерагер Лукас
Эльюнусси Мохамед
88'
Якоб Андерсен
 
89'
Беихмо Феликс
 
90'
Видт Беньямин
Линкс Гифт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 441 Количество передач 525
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
33
Luka
Callo
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
19
Йелерт
Элиас
24
Мелинг
Биргер
33
Фальк
Расмус
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
АГФ Орхус
3-5-2
Копенгаген
3-4-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Копенгаген

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
92.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
92.3%
7 побед 12 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

43.2%
56.8%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 21 победа

50 матчей

12%
32%
56%
6 побед 16 ничьих 28 побед

Первый тайм

12%
56%
32%
6 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

14%
44%
42%
7 побед 22 ничьи 21 победа

История матчей

СД
3:2
ТМК
1:5
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
32

Голов в среднем за матч

0.5
1.07

Среднее время на гол

180
84

Всего голов

61
26

Голов в среднем за матч

2.03
1.3

Среднее время на гол

44
69

Всего голов

71
58

Голов в среднем за матч

1.42
1.16

Тотал матчей

2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.39
Бех Тобиас 6 0.19
Кнудсен Магнус 3 0.1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.1
Беихмо Феликс 2 0.06
Серра Янни 2 0.06
Поульсен Николай 2 0.06
Тингагер Фредерик 2 0.06
Tobias Anker 2 0.06
Каль Эрик 1 0.03
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.03
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.03
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Акото Михаэль 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 9 0.29
Оскарссон Орри 9 0.29
Гонсалвеш Диогу 8 (4) 0.26
Бардгджи Руни 7 0.23
Ачури Мохамед Элиас 4 0.13
Классон Виктор 4 0.13
Дикс Кевин 4 (2) 0.13
Фальк Расмус 3 0.1
Ларссон Джордан 3 0.1
Лерагер Лукас 2 0.06
Маттссон Магнус 2 0.06
Корнелиус Андреас 2 0.06
Вавро Денис 2 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Анкерсен Петер 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 0
Каль Эрик 8 0
Frederik Brandhof 5 1
Кнудсен Магнус 6 0
Якоб Андерсен 5 0
Беихмо Феликс 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Дикс Кевин 3 1
Нееструп Якоб 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Анкерсен Петер 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Маттссон Магнус 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Копенгаген
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
9
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Копенгаген
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

12
24
АГФ Орхус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Копенгаген
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

22
33

Голы по времени матча

Забито

20
35
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
4
20%
5
14%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
4
11%
31-45
1
5%
7
20%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
10
29%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
7
33%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
7
30%
2
10%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
4
22%
7
25%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
27%
4
25%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
6
38%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Забито

38
63
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
6
16%
10
16%
1-15
5
13%
7
11%
16-30
7
18%
8
13%
31-45
3
8%
11
17%
46-60
6
16%
10
16%
61-75
11
29%
17
27%
76-90

Пропущено

45
37
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
8
22%
16-30
10
22%
8
22%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
4
9%
10
27%
61-75
10
22%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Копенгаген
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5

Результаты матчей

АГФ Орхус
Копенгаген

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
11 раз 35%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
10
1.5
9
6
1
15
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
1
6
9
1.5
12
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
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21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 31 19 5 7 59 - 40 62
2.
Брондбю
 31 18 8 5 58 - 32 62
3.
Копенгаген
 31 18 4 9 63 - 37 58
4.
Норшелланн
 31 16 9 6 59 - 33 57
5.
АГФ Орхус
 31 10 11 10 39 - 44 41
6.
Силькеборг
 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 31 9 11 11 40 - 49 38
2.
Виборг
 31 10 7 14 36 - 47 37
3.
Вайле
 31 9 9 13 32 - 35 36
4.
Люнгбю
 31 9 8 14 39 - 53 35
5.
Оденсе
 31 8 8 15 36 - 46 32
6.
Видовре
 31 4 7 20 27 - 61 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
АГФ Орхус
 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
4.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 9
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Jacob Andersen из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 91'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Дикс Кевин нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 46%, Копенгаген: 54%.
    • 89'
      Беихмо Феликс получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АГФ Орхус 3:2 Копенгаген онлайн

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