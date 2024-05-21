Тур: 38. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
0:0
7' Не забитый пенальтиБарри Тьерно
23' Желтая карточкаВан Бремен Финн
32' Желтая карточкаШмидт Доминик
38' Желтая карточкаБарри Тьерно
49' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
57' Желтая карточкаКаменович Димитрие
68' Желтая карточкаСеспедес Борис
81' Желтая карточкаАке Марли
Ход матча
7'
0:0
23'
32'
38'
68'
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
13
Сальви
Мирко
30
Каде
Антон
20
Фрай
Фабиан
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Evans Maurin
-
28 Lizeiro
-
-
99 Mirco Mazzeo
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Базель
Ивердон
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|9
|0.24
|Каде Антон
|5
|0.13
|Фрай Фабиан
|4 (1)
|0.11
|Сигуа Габриэль
|3
|0.08
|Шмидт Доминик II
|2
|0.05
|Ван Бремен Финн
|2
|0.05
|Йованович Джордже
|2
|0.05
|Дубасин Жонатан
|2
|0.05
|Вейга Ренату
|2
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.05
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.05
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|14
|0.37
|Махиус Аймен
|7 (1)
|0.18
|Ташар Варол
|6
|0.16
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.13
|Lizeiro
|3
|0.08
|Evans Maurin
|3
|0.08
|Сотье Антони
|2
|0.05
|Лунгой Кристофер
|2
|0.05
|Аке Марли
|2
|0.05
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|1
|0.03
|Родригес Мауро
|1
|0.03
|Каменович Димитрие
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|7
|1
|Вейга Ренату
|6
|1
|Шмидт Доминик II
|7
|0
|Джака Таулант
|5
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Каде Антон
|6
|0
|Ван Бремен Финн
|6
|0
|Авдуллаху Леон
|6
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Рюэгг Кевин
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Какури Дион
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|9
|3
|Лунгой Кристофер
|8
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Ташар Варол
|6
|0
|Гуннарссон Никлас
|4
|1
|Махиус Аймен
|4
|1
|Каменович Димитрие
|4
|1
|Аке Марли
|5
|0
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Оморуйи Кевин
|4
|0
|William Le Pogam
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Маркеш Криштиан
|3
|0
|Бернардони Поль
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Базель
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Ивердон
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
12
Базель
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ивердон
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
14
37
Базель
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)
Ивердон
13.3%
86.7%
4 победы 26 поражений
Первый тайм
11% (4)
30% (11)
59% (22)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
35% (13)
46% (17)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
31
11
Упущенные победы
23
49
Голы по времени матча
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
2
8%
3
21%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Пропущено
21
43
6 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
4
19%
3
7%
1-15
1
5%
12
28%
16-30
1
5%
7
16%
31-45
4
19%
4
9%
46-60
5
24%
5
12%
61-75
6
29%
12
28%
76-90
Забито
21
37
11 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
3
14%
10
27%
1-15
5
24%
4
11%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
0
0%
9
24%
46-60
5
24%
2
5%
61-75
5
24%
9
24%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
5
16%
2
7%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
6
19%
6
22%
61-75
6
19%
6
22%
76-90
Забито
45
51
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
5
11%
13
25%
1-15
7
16%
4
8%
16-30
8
18%
5
10%
31-45
3
7%
13
25%
46-60
11
24%
5
10%
61-75
11
24%
11
22%
76-90
Пропущено
52
70
21 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 33
9
17%
5
7%
1-15
5
10%
16
23%
16-30
7
13%
11
16%
31-45
8
15%
9
13%
46-60
11
21%
11
16%
61-75
12
23%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3
Результаты матчей
Базель
Ивердон
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
3:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
6 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Базель
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
711
136
117
811
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
514
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2710
1225
1423
334
829
136
136
136
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|22
|8
|7
|73 - 34
|74
|2.
|37
|20
|5
|12
|67 - 49
|65
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 43
|61
|4.
|37
|16
|9
|12
|59 - 49
|57
|5.
|37
|15
|12
|10
|51 - 40
|57
|6.
|37
|13
|10
|14
|60 - 68
|49
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|4.
|19
|9
|7
|3
|26 - 18
|34
|5.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|2
|7
|36 - 29
|32
|2.
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|6.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7