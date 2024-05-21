Тур: 38. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаLiam Bollati
33' Желтая карточкаСене Кали
45' Желтая карточкаРрудхани Донат
45' Желтая карточкаБабунски Дориан
90'+4
Ход матча
28'
33'
45'
45'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
442 Количество передач 350
-
55 Владение мячом, % 45
13
Лусиф
Хайтем
12
Салай
Габор
20
Каблан
Крис
19
Илие
Рареш
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
53
Мейер
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Защитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
54 Liam BollatiЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Лозанна
Грасcхоппер
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед
35 матчей
22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.81
0.63
Среднее время на гол
110
142
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.79
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.34
0.8
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
67
112
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|12 (6)
|0.32
|Дюссенн Ноэ
|6 (2)
|0.16
|Саншеш Алвин
|5
|0.13
|Лабо Бригтон
|4
|0.11
|Илие Рареш
|3
|0.08
|Калу Самуэль
|3
|0.08
|Диабате Фуссейни
|2
|0.05
|Бальде Алиу
|2
|0.05
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|8
|0.21
|Giotto Morandi
|5 (2)
|0.13
|Francis Momoh
|5
|0.13
|Мабил Авер
|4
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.11
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|3
|0.08
|Брэдли Финк
|2
|0.05
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Секо Аюму
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|12
|1
|Сене Кали
|7
|1
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Raoul Giger
|7
|0
|Салай Габор
|6
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Бернед Антуан
|4
|0
|Лабо Бригтон
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Ррудхани Донат
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Пафунди Симоне
|2
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|9
|0
|Абелс Дирк
|6
|1
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Giotto Morandi
|6
|0
|Секо Аюму
|4
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Мейер Тим
|4
|0
|Брэдли Финк
|2
|1
|Бабунски Дориан
|3
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Liam Bollati
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Грасcхоппер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
8
Лозанна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
17
27
Лозанна
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
45% (17)
16% (6)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
45% (17)
32% (12)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
26
35
Голы по времени матча
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 29
1
4%
3
25%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
7
28%
4
33%
61-75
7
28%
1
8%
76-90
Пропущено
20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
7
35%
4
14%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Забито
25
28
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
7
25%
16-30
8
32%
6
21%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
7
28%
6
21%
76-90
Пропущено
31
21
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
16%
3
14%
1-15
1
3%
5
24%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
26%
1
5%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Забито
50
40
26 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 13
10 Не забивали 17
4
8%
4
10%
1-15
10
20%
9
23%
16-30
12
24%
6
15%
31-45
2
4%
6
15%
46-60
8
16%
8
20%
61-75
14
28%
7
18%
76-90
Пропущено
51
50
21 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 32
12
24%
7
14%
1-15
2
4%
10
20%
16-30
7
14%
9
18%
31-45
10
20%
4
8%
46-60
7
14%
11
22%
61-75
13
25%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1
Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2
Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Результаты матчей
Лозанна
Грасcхоппер
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
7 раз 37%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Точный счет
3:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
0
16 раз 42%
1
12 раз 32%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
712
811
514
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
613
217
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2216
1325
1028
632
533
137
236
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|22
|8
|7
|73 - 34
|74
|2.
|37
|20
|5
|12
|67 - 49
|65
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 43
|61
|4.
|37
|16
|9
|12
|59 - 49
|57
|5.
|37
|15
|12
|10
|51 - 40
|57
|6.
|37
|13
|10
|14
|60 - 68
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|13
|10
|15
|47 - 53
|49
|2.
|38
|13
|10
|15
|45 - 52
|49
|3.
|38
|13
|8
|17
|50 - 71
|47
|4.
|38
|11
|12
|15
|48 - 53
|45
|5.
|38
|10
|8
|20
|41 - 49
|38
|6.
|38
|7
|8
|23
|40 - 77
|29
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|4.
|19
|9
|7
|3
|26 - 18
|34
|5.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|19
|9
|5
|5
|25 - 20
|32
|3.
|19
|7
|7
|5
|25 - 20
|28
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|2
|7
|36 - 29
|32
|2.
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|6.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|19
|4
|2
|13
|21 - 37
|14
|5.
|19
|2
|5
|12
|13 - 28
|11
|6.
|19
|1
|4
|14
|13 - 44
|7
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7