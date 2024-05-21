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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Лозанна
0:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
28' Желтая карточка
Liam Bollati
33' Желтая карточка
Сене Кали
45' Желтая карточка
Ррудхани Донат
45' Желтая карточка
Бабунски Дориан
90'+4

Ход матча

28'
 
Liam Bollati
33'
Сене Кали
 
45'
Ррудхани Донат
 
45'
 
Бабунски Дориан
59'
 
Francis Momoh
Брэдли Финк
60'
 
Giotto Morandi
Бабунски Дориан
60'
Гриппо Симоне
Дюссенн Ноэ
 
60'
Кукурузович Степан
Бернед Антуан
 
60'
Калу Самуэль
Ррудхани Донат
 
71'
Саншеш Алвин
Илие Рареш
 
71'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
75'
 
Нденге Тсии-Виллиам
Феррейра Филипе
89'
 
Elvir Zukaj
Паскочи Максим
89'
 
Абубакар-Анкра Асума
Шюрпф Паскаль

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 442 Количество передач 350
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Кастелла
Томас
13
Лусиф
Хайтем
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
20
Каблан
Крис
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
30
Пафунди
Симоне
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
71
Хаммель
Джастин
54
Liam
Bollati
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
53
Мейер
Тим
6
Абраши
Амир
77
Феррейра
Филипе
99
Бабунски
Дориан
11
Шюрпф
Паскаль
9
Брэдли
Финк
Лозанна
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Грасcхоппер

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед

35 матчей

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:1
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.81
0.63

Среднее время на гол

110
142

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.34
0.8

Тотал матчей

2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

67
112

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 12 (6) 0.32
Дюссенн Ноэ 6 (2) 0.16
Саншеш Алвин 5 0.13
Лабо Бригтон 4 0.11
Илие Рареш 3 0.08
Калу Самуэль 3 0.08
Диабате Фуссейни 2 0.05
Бальде Алиу 2 0.05
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 8 0.21
Giotto Morandi 5 (2) 0.13
Francis Momoh 5 0.13
Мабил Авер 4 0.11
Шюрпф Паскаль 4 0.11
Бабунски Дориан 4 (1) 0.11
Феррейра Филипе 3 0.08
Брэдли Финк 2 0.05
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Секо Аюму 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 12 1
Сене Кали 7 1
Кустодио Оливье 8 0
Каблан Крис 6 1
Raoul Giger 7 0
Салай Габор 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Бернед Антуан 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Ррудхани Донат 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 9 0
Абелс Дирк 6 1
Лавс Джошуа 4 2
Giotto Morandi 6 0
Секо Аюму 4 0
Francis Momoh 4 0
Мейер Тим 4 0
Брэдли Финк 2 1
Бабунски Дориан 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Liam Bollati 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Лозанна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Грасcхоппер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
8
Лозанна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

17
27
Лозанна
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
45% (17)
16% (6)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
45% (17)
32% (12)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

26
35

Голы по времени матча

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 29
1
4%
3
25%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
7
28%
4
33%
61-75
7
28%
1
8%
76-90

Пропущено

20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
7
35%
4
14%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
6
30%
5
17%
76-90

Забито

25
28
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
7
25%
16-30
8
32%
6
21%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
7
28%
6
21%
76-90

Пропущено

31
21
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
16%
3
14%
1-15
1
3%
5
24%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
26%
1
5%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Забито

50
40
26 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 13
10 Не забивали 17
4
8%
4
10%
1-15
10
20%
9
23%
16-30
12
24%
6
15%
31-45
2
4%
6
15%
46-60
8
16%
8
20%
61-75
14
28%
7
18%
76-90

Пропущено

51
50
21 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 32
12
24%
7
14%
1-15
2
4%
10
20%
16-30
7
14%
9
18%
31-45
10
20%
4
8%
46-60
7
14%
11
22%
61-75
13
25%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1
Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2
Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Лозанна
Грасcхоппер

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
7 раз 37%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

3:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
0
16 раз 42%
1
12 раз 32%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
8
11
5
14
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
6
13
1.5
2
17
1
18
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
22
16
13
25
1.5
10
28
6
32
2.5
5
33
1
37
3.5
2
36

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 37 22 8 7 73 - 34 74
2.
Лугано
 37 20 5 12 67 - 49 65
3.
Серветт
 37 17 10 10 57 - 43 61
4.
Санкт-Галлен
 37 16 9 12 59 - 49 57
5.
Цюрих
 37 15 12 10 51 - 40 57
6.
Винтертур
 37 13 10 14 60 - 68 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 38 13 10 15 47 - 53 49
2.
Базель
 38 13 10 15 45 - 52 49
3.
Ивердон
 38 13 8 17 50 - 71 47
4.
Лозанна
 38 11 12 15 48 - 53 45
5.
Грасcхоппер
 38 10 8 20 41 - 49 38
6.
Стад Лозанна-Уши
 38 7 8 23 40 - 77 29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 19 11 4 4 34 - 20 37
4.
Цюрих
 19 9 7 3 26 - 18 34
5.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
6.
Винтертур
 19 9 4 6 30 - 30 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 19 9 5 5 25 - 20 32
3.
Лозанна
 19 7 7 5 25 - 20 28
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 19 7 6 6 24 - 21 27
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 19 10 2 7 36 - 29 32
2.
Янг Бойз
 19 8 6 5 26 - 21 30
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Санкт-Галлен
 19 5 5 9 20 - 26 20
6.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 19 4 2 13 21 - 37 14
5.
Грасcхоппер
 19 2 5 12 13 - 28 11
6.
Ивердон
 19 1 4 14 13 - 44 7

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 13 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Бабунски Дориан получил желтую карточку от судьи
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