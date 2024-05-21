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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Люцерн
0:2
Второй тайм: 85'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
14' Гол
Махмуд Элиес
0:2
15' Гол
Махмуд Элиес
63' Желтая карточка
Кадак Якуб
78' Желтая карточка
Lars Villiger
81' Желтая карточка
Акичи Огу

Ход матча

14'
0:1
Махмуд Элиес
(Liridon Mulaj)
15'
0:2
Махмуд Элиес
46'
Майер Макс
Levin Winkler
 
59'
Ульрих Дарио
Leny Meyer
 
63'
Кадак Якуб
 
70'
 
Айдини Альбан
Махмуд Элиес
70'
 
Гарби Исмаэль
Liridon Mulaj
71'
Хаас Николас
Кадак Якуб
 
71'
Lars Villiger
Клиджэ Тибо
 
78'
Lars Villiger
 
79'
Адеми Кемаль
Грбич Адриан
 
81'
 
Акичи Огу

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 11 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Стад Лозанна-Уши
15.00
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7.50
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6.40
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Все Коэффициенты
90
Васич
Васо
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
29
Levin
Winkler
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
9
Грбич
Адриан
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
27
Гассама
Ламин
77
Michael
Heule
28
Махмуд
Элиес
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
18
Liridon
Mulaj
11
Домашкан
Виталий
Люцерн
4-3-1-2
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.16
Яшари Ардон 5 0.13
Майер Макс 5 (3) 0.13
Дорн Пиус 4 0.11
Клиджэ Тибо 4 0.11
Грбич Адриан 4 (1) 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Кадак Якуб 4 (1) 0.11
Teddy Okou 3 0.08
Severin Ottiger 2 0.05
Абубакар-Анкра Асума 2 0.05
Адеми Кемаль 1 0.03
Симани Денис 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Хаас Николас 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.21
Гарби Исмаэль 6 0.16
Махмуд Элиес 5 0.13
Liridon Mulaj 5 0.13
Mergim Qarri 3 0.08
Данхо Флориан 2 0.05
Домашкан Виталий 2 (1) 0.05
Lucas Pos 2 0.05
Кадима Райан 1 0.03
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Гассама Ламин 0 0
Акичи Огу 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Дорн Пиус 7 0
Симани Денис 6 0
Кадак Якуб 6 0
Яшари Ардон 6 0
Severin Ottiger 4 1
Хаас Николас 5 0
Luca Jaquez 5 0
Клиджэ Тибо 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Levin Winkler 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 6 2
Акичи Огу 9 0
Lucas Pos 7 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Гарби Исмаэль 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 6 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Уэдраого Дилан 4 0
Гассама Ламин 3 0
Вашу Жереми 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Байар Ромен 3 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
11
Люцерн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Стад Лозанна-Уши
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

29
29

Упущенные победы

11
13
Люцерн
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Стад Лозанна-Уши
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

36
32

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
13%
3
16%
1-15
5
22%
5
26%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Пропущено

19
36
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
26%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
2
11%
7
19%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
5
26%
11
31%
76-90

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
5
23%
7
37%
76-90

Пропущено

33
40
8 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
3
9%
5
13%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
10
30%
4
10%
46-60
10
30%
7
18%
61-75
5
15%
10
25%
76-90

Забито

45
38
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
5
11%
3
8%
1-15
8
18%
5
13%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
9
20%
9
24%
61-75
11
24%
11
29%
76-90

Пропущено

52
76
16 В 1-м тайме 34
36 Во 2-м тайме 42
19 Пропускали первыми 26
28 Не пропускали 36
8
15%
10
13%
1-15
3
6%
11
14%
16-30
5
10%
13
17%
31-45
12
23%
8
11%
46-60
14
27%
13
17%
61-75
10
19%
21
28%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1

Результаты матчей

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
13 раз 68%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 51%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
8
10
1.5
5
14
2
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
11
7
4
15
1.5
6
12
1
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
24
13
12
25
1.5
11
26
3
34
2.5
3
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 37 22 8 7 73 - 34 74
2.
Лугано
 37 20 5 12 67 - 49 65
3.
Серветт
 37 17 10 10 57 - 43 61
4.
Санкт-Галлен
 37 16 9 12 59 - 49 57
5.
Цюрих
 37 15 12 10 51 - 40 57
6.
Винтертур
 37 13 10 14 60 - 68 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 0:0 38 13 10 15 45 - 52 49
2.
Люцерн
 0:2 38 13 10 15 46 - 53 49
3.
Ивердон
 0:0 38 13 8 17 50 - 71 47
4.
Лозанна
 0:0 38 11 12 15 48 - 53 45
5.
Грасcхоппер
 0:0 38 10 8 20 41 - 49 38
6.
Стад Лозанна-Уши
 2:0 38 7 8 23 40 - 76 29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 19 11 4 4 34 - 20 37
4.
Цюрих
 19 9 7 3 26 - 18 34
5.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
6.
Винтертур
 19 9 4 6 30 - 30 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 0:0 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 0:2 19 9 5 5 24 - 20 32
3.
Лозанна
 0:0 19 7 7 5 25 - 20 28
4.
Грасcхоппер
 0:0 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 0:0 19 7 6 6 24 - 21 27
6.
Стад Лозанна-Уши
 2:0 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 19 10 2 7 36 - 29 32
2.
Янг Бойз
 19 8 6 5 26 - 21 30
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Санкт-Галлен
 19 5 5 9 20 - 26 20
6.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 0:0 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 0:0 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 0:2 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 2:0 19 4 2 13 21 - 36 14
5.
Грасcхоппер
 0:0 19 2 5 12 13 - 28 11
6.
Ивердон
 0:0 19 1 4 14 13 - 44 7

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 13 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • 63'
    Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Leny Meyer уходит с поля. Ульрих Дарио выходит вместо него
  • 46'
    Levin Winkler уходит с поля. Майер Макс выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Г О О О О Л - Махмуд Элиес бьет в цель!
  • 14'
    Liridon Mulaj сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Махмуд Элиес бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Люцерн
    Ничья
    Стад Лозанна-Уши
    15.00
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    7.50
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    6.40
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