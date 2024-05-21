Тур: 38. Стадион: Свисспорарена.
0:2
Второй тайм: 85'
0'
0:1
14' ГолМахмуд Элиес
0:2
15' ГолМахмуд Элиес
63' Желтая карточкаКадак Якуб
78' Желтая карточкаLars Villiger
81' Желтая карточкаАкичи Огу
Ход матча
14'
0:1
15'
0:2
63'
78'
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
11 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
90
Васич
Васо
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
-
10 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Люцерн
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.16
|Яшари Ардон
|5
|0.13
|Майер Макс
|5 (3)
|0.13
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Клиджэ Тибо
|4
|0.11
|Грбич Адриан
|4 (1)
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.11
|Teddy Okou
|3
|0.08
|Severin Ottiger
|2
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.05
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Симани Денис
|1
|0.03
|Leny Meyer
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.21
|Гарби Исмаэль
|6
|0.16
|Махмуд Элиес
|5
|0.13
|Liridon Mulaj
|5
|0.13
|Mergim Qarri
|3
|0.08
|Данхо Флориан
|2
|0.05
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|2
|0.05
|Кадима Райан
|1
|0.03
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Дорн Пиус
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Кадак Якуб
|6
|0
|Яшари Ардон
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Хаас Николас
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Клиджэ Тибо
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Акичи Огу
|9
|0
|Lucas Pos
|7
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Гарби Исмаэль
|5
|1
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Гассама Ламин
|3
|0
|Вашу Жереми
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
11
Люцерн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Стад Лозанна-Уши
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
29
29
Упущенные победы
11
13
Люцерн
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Стад Лозанна-Уши
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
36
32
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
3
13%
3
16%
1-15
5
22%
5
26%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Пропущено
19
36
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
26%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
2
11%
7
19%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
5
26%
11
31%
76-90
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
5
23%
7
37%
76-90
Пропущено
33
40
8 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
3
9%
5
13%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
10
30%
4
10%
46-60
10
30%
7
18%
61-75
5
15%
10
25%
76-90
Забито
45
38
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
5
11%
3
8%
1-15
8
18%
5
13%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
9
20%
9
24%
61-75
11
24%
11
29%
76-90
Пропущено
52
76
16 В 1-м тайме 34
36 Во 2-м тайме 42
19 Пропускали первыми 26
28 Не пропускали 36
8
15%
10
13%
1-15
3
6%
11
14%
16-30
5
10%
13
17%
31-45
12
23%
8
11%
46-60
14
27%
13
17%
61-75
10
19%
21
28%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1
Результаты матчей
Люцерн
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
13 раз 68%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 51%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
136
810
514
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
117
415
612
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2413
1225
1126
334
334
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|22
|8
|7
|73 - 34
|74
|2.
|37
|20
|5
|12
|67 - 49
|65
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 43
|61
|4.
|37
|16
|9
|12
|59 - 49
|57
|5.
|37
|15
|12
|10
|51 - 40
|57
|6.
|37
|13
|10
|14
|60 - 68
|49
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|4.
|19
|9
|7
|3
|26 - 18
|34
|5.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|2
|7
|36 - 29
|32
|2.
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|6.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7