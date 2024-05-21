Тур: 38. Стадион: Свисспорарена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолМахмуд Элиес
0:2
15' ГолМахмуд Элиес
62' Желтая карточкаКадак Якуб
77' Желтая карточкаLars Villiger
81' Желтая карточкаАкичи Огу
1:2
88' ПенальтиМайер Макс
90'+6
Ход матча
14'
0:1
15'
0:2
62'
77'
81'
88'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
11 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 439
-
49 Владение мячом, % 51
90
Васич
Васо
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
-
10 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Люцерн
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.16
|Майер Макс
|6 (4)
|0.16
|Яшари Ардон
|5
|0.13
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Клиджэ Тибо
|4
|0.11
|Грбич Адриан
|4 (1)
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.11
|Teddy Okou
|3
|0.08
|Severin Ottiger
|2
|0.05
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.05
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Симани Денис
|1
|0.03
|Leny Meyer
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.21
|Гарби Исмаэль
|6
|0.16
|Махмуд Элиес
|5
|0.13
|Liridon Mulaj
|5
|0.13
|Mergim Qarri
|3
|0.08
|Данхо Флориан
|2
|0.05
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|2
|0.05
|Кадима Райан
|1
|0.03
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Дорн Пиус
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Кадак Якуб
|6
|0
|Яшари Ардон
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Хаас Николас
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Клиджэ Тибо
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Lars Villiger
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|10
|0
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Lucas Pos
|7
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Гарби Исмаэль
|5
|1
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Гассама Ламин
|3
|0
|Вашу Жереми
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
11
Люцерн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Стад Лозанна-Уши
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
29
29
Упущенные победы
11
13
Люцерн
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
32% (12)
24% (9)
Стад Лозанна-Уши
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (15)
42% (16)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
26% (10)
47% (18)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
36
33
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 26
3
13%
5
24%
1-15
5
21%
5
24%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Пропущено
21
37
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
7
33%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
5
24%
12
32%
76-90
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
5
23%
7
37%
76-90
Пропущено
33
40
8 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
3
9%
5
13%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
10
30%
4
10%
46-60
10
30%
7
18%
61-75
5
15%
10
25%
76-90
Забито
46
40
18 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
5
11%
5
13%
1-15
8
17%
5
13%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
7
15%
3
8%
46-60
9
20%
9
23%
61-75
12
26%
11
28%
76-90
Пропущено
54
77
18 В 1-м тайме 34
36 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 26
29 Не пропускали 37
10
19%
10
13%
1-15
3
6%
11
14%
16-30
5
9%
13
17%
31-45
12
22%
8
10%
46-60
14
26%
13
17%
61-75
10
19%
22
29%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1
Результаты матчей
Люцерн
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 68%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
2:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 53%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
0
13 раз 34%
1
13 раз 34%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
811
514
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
127
415
712
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
326
Больше Меньше
2513
1226
1226
335
335
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|22
|8
|7
|73 - 34
|74
|2.
|37
|20
|5
|12
|67 - 49
|65
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 43
|61
|4.
|37
|16
|9
|12
|59 - 49
|57
|5.
|37
|15
|12
|10
|51 - 40
|57
|6.
|37
|13
|10
|14
|60 - 68
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|13
|10
|15
|47 - 53
|49
|2.
|38
|13
|10
|15
|45 - 52
|49
|3.
|38
|13
|8
|17
|50 - 71
|47
|4.
|38
|11
|12
|15
|48 - 53
|45
|5.
|38
|10
|8
|20
|41 - 49
|38
|6.
|38
|7
|8
|23
|40 - 77
|29
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|4.
|19
|9
|7
|3
|26 - 18
|34
|5.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|19
|9
|5
|5
|25 - 20
|32
|3.
|19
|7
|7
|5
|25 - 20
|28
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|2
|7
|36 - 29
|32
|2.
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|6.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|19
|4
|2
|13
|21 - 37
|14
|5.
|19
|2
|5
|12
|13 - 28
|11
|6.
|19
|1
|4
|14
|13 - 44
|7
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7