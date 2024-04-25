Тур: 32. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Пайретто Лука
0'
1:0
23' ГолПерейра Роберто
31' Желтая карточкаКамара Хассан
58' Желтая карточкаБийол Яка
1:1
64' ГолЛукаку Ромелу
66' Желтая карточкаПайеро Мартин
69' Желтая карточкаБальданци Томмазо
Ход матча
23'
1:0
31'
58'
64'
1:1
66'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 9
-
132 Количество передач 390
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
99
Свилар
Миле
22
Ауа
Уссем
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Удинезе
Рома
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед
34 матча
23.5%
8.8%
67.7%
8 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Среднее время на гол
85
102
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2.35
1.24
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
58
36
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.21
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.15
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.15
|Самарджич Лазар
|4
|0.12
|Уолас Соуза
|2
|0.06
|Саррага Ойер
|2
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Пайеро Мартин
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.36
|Лукаку Ромелу
|12
|0.36
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.21
|Манчини Джанлука
|4
|0.12
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Белотти Андреа
|3
|0.09
|Азмун Сердар
|3
|0.09
|Ауа Уссем
|3
|0.09
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Хёйсен Дин
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Уолас Соуза
|7
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Пайеро Мартин
|5
|1
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|14
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Льоренте Диего
|5
|0
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Бальданци Томмазо
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
14
7
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
11
32
Удинезе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Рома
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
17
22
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
5
29%
29%
6
27%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
19%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
23%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
10
38%
6
32%
76-90
Забито
13
37
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
1
8%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
5
38%
7
19%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
2
15%
14
38%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
9
41%
4
24%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
7
32%
2
12%
76-90
Забито
30
59
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
10
17%
16-30
6
20%
7
12%
31-45
10
33%
13
22%
46-60
5
17%
6
10%
61-75
2
7%
19
32%
76-90
Пропущено
48
36
24 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
5
10%
6
17%
1-15
4
8%
3
8%
16-30
15
31%
7
19%
31-45
3
6%
6
17%
46-60
4
8%
6
17%
61-75
17
35%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3
Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3
Рома
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0
Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1
Результаты матчей
Удинезе
Рома
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
107
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
214
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
275
725
1616
230
725
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|64 - 39
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|1:1 Заявка
|33
|16
|8
|9
|59 - 40
|56
|6.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 43
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|1:1 Заявка
|33
|4
|17
|12
|32 - 50
|29
|18.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|33
|2
|9
|22
|26 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|1:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|1:1 Заявка
|17
|1
|10
|6
|20 - 27
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|8.
|1:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 22
|20
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|1:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12