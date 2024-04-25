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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Удинезе
1:1
Второй тайм: 90+'
Рома
0'
1:0
23' Гол
Перейра Роберто
31' Желтая карточка
Камара Хассан
58' Желтая карточка
Бийол Яка
1:1
64' Гол
Лукаку Ромелу
66' Желтая карточка
Пайеро Мартин
69' Желтая карточка
Бальданци Томмазо

Ход матча

23'
Перейра Роберто
1:0
31'
Камара Хассан
 
53'
 
Карсдорп Рик
Хёйсен Дин
53'
 
Дибала Пауло
Ауа Уссем
58'
Бийол Яка
 
64'
1:1
Лукаку Ромелу
(Кристанте Бриан)
66'
Пайеро Мартин
 
69'
 
Бальданци Томмазо
70'
Феррейра Жоау
Эхизибуэ Кингсли
 
70'
Земура Джордан
Камара Хассан
 
72'
 
Смоллинг Крис
Н'Дика Эван
72'
 
Пеллегрини Лоренцо
Паредес Леандро
72'
 
Абрахам Тэмми
Лукаку Ромелу
72'
 
Азмун Сердар
Бальданци Томмазо
72'
 
Манчини Джанлука
Льоренте Диего
73'
 
Спинаццола Леонардо
Залевски Никола

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 9
  • 132 Количество передач 390
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

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Удинезе
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Хассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
99
Свилар
Миле
3
Хёйсен
Дин
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
59
Залевски
Никола
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
22
Ауа
Уссем
69
Анхелиньо
Хосе
35
Бальданци
Томмазо
90
Лукаку
Ромелу
Удинезе
3-5-1-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Рома

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед

34 матча

23.5%
8.8%
67.7%
8 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.35
1.24

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.21
Товен Флорьян 5 (1) 0.15
Перейра Роберто 5 (1) 0.15
Самарджич Лазар 4 0.12
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Пайеро Мартин 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.36
Лукаку Ромелу 12 0.36
Пеллегрини Лоренцо 7 0.21
Манчини Джанлука 4 0.12
Паредес Леандро 3 (3) 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Белотти Андреа 3 0.09
Азмун Сердар 3 0.09
Ауа Уссем 3 0.09
Кристанте Бриан 2 0.06
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Уолас Соуза 7 0
Перес Неуэн 5 1
Пайеро Мартин 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Лукка Лоренцо 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Лукаку Ромелу 4 1
Льоренте Диего 5 0
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Удинезе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

14
7
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

11
32
Удинезе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Рома
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

17
22
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
5
29%
29%
6
27%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
19%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
23%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
10
38%
6
32%
76-90

Забито

13
37
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
1
8%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
5
38%
7
19%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
2
15%
14
38%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
9
41%
4
24%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
7
32%
2
12%
76-90

Забито

30
59
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
10
17%
16-30
6
20%
7
12%
31-45
10
33%
13
22%
46-60
5
17%
6
10%
61-75
2
7%
19
32%
76-90

Пропущено

48
36
24 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
5
10%
6
17%
1-15
4
8%
3
8%
16-30
15
31%
7
19%
31-45
3
6%
6
17%
46-60
4
8%
6
17%
61-75
17
35%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3
Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3
Рома
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0
Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1

Результаты матчей

Удинезе
Рома

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
10
7
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
27
5
7
25
1.5
16
16
2
30
2.5
7
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 33 27 5 1 79 - 18 86
2.
Милан
 Заявка 33 21 6 6 64 - 39 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 1:1 Заявка 33 16 8 9 59 - 40 56
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 33 11 10 12 35 - 43 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Удинезе
 1:1 Заявка 33 4 17 12 32 - 50 29
18.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 1:1 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 1:1 Заявка 17 1 10 6 20 - 27 13
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
8.
Рома
 1:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 22 20
9.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 1:1 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • 88'
    Ох, нехорошо это выглядит. Перес Неуэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 88'
    Тактическая замена. Смоллинг Крис уходит с поля и его заменяет Льоренте Диего
  • 87'
    Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Рома
  • 87'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 86'
    Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 86'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Рома
    5.30
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    1.72
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    4.00
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    Удинезе
    Рома