Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Рома

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Неуэн получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Рома

86' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошую попытку сделал Азмун Сердар . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Азмун Сердар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

82' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Рома

81' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Лукка Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Манчини Джанлука наказан за толчок Джордан Земура

79' Удар от ворот произведет Удинезе

79' Пеллегрини Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

78' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

75' Азмун Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Удинезе

72' Матч приостановлен

72' Матч прерван

72' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дика Эван получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Тактическая замена. Никола Залевский уходит с поля и его заменяет Спинаццола Леонардо

72' Н'Дика Эван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Матч возобновится спорным мячом

70' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

70' Тактическая замена. Камара Хассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

69' Бальданци Томмазо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Паредес Леандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Дибала Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Пайеро Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Кристанте Бриан из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Неуэн получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Бийол Яка тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Лукаку Ромелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Рома

56' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

56' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Удинезе

51' Лукка Лоренцо пробует нанести удар издали, но Миле Свилар держит все под контролем

49' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Паредес Леандро пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

48' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бальданци Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.