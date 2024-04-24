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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Гоа
2:3
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
1:0
16' Гол
Boris Singh Thangjam
41' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
42' Желтая карточка
Петр Кратки
50' Желтая карточка
Noah Sadaoui
2:0
56' Гол
Фернандес Брэндон
82' Желтая карточка
Рэйн Дилип Джаеш
2:1
90' Гол
Чхангте Лаллианзуала
2:2
90' Гол
Сингх Пратап Викрам
2:3
90' Гол
Чхангте Лаллианзуала
90'+6
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
10
Фернандес
Брэндон
11
Ясир
Мохаммад
7
Noah
Sadaoui
1
Лаченпа
Пхурба
5
Сингх
Мехтаб
2
Бхеке
Рахул
4
Тири
31
Мишра
Акаш
45
Lalengmawia
Ralte
35
Крума
Таер
8
Ван
Нифф
Юлл
7
Чхангте
Лаллианзуала
9
Войтуш
Якуб
6
Сингх
Пратап
Викрам
Гоа
Мумбаи Сити

История личных встреч

Гоа
Мумбаи Сити

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:5
СИ
4:1
СИ
0:2
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
5:2
СИ
2:4
СИ
0:1
СИ
1:5
СИ
0:2
СИ
5:0
СИ
3:4
СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
7:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
0:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.79
1.46

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 11 (3) 0.46
Carlitos XI 10 (2) 0.42
Фернандес Брэндон 3 0.13
Родригес Виктор II 3 0.13
Боргес Роуллин 3 0.13
Boris Singh Thangjam 3 0.13
Ясир Мохаммад 2 0.08
Эррера Борха 2 0.08
Jay Gupta 2 0.08
Макхью Карл 1 0.04
Сингх Уданта 1 0.04
Джинган Сандеш 1 0.04
Онайндиа Одеи 1 0.04
Фернандес Райньер 0 0
Brison Fernandes 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхангте Лаллианзуала 9 (1) 0.39
Сингх Пратап Викрам 8 (1) 0.35
Перейра Диас Хорхе 8 (2) 0.35
Гуаррочена Икер 3 0.13
Сингх Бипин 3 0.13
Стюарт Грэг 2 0.09
Ван Нифф Юлл 1 (1) 0.04
Ногуэра Альберто 1 0.04
Лаленгмавия 1 0.04
Сингх Мехтаб 1 0.04
Гриффитс Ростин 1 0.04
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.04
Тири 1 0.04
Мишра Акаш 1 0.04
Сингх Гуркират 1 0.04
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Крума Таер 0 0
Lalengmawia Ralte 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noah Sadaoui 4 0
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Jay Gupta 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Дас Нараян 1 0
Carlitos XI 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 9 1
Сингх Пратап Викрам 5 1
Рэйн Дилип Джаеш 6 0
Стюарт Грэг 4 1
Сингх Мехтаб 5 0
Лаленгмавия 4 0
Лаченпа Пхурба 2 1
Мишра Акаш 2 1
Перейра Диас Хорхе 3 0
Тири 3 0
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Ногуэра Альберто 2 0
Гуаррочена Икер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Раи Винит 2 0
Валпуя 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Крума Таер 1 0
Сингх Гуркират 1 0
Петр Кратки 1 0

Результаты матчей

Гоа
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мумбаи Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
4
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Мумбаи Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

20
19
Гоа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Мумбаи Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
7
32%
2
9%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
23%
7
32%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
23%
3
14%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

44
43
24 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
5
11%
4
9%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
10
23%
7
16%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
8
18%
13
30%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
8
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0
Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1
Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2

Результаты матчей

Гоа
Мумбаи Сити

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гоа
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
7
1.5
8
3
3
10
2.5
2
9
2
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
7
5
4
7
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
20
3
13
11
1.5
15
8
7
17
2.5
6
17
3
21
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 23 15 3 5 48 - 28 48
2.
Мумбаи Сити
 23 14 6 3 43 - 22 48
3.
Гоа
 24 14 6 4 43 - 25 48
4.
Дели Динамос
 24 13 6 5 39 - 25 45
5.
Керала Бластерс
 23 10 3 10 33 - 33 33
6.
Ченнаин
 23 8 3 12 27 - 38 27
7.
Нортист Юнайтед
 22 6 8 8 30 - 34 26
8.
Ист Бенгал
 22 6 6 10 27 - 29 24
9.
Пенджаб
 22 6 6 10 28 - 35 24
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Бенгалуру
 22 5 7 10 20 - 34 22
12.
Хайдарабад
 22 1 5 16 10 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 13 10 3 0 27 - 11 33
2.
Гоа
 13 9 1 3 21 - 11 28
3.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
АТК
 11 6 2 3 22 - 16 20
5.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
6.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
7.
Бенгалуру
 11 5 4 2 11 - 14 19
8.
Нортист Юнайтед
 11 5 3 3 18 - 12 18
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Пенджаб
 11 3 3 5 15 - 17 12
11.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
12.
Хайдарабад
 11 0 2 9 4 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 12 9 1 2 26 - 12 28
2.
Мумбаи Сити
 12 7 3 2 22 - 12 24
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Керала Бластерс
 12 4 1 7 11 - 14 13
5.
Дели Динамос
 11 3 3 5 12 - 14 12
6.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 11 2 3 6 14 - 19 9
9.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
10.
Ченнаин
 12 2 2 8 11 - 24 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 13 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Гоа Noah Sadaoui 11 (5)
Дели Динамос Маурисио Диего 11 (1)
АТК Петратос Димитри 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 9
Дели Динамос Ahmed Jahouh 9
АТК Тангри Дипак 9
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 8
Весь список
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    • 50'
      Noah Sadaoui получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Петр Кратки получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Ван Нифф Юлл получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Ясир Мохаммад уходит с поля. Сингх Уданта выходит вместо него
    • 16'
      Ясир Мохаммад сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Борис Сингх бьет в цель!
    • 13'
      Мишра Акаш уходит с поля. Valpuia выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гоа 2:3 Мумбаи Сити онлайн

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