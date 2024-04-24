2:3
Конец матча
0'
1:0
16' ГолBoris Singh Thangjam
41' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
42' Желтая карточкаПетр Кратки
50' Желтая карточкаNoah Sadaoui
2:0
56' ГолФернандес Брэндон
82' Желтая карточкаРэйн Дилип Джаеш
2:1
90' ГолЧхангте Лаллианзуала
2:2
90' ГолСингх Пратап Викрам
2:3
90' ГолЧхангте Лаллианзуала
90'+6
Ход матча
13'
16'
41'
42'
50'
56'
82'
88'
90'
90'
90'
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
4
Тири
31
Мишра
Акаш
35
Крума
Таер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
-
35 Крума ТаерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
-
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
Гоа
Мумбаи Сити
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.42
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.79
1.46
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|11 (3)
|0.46
|Carlitos XI
|10 (2)
|0.42
|Фернандес Брэндон
|3
|0.13
|Родригес Виктор II
|3
|0.13
|Боргес Роуллин
|3
|0.13
|Boris Singh Thangjam
|3
|0.13
|Ясир Мохаммад
|2
|0.08
|Эррера Борха
|2
|0.08
|Jay Gupta
|2
|0.08
|Макхью Карл
|1
|0.04
|Сингх Уданта
|1
|0.04
|Джинган Сандеш
|1
|0.04
|Онайндиа Одеи
|1
|0.04
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Brison Fernandes
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхангте Лаллианзуала
|9 (1)
|0.39
|Сингх Пратап Викрам
|8 (1)
|0.35
|Перейра Диас Хорхе
|8 (2)
|0.35
|Гуаррочена Икер
|3
|0.13
|Сингх Бипин
|3
|0.13
|Стюарт Грэг
|2
|0.09
|Ван Нифф Юлл
|1 (1)
|0.04
|Ногуэра Альберто
|1
|0.04
|Лаленгмавия
|1
|0.04
|Сингх Мехтаб
|1
|0.04
|Гриффитс Ростин
|1
|0.04
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.04
|Тири
|1
|0.04
|Мишра Акаш
|1
|0.04
|Сингх Гуркират
|1
|0.04
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Крума Таер
|0
|0
|Lalengmawia Ralte
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noah Sadaoui
|4
|0
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Jay Gupta
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Carlitos XI
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|9
|1
|Сингх Пратап Викрам
|5
|1
|Рэйн Дилип Джаеш
|6
|0
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|5
|0
|Лаленгмавия
|4
|0
|Лаченпа Пхурба
|2
|1
|Мишра Акаш
|2
|1
|Перейра Диас Хорхе
|3
|0
|Тири
|3
|0
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Раи Винит
|2
|0
|Валпуя
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Крума Таер
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
|Петр Кратки
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мумбаи Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
4
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Мумбаи Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
20
19
Гоа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Мумбаи Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
7
32%
2
9%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
23%
7
32%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
23%
3
14%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
44
43
24 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
5
11%
4
9%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
10
23%
7
16%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
8
18%
13
30%
76-90
Пропущено
24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
8
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0
Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1
Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Результаты матчей
Гоа
Мумбаи Сити
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гоа
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
101
67
83
310
29
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
74
75
47
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
203
1311
158
717
617
321
221
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|13 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|11 (5)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|11 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (7)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 9
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|9
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|8