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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Фрозиноне
1:0
Первый тайм: 15'
Салернитана
0'
9' Желтая карточка
Самбья Саломон
1:0
10' Пенальти
Соуле Матиас

Ход матча

9'
 
Самбья Саломон
10'
Соуле Матиас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Салернитана
5.00
7.40
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8.67
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
36
Маццителли
Лука
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
56
Костиль
Бенуа
27
Пьероцци
Никколо
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
6
Самбья
Саломон
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
55
Виньято
Эмануэль
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
Фрозиноне
3-4-1-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Салернитана

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
ТМК
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
1:3
ППД
2:0
ППД
2:2
КИЛП
0:0
ППД
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:2
СB
3:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.29
Хеддира Валид 6 (1) 0.18
Маццителли Лука 5 0.15
Арруи Абду 3 (1) 0.09
Брешианини Марко 3 0.09
Жорже Кайо 3 (1) 0.09
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Цортеа Надир 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.18
Диа Булайе 4 (1) 0.12
Кастанос Григорис 3 0.09
Чауна Лум 3 0.09
Маджоре Джулио 3 0.09
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 9 0
Околи Меме 8 0
Романьоли Симоне 6 0
Маццителли Лука 4 1
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Цортеа Надир 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Башич Тома 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Салернитана
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

12
10
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

32
23

Упущенные победы

5
10
Фрозиноне
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
21% (7)
27% (9)
Салернитана
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

39
23

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

27
11
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
3
11%
3
27%
1-15
2
7%
3
27%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
4
15%
4
36%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Пропущено

24
36
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
8%
7
19%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
5
21%
9
25%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
10
28%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
3
20%
6
35%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

37
32
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
5
14%
5
16%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
27%
14
44%
76-90

Забито

42
28
16 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
5
12%
4
14%
1-15
4
10%
5
18%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
8
19%
7
25%
46-60
12
29%
6
21%
61-75
6
14%
3
11%
76-90

Пропущено

61
68
30 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 30
7
11%
12
18%
1-15
13
21%
7
10%
16-30
10
16%
13
19%
31-45
7
11%
9
13%
46-60
8
13%
3
4%
61-75
16
26%
24
35%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0
Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Салернитана

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
12 раз 36%
2
7 раз 21%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
9
7
1.5
4
13
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
8
3
14
1.5
3
13
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
19
14
12
21
1.5
7
26
3
30
2.5
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 33 27 5 1 79 - 18 86
2.
Милан
 Заявка 33 21 6 6 64 - 39 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 33 11 10 12 35 - 43 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 34 7 10 17 41 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 33 4 16 13 32 - 51 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 34 2 9 23 26 - 71 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
12.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
20.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Салернитана контролирует мяч.
    • 12'
      Чауна Лум пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем
    • 12'
      Салернитана пытается что-то создать.
    • 12'
      Романьоли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Команда Фрозиноне забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Г О О О О О Л - Соуле Матиас из команды Фрозиноне забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Бенуа Костиль прыгнул не в ту сторону.
    • 10'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Фрозиноне пробьет пенальти!
    • 10'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне.
    • 10'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 37%, Салернитана: 63%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Салернитана.
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    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Салернитана
    5.00
    7.40
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    8.67
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