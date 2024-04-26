Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Валид Кеддира не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Марвин Куни

Первый тайм

48' Команда Фрозиноне играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Валид Кеддира из команды Фрозиноне в офсайде

47' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Иквуемеси Чуквубуикем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Салернитана

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Цортеа Надир из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Фрозиноне

43' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Кулибали Лассана пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

42' Самбья Саломон пробил со штрафного прямо в стенку

42' Матч возобновлен

42' Брадарич Домагой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Цортеа Надир получил желтую карточку от судьи

41' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

40' Удар от ворот произведет Салернитана

39' Кулибали Лассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Салернитана

38' Шанс! Эмануэле Валери из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо

38' Цортеа Надир из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Пьероцци Никколо получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Фрозиноне

33' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

33' Чауна Лум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удар от ворот произведет Фрозиноне

31' Чауна Лум не смог попасть в створ ударом издали

31' Околи Меме нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.

30' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Валид Кеддира нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

29' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Фрозиноне

28' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ох, нехорошо это выглядит. Пьероцци Никколо получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Пьероцци Никколо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Отличный командный гол!

25' Эмануэле Валери сделал результативную передачу.

25' Г О О О О Л - Брешианини Марко забивает с правой ноги!

25' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Пьероцци Никколо выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.

23' Удар от ворот произведет Салернитана

23' Цортеа Надир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Цортеа Надир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Чауна Лум пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

11' Команда Фрозиноне забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О О Л - Соуле Матиас из команды Фрозиноне забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Бенуа Костиль прыгнул не в ту сторону.

10' После проверки VAR судья не изменил решения - Фрозиноне пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

9' Самбья Саломон получил желтую карточку от судьи

9' ПЕНАЛЬТИ! - Самбья Саломон дергает за футболку соперника (это был Эмануэле Валери) и рефери назначает пенальти!

6' Пьероцци Никколо из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

4' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля