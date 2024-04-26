Тур: 34. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Фурно Франческо
3:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаСамбья Саломон
1:0
10' ПенальтиСоуле Матиас
2:0
25' ГолБрешианини Марко
36' Желтая карточкаПьероцци Никколо
41' Желтая карточкаЦортеа Надир
50' Желтая карточкаМаццителли Лука
3:0
85' ГолЦортеа Надир
90'+4
Ход матча
10'
1:0
25'
36'
41'
50'
85'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
340 Количество передач 470
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Фрозиноне
Салернитана
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|11 (5)
|0.32
|Хеддира Валид
|6 (1)
|0.18
|Маццителли Лука
|5
|0.15
|Брешианини Марко
|4
|0.12
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.09
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.09
|Рейньер Жезус
|2
|0.06
|Монтеризи Иларио
|2
|0.06
|Лирола Поль
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.18
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.12
|Кастанос Григорис
|3
|0.09
|Чауна Лум
|3
|0.09
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|9
|0
|Околи Меме
|8
|0
|Маццителли Лука
|5
|1
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кандрева Антонио
|5
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Самбья Саломон
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Салернитана
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
12
10
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
32
23
Упущенные победы
5
10
Фрозиноне
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
21% (7)
26% (9)
Салернитана
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
39
23
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
30
11
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
4
13%
3
27%
1-15
3
10%
3
27%
16-30
4
13%
1
9%
31-45
4
13%
4
36%
46-60
9
30%
0
0%
61-75
6
20%
0
0%
76-90
Пропущено
24
39
13 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
8%
8
21%
1-15
6
25%
6
15%
16-30
5
21%
9
23%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
11
28%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
3
20%
6
35%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Пропущено
37
32
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
5
14%
5
16%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
27%
14
44%
76-90
Забито
45
28
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
6
13%
4
14%
1-15
5
11%
5
18%
16-30
7
16%
3
11%
31-45
8
18%
7
25%
46-60
12
27%
6
21%
61-75
7
16%
3
11%
76-90
Пропущено
61
71
30 В 1-м тайме 34
31 Во 2-м тайме 37
19 Пропускали первыми 24
28 Не пропускали 31
7
11%
13
18%
1-15
13
21%
8
11%
16-30
10
16%
13
18%
31-45
7
11%
9
13%
46-60
8
13%
3
4%
61-75
16
26%
25
35%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0
Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Салернитана
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
7 раз 21%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
107
413
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
89
314
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
1915
1321
727
430
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|64 - 39
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|60 - 40
|58
|6.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 43
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|16
|13
|32 - 51
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12