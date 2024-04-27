Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хамза Рафья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Крстович Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хамза Рафья из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Дзербин Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Карбони Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

32' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Кирьякопулос Георгиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Кирьякопулос Георгиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хамза Рафья из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Уден Реми получил желтую карточку от судьи

24' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Монца

22' Галло Антонино пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

21' Удар от ворот произведет Лечче

21' Кирьякопулос Георгиос не смог попасть в створ ударом издали

20' Кирьякопулос Георгиос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Коломбо Лоренцо получил желтую карточку от судьи

15' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кирьякопулос Георгиос наказан за толчок Хамза Рафья

11' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Монца

10' Блен Алексис не смог попасть в створ ударом издали

9' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хамза Рафья из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Кирьякопулос Георгиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Биринделли Самуэле наказан за толчок Патрик Доргу

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лечче начинает с центра поля