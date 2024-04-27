Тур: 34. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Санторо Антонио
Ход матча
15'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
206 Количество передач 242
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
13
Доргу
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Монца
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.63
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
73
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.15
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.15
|Уден Реми
|3
|0.09
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Доргу Патрик
|2
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.24
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.15
|Мота Дани
|4
|0.12
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.12
|Мальдини Даниэль
|4
|0.12
|Карбони Валентин
|2
|0.06
|Джурич Милан II
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|12
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Крстович Никола
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Пикколи Роберто
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|1
|Сансоне Никола
|3
|0
|Блен Алексис
|3
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|8
|0
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Бондо Уоррен
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Донати Джулио
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
2
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
11
15
Лечче
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Монца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
22
24
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
9
56%
4
31%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
5
38%
3
14%
61-75
2
15%
7
33%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
11%
5
22%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
7
26%
5
22%
76-90
Забито
29
34
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
15 Не забивали 12
5
17%
3
9%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
2
7%
8
24%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
7
24%
6
18%
61-75
11
38%
11
32%
76-90
Пропущено
49
44
20 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 21
4
8%
10
23%
1-15
10
20%
0
0%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
12
24%
7
16%
46-60
7
14%
10
23%
61-75
10
20%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0
Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0
Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Результаты матчей
Лечче
Монца
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
511
413
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
79
314
412
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2112
825
825
231
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|64 - 39
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|60 - 40
|58
|6.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|0:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|35 - 43
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|16
|13
|32 - 51
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 22
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 20
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Монца
Исход игры
Лечче
60.2% (68)
Ничья
32.7% (37)
Монца
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (35)
Меньше
68.18% (75)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (34)
1:0 Лечче
29.2% (33)
2:1 Лечче
24.8% (28)
2:0 Лечче
4.4% (5)
1:2 Монца
2.7% (3)
2:3 Монца
1.8% (2)
0:1 Монца
1.8% (2)
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