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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Санторо Антонио
Лечче
1:1
Конец матча
Монца
0'
15' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
25' Желтая карточка
Уден Реми
70' Желтая карточка
Иццо Армандо
71' Желтая карточка
Крстович Никола
78' Желтая карточка
Гальярдини Роберто
1:0
90' Гол
Крстович Никола
1:1
90' Пенальти
Пессина Маттео
90'+8

Ход матча

15'
 
Коломбо Лоренцо
25'
Уден Реми
 
58'
 
Джурич Милан
Коломбо Лоренцо
59'
 
Кольпани Андреа
Карбони Валентин
60'
Сансоне Никола
Пикколи Роберто
 
61'
Гонсалес Хоан
Рафья Хамза
 
68'
Алмквист Понтус
Доргу Патрик
 
68'
 
Мальдини Даниэль
Дзербин Алессио
69'
 
Гальярдини Роберто
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
70'
 
Иццо Армандо
71'
Крстович Никола
 
78'
 
Гальярдини Роберто
81'
 
Д'Амброзио Данило
Иццо Армандо
82'
Пьеротти Сантьяго
Уден Реми
 
82'
Венути Лоренцо
Жендрей Валентен
 
90'
Крстович Никола
1:0
90'
1:1
Пессина Маттео

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 385 Количество передач 448
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Лечче 60.2% (68)
X 32.7% (37)
Монца 7.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
91
Пикколи
Роберто
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
77
Кирьякопулос
Георгиос
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
38
Бондо
Уоррен
21
Карбони
Валентин
32
Пессина
Маттео
20
Дзербин
Алессио
9
Коломбо
Лоренцо
Лечче
4-4-2
Монца
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Монца

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СD
2:0
СD
0:5
СD
3:3
СD
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.63

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 6 (1) 0.18
Пикколи Роберто 5 (1) 0.15
Уден Реми 3 0.09
Банда Ламек 2 0.06
Жендрей Валентен 2 0.06
Сансоне Никола 2 0.06
Алмквист Понтус 2 0.06
Доргу Патрик 2 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Галло Антонино 0 0
Блен Алексис 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.24
Пессина Маттео 6 (4) 0.18
Мота Дани 4 0.12
Коломбо Лоренцо 4 0.12
Мальдини Даниэль 4 0.12
Карбони Валентин 2 0.06
Джурич Милан II 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 12 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Крстович Никола 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Пикколи Роберто 4 0
Рафья Хамза 4 0
Баскиротто Федерико 2 1
Сансоне Никола 3 0
Блен Алексис 3 0
Уден Реми 3 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Бондо Уоррен 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Донати Джулио 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Лечче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
3
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

11
15
Лечче
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
Монца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

22
24

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
10
59%
5
36%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
4%
5
23%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
5
22%
4
18%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 20
3
23%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
5
38%
3
14%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Пропущено

27
23
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
11%
5
22%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Забито

30
35
9 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
15 Не забивали 12
5
17%
3
9%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
2
7%
8
23%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
7
23%
6
17%
61-75
12
40%
12
34%
76-90

Пропущено

50
45
20 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 22
4
8%
10
22%
1-15
10
20%
0
0%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
12
24%
7
16%
46-60
7
14%
10
22%
61-75
11
22%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0
Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0
Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2

Результаты матчей

Лечче
Монца

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
4
13
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
8
9
3
14
1.5
4
13
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
22
12
8
26
1.5
8
26
2
32
2.5
5
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 33 27 5 1 79 - 18 86
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 33 4 16 13 32 - 51 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лечче: 46%, Монца: 54%.
  • 98'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца.
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 46%, Монца: 54%.
  • 95'
    ПЕНАЛЬТИ! - Венути Лоренцо играет рукой в штрафной! Венути Лоренцо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 95'
    Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лечче 60.2% (68)
    X 32.7% (37)
    Монца 7.1% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Монца

    Исход игры
    Лечче
    60.2% (68)
    Ничья
    32.7% (37)
    Монца
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (35)
    Меньше
    68.18% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (34)
    1:0 Лечче
    29.2% (33)
    2:1 Лечче
    24.8% (28)
    2:0 Лечче
    4.4% (5)
    1:2 Монца
    2.7% (3)
    2:3 Монца
    1.8% (2)
    0:1 Монца
    1.8% (2)
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