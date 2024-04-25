Тур: 34. Стадион: Альянц Стэдиум.
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Милан
33 матча
90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
15.2%
3%
27 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
53 матча
56.6%
15.1%
28.3%
30 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.6%
56.6%
20.8%
12 побед 30 ничьих 11 побед
Второй тайм
50.9%
26.4%
22.7%
27 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.65
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
75
61
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Тотал матчей
2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
24
Больше 45%
Меньше 55%
29
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (2)
|0.48
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.21
|Рабио Адриен
|4
|0.12
|Гатти Федерико
|4
|0.12
|Милик Аркадиуш
|3
|0.09
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Бремер Глейсон
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|13 (4)
|0.39
|Пулишич Кристиан
|10
|0.3
|Леау Рафаэл
|7
|0.21
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.18
|Йович Лука
|6
|0.18
|Окафор Ноа
|6
|0.18
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.15
|Томори Фикайо
|4
|0.12
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|9
|0
|Бремер Глейсон
|8
|0
|Влахович Душан
|6
|1
|Гатти Федерико
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Веа Тимоти
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|11
|1
|Томори Фикайо
|6
|1
|Калабрия Давиде
|4
|2
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Тиав Малик
|5
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Габбия Маттео
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Милан
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
5
14
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
20
26
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Милан
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
25
40
Голы по времени матча
Забито
23
37
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
5
22%
2
5%
61-75
4
17%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
10
29
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 13
1
10%
3
10%
1-15
3
30%
2
7%
16-30
2
20%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
40%
8
28%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Забито
24
27
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
8
33%
5
19%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Забито
47
64
18 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 24
5 Не забивали 2
7
15%
8
13%
1-15
7
15%
8
13%
16-30
4
9%
16
25%
31-45
8
17%
12
19%
46-60
9
19%
4
6%
61-75
12
26%
16
25%
76-90
Пропущено
26
39
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 21
3
12%
3
8%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
6
23%
8
21%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
4
15%
11
28%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1
Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1
Результаты матчей
Ювентус
Милан
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
3
6 раз 35%
1
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
3
10 раз 30%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
610
79
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
98
143
215
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
312
1518
2112
528
1122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|64 - 39
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|60 - 40
|58
|6.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 43
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|18.
|Заявка
|33
|4
|16
|13
|32 - 51
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|33
|2
|9
|22
|26 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Исход игры
Ювентус
71.4% (5)
Ничья
14.3% (1)
Милан
14.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (2)
Меньше
66.67% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
28.6% (2)
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