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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Ювентус
 
Позже
Милан
Прогнозы 3
Ювентус 100% (3)
X 0% (0)
Милан 0% (0)
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Ювентус
Милан

История личных встреч

Ювентус
Милан

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
15.2%
3%
27 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

53 матча

56.6%
15.1%
28.3%
30 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.6%
56.6%
20.8%
12 побед 30 ничьих 11 побед

Второй тайм

50.9%
26.4%
22.7%
27 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
ТМК
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.65
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

75
61

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Тотал матчей

2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
24
Больше 45%
Меньше 55%
29
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.48
Кьеза Федерико 7 (1) 0.21
Рабио Адриен 4 0.12
Гатти Федерико 4 0.12
Милик Аркадиуш 3 0.09
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Бремер Глейсон 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 13 (4) 0.39
Пулишич Кристиан 10 0.3
Леау Рафаэл 7 0.21
Лофтус-Чик Рубен 6 0.18
Йович Лука 6 0.18
Окафор Ноа 6 0.18
Эрнандес Тео 5 (1) 0.15
Томори Фикайо 4 0.12
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 9 0
Бремер Глейсон 8 0
Влахович Душан 6 1
Гатти Федерико 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Веа Тимоти 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Щесны Войцех 1 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Томори Фикайо 6 1
Калабрия Давиде 4 2
Рейндерс Тиджани 7 0
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Габбия Маттео 4 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Милан
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

5
14
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

20
26
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Милан
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

25
40

Голы по времени матча

Забито

23
37
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
5
22%
2
5%
61-75
4
17%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

10
29
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 13
1
10%
3
10%
1-15
3
30%
2
7%
16-30
2
20%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
40%
8
28%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Забито

24
27
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
8
33%
5
19%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Забито

47
64
18 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 24
5 Не забивали 2
7
15%
8
13%
1-15
7
15%
8
13%
16-30
4
9%
16
25%
31-45
8
17%
12
19%
46-60
9
19%
4
6%
61-75
12
26%
16
25%
76-90

Пропущено

26
39
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 21
3
12%
3
8%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
6
23%
8
21%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
4
15%
11
28%
61-75
5
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1
Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1

Результаты матчей

Ювентус
Милан

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
3
6 раз 35%
1
3 раза 18%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
3
10 раз 30%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
7
9
3
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
1.5
14
3
2
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
31
2
15
18
1.5
21
12
5
28
2.5
11
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 33 27 5 1 79 - 18 86
2.
Милан
 Заявка 33 21 6 6 64 - 39 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 33 11 10 12 35 - 43 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
18.
Удинезе
 Заявка 33 4 16 13 32 - 51 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 18 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.6% пользователей.
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    • Прогнозы 3
    Ювентус 100% (3)
    X 0% (0)
    Милан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Милан
    2.16
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    3.95
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    3.90
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    Прогнозы на матч Ювентус - Милан

    Исход игры
    Ювентус
    71.4% (5)
    Ничья
    14.3% (1)
    Милан
    14.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (2)
    Меньше
    66.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    28.6% (2)
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