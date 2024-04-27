Тур: 34. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Масса Давиде
0'
38' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
50' Желтая карточкаКазале Николо
71' Желтая карточкаАльберто Луис
71' Желтая карточкаДуда Ондрей
1:0
72' ГолДзакканьи Маттиа
74' Желтая карточкаХуан Кабаль
86' Желтая карточкаКоппола Диего
90' Желтая карточкаНослин Тейяни
90' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
90'+5
Ход матча
50'
71'
71'
72'
74'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
532 Количество передач 232
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Победа «Лацио»
-
2.05 Обе забьют (да)
-
7.00 Точный счёт — 2:0
-
-
4
Патрик
77
Марушич
Адам
32
Кабаль
Хуан
25
Сердар
Суат
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Верона
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
18 матчей
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.78
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.18
|Альберто Луис
|5
|0.15
|Андерсон Фелипе
|5
|0.15
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.15
|Кастельянос Валентин
|4
|0.12
|Весино Матиас
|4
|0.12
|Исаксен Густав
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.21
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.15
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.12
|Нослин Тейяни
|3
|0.09
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.09
|Анри Тома
|3
|0.09
|Лазович Дарко
|2
|0.06
|Коппола Диего
|2
|0.06
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сентонз Фабьен
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Альберто Луис
|7
|0
|Весино Матиас
|7
|0
|Романьоли Алессио
|7
|0
|Катальди Данило
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|11
|2
|Коппола Диего
|8
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Суслов Томаш
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Кабаль Хуан
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Верона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
11
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Верона
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
17
14
Лацио
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Верона
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
9%
4
22%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
5
22%
7
33%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Забито
40
31
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
7
18%
4
13%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
7
18%
7
23%
46-60
9
23%
6
19%
61-75
7
18%
8
26%
76-90
Пропущено
38
45
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
3
8%
5
11%
1-15
5
13%
10
22%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
9
24%
7
16%
46-60
8
21%
10
22%
61-75
6
16%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1
Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3
Результаты матчей
Лацио
Верона
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лацио
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
413
511
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
108
710
216
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2311
1123
727
529
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|60 - 40
|58
|6.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|7.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|16
|13
|32 - 51
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12