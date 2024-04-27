Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Романьоли Алессио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Коппола Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' ШТАНГА! Педро Родригес обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

84' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио

83' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Мандас Христос взял и забрал мяч на выходе

83' Коппола Диего нанес удар головой, но Христос Мандас спокойно отбил мяч.

83' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Фолоруншо Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Фолоруншо Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Суслов Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Альберто Луис из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Кабаль Хуан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

73' Суслов Томаш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

73' Отличный командный гол!

72' Г О О О О Л - Дзакканьи Маттиа забивает с левой ноги!

72' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Дуда Ондрей получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Альберто Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Верона

69' Хорошую попытку сделал Кастельянос Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Верона

67' Оооо... вот это был удар! Педро Родригес должен был забить с этой позиции.

67' Педро Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Удар от ворот произведет Лацио

62' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Свидерски Кароль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Верона

55' Оооо... вот это был удар! Альберто Луис должен был забить с этой позиции.

55' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

54' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Казале Николо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Андерсон Фелипе из команды Лацио нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

48' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.