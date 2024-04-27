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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лацио
1:0
Конец матча
Верона
0'
38' Желтая карточка
Романьоли Алессио
50' Желтая карточка
Казале Николо
71' Желтая карточка
Альберто Луис
71' Желтая карточка
Дуда Ондрей
1:0
72' Гол
Дзакканьи Маттиа
74' Желтая карточка
Хуан Кабаль
86' Желтая карточка
Коппола Диего
90' Желтая карточка
Нослин Тейяни
90' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
90'+5

Ход матча

38'
Романьоли Алессио
 
50'
Казале Николо
 
60'
Дзакканьи Маттиа
Исаксен Густав
 
60'
Педро Родригес
Казале Николо
 
60'
 
Суслов Томаш
Свидерски Кароль
60'
 
Дуда Ондрей
Митрович Стефан
71'
Альберто Луис
 
71'
 
Дуда Ондрей
72'
Дзакканьи Маттиа
(Альберто Луис)
1:0
74'
 
Хуан Кабаль
76'
Хюсай Эльсейд
Альберто Луис
 
78'
 
Сентонз Фабьен
Тчатчуа Джексон
78'
 
Бонаццоли Федерико
Лазович Дарко
86'
 
Коппола Диего
87'
Весино Матиас
Андерсон Фелипе
 
87'
Иммобиле Чиро
Кастельянос Валентин
 
87'
 
Анри Тома
Фолоруншо Майкл
90'
 
Нослин Тейяни
90'
Дзакканьи Маттиа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 7 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 532 Количество передач 232
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Лацио 94.3% (116)
X 3.3% (4)
Верона 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
15
Казале
Николо
18
Исаксен
Густав
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
10
Альберто
Луис
19
Кастельянос
Валентин
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
32
Кабаль
Хуан
25
Сердар
Суат
90
Фолоруншо
Майкл
17
Нослин
Тейяни
8
Лазович
Дарко
10
Митрович
Стефан
11
Свидерски
Кароль
Лацио
3-4-2-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Верона

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

18 матчей

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:3
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:1
К
3:2

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.78

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.89
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.18
Альберто Луис 5 0.15
Андерсон Фелипе 5 0.15
Дзакканьи Маттиа 5 0.15
Кастельянос Валентин 4 0.12
Весино Матиас 4 0.12
Исаксен Густав 3 0.09
Гендузи Маттео 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.21
Джурич Милан II 5 (1) 0.15
Фолоруншо Майкл 4 0.12
Нослин Тейяни 3 0.09
Бонаццоли Федерико 3 0.09
Анри Тома 3 0.09
Лазович Дарко 2 0.06
Коппола Диего 2 0.06
Дуда Ондрей 1 0.03
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Альберто Луис 7 0
Весино Матиас 7 0
Романьоли Алессио 7 0
Катальди Данило 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Казале Николо 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Камада Даити 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 11 2
Коппола Диего 8 0
Сердар Суат 6 0
Суслов Томаш 6 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Кабаль Хуан 5 0
Марко Барони 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0
Нослин Тейяни 1 0

Результаты матчей

Лацио
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Верона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
11
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Верона
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

17
14
Лацио
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Верона
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
9%
4
22%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
2
9%
5
28%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
5
22%
7
33%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Забито

40
31
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
7
18%
4
13%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
7
18%
7
23%
46-60
9
23%
6
19%
61-75
7
18%
8
26%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
3
8%
5
11%
1-15
5
13%
10
22%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
9
24%
7
16%
46-60
8
21%
10
22%
61-75
6
16%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1
Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3

Результаты матчей

Лацио
Верона

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лацио
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
5
11
3
14
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
8
7
10
1.5
2
16
2
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
23
11
11
23
1.5
7
27
5
29
2.5
1
33
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 33 27 5 1 79 - 18 86
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 33 4 16 13 32 - 51 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
8.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
9.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лацио вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лацио: 69%, Верона: 31%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 95'
    Контроль мяча: Лацио: 69%, Верона: 31%.
  • 94'
    Рефери не любит споров - именно за это Дзакканьи Маттиа сейчас получил желтую
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Анри Тома должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Анри Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Сердар Суат из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Анри Тома из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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