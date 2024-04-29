Тур: 34. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Дионизи Федерико
0'
1:0
17' ГолТорсби Мортен
2:0
27' ГолФрендруп Мортен
58' Желтая карточкаШомуродов Элдор
3:0
63' ГолГудмундссон Альберт
72' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
90'+4
Ход матча
17'
1:0
27'
2:0
58'
63'
72'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
550 Количество передач 305
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
33
Оберт
Адам
16
Прати
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дженоа
Кальяри
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.69
0.79
Среднее время на гол
53
114
Всего голов
50
29
Голов в среднем за матч
1.67
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|0.41
|Ретеги Матео
|6
|0.18
|Малиновский Руслан
|3
|0.09
|Экубан Калеб
|3
|0.09
|Френдруп Мортен
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.15
|Лувумбу Зито
|4
|0.12
|Паволетти Леонардо
|4
|0.12
|Гаэтано Джанлука
|4 (1)
|0.12
|Шомуродов Элдор
|3
|0.09
|Доссена Альберто
|2
|0.06
|Лападула Джанлука
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.06
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.06
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1 (1)
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Нандес Найтан
|6
|0
|Лувумбу Зито
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Ауджелло Томмазо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
11
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Кальяри
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
13
21
Дженоа
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Кальяри
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
23
32
Голы по времени матча
Забито
20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
8
40%
1
8%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
5
42%
61-75
2
10%
3
25%
76-90
Пропущено
21
27
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
5
19%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
4
19%
3
11%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
6
29%
7
26%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
11
42%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
8
30%
30%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
8
30%
30%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
7
39%
0
0%
76-90
Забито
36
38
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
8%
2
5%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
12
33%
5
13%
31-45
10
28%
3
8%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
4
11%
14
37%
76-90
Пропущено
39
54
18 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
5
13%
7
13%
1-15
7
18%
9
17%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
4
10%
13
24%
46-60
4
10%
11
20%
61-75
13
33%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1
Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Дженоа
Кальяри
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
511
710
115
215
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
413
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2310
924
924
132
231
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12