Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Кальяри

87' Удар от ворот произведет Кальяри

86' Удар от ворот произведет Дженоа

85' Мутандва Кингстон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Матч остановлен

80' Торсби Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Дженоа

74' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Кальяри

72' Ауджелло Томмазо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Удар от ворот произведет Дженоа

71' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хапс Ридгесиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ох, нехорошо это выглядит. Торсби Мортен получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Торсби Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Оберт Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Оберт Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фольякко Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Спенс Джед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт забивает с левой ноги!

62' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Кальяри

58' Шомуродов Элдор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Кальяри

57' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Торсби Мортен нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

53' Фольякко Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Кальяри

48' Бадель Милан не смог попасть в створ ударом издали

47' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Нандес Найтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.