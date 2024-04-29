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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Дженоа
3:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
17' Гол
Торсби Мортен
2:0
27' Гол
Френдруп Мортен
58' Желтая карточка
Шомуродов Элдор
3:0
63' Гол
Гудмундссон Альберт
72' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
90'+4

Ход матча

17'
Торсби Мортен
(Сабелли Стефано)
1:0
27'
Френдруп Мортен
(Васкес Хоан)
2:0
46'
 
Нандес Найтан
Ди Пардо Алессандро
46'
 
Лападула Джанлука
Ористанио Гаэтано
46'
 
Дзаппа Габриэле
Хацидиакос Пантелис
58'
 
Шомуродов Элдор
63'
Гудмундссон Альберт
(Френдруп Мортен)
3:0
64'
Хапс Ридгесиано
Кариколь Аарон
 
64'
Спенс Джед
Сабелли Стефано
 
72'
 
Ауджелло Томмазо
72'
 
Дентелло Пауло
Шомуродов Элдор
73'
Бохинен Эмиль
Бадель Милан
 
73'
Читтадини Джорджо
Васкес Хоан
 
78'
Оливейра Витор
Гудмундссон Альберт
 
85'
 
Мутандва Кингстон
Ауджелло Томмазо

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 550 Количество передач 305
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 145
Дженоа 57.9% (84)
X 29.7% (43)
Кальяри 12.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсби
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
22
Скуффет
Симоне
17
Хацидиакос
Пантелис
23
Ветеска
Матеуш
33
Оберт
Адам
99
Ди
Пардо
Алессандро
27
Ауджелло
Томмазо
16
Прати
Маттео
14
Дейола
Алессандро
19
Ористанио
Гаэтано
61
Шомуродов
Элдор
70
Гаэтано
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Кальяри
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Кальяри

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СB
0:0
СB
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.79

Среднее время на гол

53
114

Всего голов

50
29

Голов в среднем за матч

1.67
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.41
Ретеги Матео 6 0.18
Малиновский Руслан 3 0.09
Экубан Калеб 3 0.09
Френдруп Мортен 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.15
Лувумбу Зито 4 0.12
Паволетти Леонардо 4 0.12
Гаэтано Джанлука 4 (1) 0.12
Шомуродов Элдор 3 0.09
Доссена Альберто 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Мина Йерри 1 (1) 0.03
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Фольякко Алессандро 4 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Нандес Найтан 6 0
Лувумбу Зито 6 0
Ветеска Матеуш 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Ауджелло Томмазо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Мина Йерри 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Дженоа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
11
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Кальяри
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

13
21
Дженоа
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Кальяри
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

23
32

Голы по времени матча

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
8
40%
1
8%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
5
42%
61-75
2
10%
3
25%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
5
19%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
4
19%
3
11%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
6
29%
7
26%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
11
42%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
8
30%
30%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
8
30%
30%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
7
39%
0
0%
76-90

Забито

36
38
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
8%
2
5%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
12
33%
5
13%
31-45
10
28%
3
8%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
4
11%
14
37%
76-90

Пропущено

39
54
18 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
5
13%
7
13%
1-15
7
18%
9
17%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
4
10%
13
24%
46-60
4
10%
11
20%
61-75
13
33%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1
Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Дженоа
Кальяри

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
7
10
1
15
2.5
2
15
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
23
10
9
24
1.5
9
24
1
32
2.5
2
31
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Оливейра Витор. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Хапс Ридгесиано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Дзаппа Габриэле из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 92'
    Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Дейола Алессандро пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем
  • 91'
    Кальяри пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 145
    Дженоа 57.9% (84)
    X 29.7% (43)
    Кальяри 12.4% (18)
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