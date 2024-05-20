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Тур: 1.
Тоттенхэм
 
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Ньюкасл
Прогнозы 62
Тоттенхэм 11.3% (7)
X 27.4% (17)
Ньюкасл 61.3% (38)
Все прогнозы

История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

32 матча

50%
12.5%
37.5%
16 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.81

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

2.06
1

Среднее время на гол

43
90

Всего голов

63
45

Голов в среднем за матч

1.97
1.41

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

45
64

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2024, осталось 2 дня 1 час 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.4% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Тоттенхэм 11.3% (7)
    X 27.4% (17)
    Ньюкасл 61.3% (38)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Тоттенхэм
    11.3% (7)
    Ничья
    27.4% (17)
    Ньюкасл
    61.3% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (44)
    Меньше
    26.67% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (54)
    Нет
    10% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    48.4% (30)
    1:1 Ничья
    16.1% (10)
    2:1 Тоттенхэм
    11.3% (7)
    2:2 Ничья
    8.1% (5)
    0:1 Ньюкасл
    4.8% (3)
    0:2 Ньюкасл
    4.8% (3)
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