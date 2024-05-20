Тур: 1.
История личных встреч
Тоттенхэм
Ньюкасл
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
32 матча
50%
12.5%
37.5%
16 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.88
1.81
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
2.06
1
Среднее время на гол
43
90
Всего голов
63
45
Голов в среднем за матч
1.97
1.41
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
45
64
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл
Исход игры
Тоттенхэм
11.3% (7)
Ничья
27.4% (17)
Ньюкасл
61.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (44)
Меньше
26.67% (16)
Обе команды забьют
Да
90% (54)
Нет
10% (6)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
48.4% (30)
1:1 Ничья
16.1% (10)
2:1 Тоттенхэм
11.3% (7)
2:2 Ничья
8.1% (5)
0:1 Ньюкасл
4.8% (3)
0:2 Ньюкасл
4.8% (3)
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