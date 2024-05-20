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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 4.
Челябинск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 59
Челябинск 10.2% (6)
X 42.4% (25)
Ротор 47.5% (28)
Все прогнозы

История личных встреч

Челябинск
Ротор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбачик Валерий 5 0.16
Мацхарашвили Никита 4 0.13
Козлов Данила 3 0.1
Библик Станислав 3 0.1
Носов Александр 2 0.06
Vladimir Ulyanovskiy 2 0.06
Вазитдинов Рустам 2 (1) 0.06
Газиев Азиз 2 (1) 0.06
Бахтияров Акмаль 2 (2) 0.06
Померко Алексей 1 0.03
Майрович Максим 1 0.03
Косянчук Роман 1 0.03
Ширяев Максим 1 0.03
Великородный Дмитрий 1 0.03
Никитенков Алексей 1 0.03
Курышев Виктор 1 0.03
Першин Никита 1 0.03
Киселёв Виктор 1 (1) 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.19
Сафронов Илья 5 0.16
Арсентьев Даниил 5 0.16
Никитин Алексей 4 0.13
Зуйков Сергей 3 0.09
Магомедов Рашид 3 (1) 0.09
Дворецков Филипп 2 0.06
Пяткин Иван 2 0.06
Шумских Алексей 1 0.03
Болов Руслан 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Першин Никита 0 2
Герчиков Леонид 0 1
Курышев Виктор 0 1
Библик Станислав 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1

Результаты матчей

Челябинск
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
5
Челябинск
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ротор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
20
Челябинск
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (9)
68% (21)
3% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Ротор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
2
9%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
5
23%
4
27%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
4
40%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Забито

12
23
0 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
6
50%
5
22%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
4
33%
8
35%
76-90

Пропущено

20
12
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
6
30%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Забито

34
38
8 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 16
13 Не забивали 9
2
6%
3
8%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
5
15%
6
16%
31-45
10
29%
29%
8
21%
46-60
7
21%
9
24%
61-75
9
26%
12
32%
76-90

Пропущено

30
31
7 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
1
3%
2
6%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
9
30%
6
19%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
7
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Челябинск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челябинск - Уфа 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Челябинск - Чайка 5:0 Ротор - Челябинск 1:0
Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0 Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0 Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0
Ротор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0
Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2

Результаты матчей

Челябинск
Ротор

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:0
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челябинск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
9
1.5
6
11
3
12
2.5
3
14
1
14
3.5
1
16
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
5
10
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
23
9
10
21
1.5
11
21
4
27
2.5
3
29
1
30
3.5
1
31
1
30
4.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
2.
Новосибирск
 14 5 8 1 15 - 8 23
3.
Чайка
 Заявка 14 5 7 2 14 - 12 22
4.
Ротор
 Заявка 14 6 3 5 17 - 15 21
5.
Родина-2 Москва
 14 5 4 5 24 - 17 19
6.
Велес Москва
 Заявка 14 5 3 6 9 - 13 18
7.
Краснодар-2
 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
8.
Челябинск
 13 3 6 4 15 - 14 15
9.
Муром
 Заявка 14 3 4 7 14 - 22 13
10.
Металлург Липецк
 15 2 5 8 8 - 19 11

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 14 9 4 1 21 - 6 31
2.
Машук-КМВ
 14 6 3 5 13 - 14 21
3.
Авангард Курск
 14 6 2 6 12 - 14 20
4.
Калуга
 14 5 5 4 22 - 19 20
5.
Иртыш Омск
 Заявка 14 5 5 4 11 - 12 20
6.
Текстильщик
 14 4 8 2 13 - 11 20
7.
Химик Дзержинск
 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 3 5 6 16 - 14 14
9.
Динамо Брянск
 Заявка 14 2 6 6 14 - 20 12
10.
Торпедо Миасс
 14 2 5 7 10 - 19 11

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Чайка
 Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3.
Родина-2 Москва
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
5.
Краснодар-2
 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
6.
Челябинск
 6 3 3 0 9 - 2 12
7.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
8.
Велес Москва
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Муром
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Металлург Липецк
 8 1 5 2 5 - 7 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2.
Авангард Курск
 7 4 1 2 7 - 5 13
3.
Химик Дзержинск
 8 3 3 2 9 - 8 12
4.
Иртыш Омск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Текстильщик
 7 2 5 0 6 - 4 11
6.
Калуга
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Машук-КМВ
 8 2 2 4 6 - 10 8
8.
Динамо Брянск
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
9.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 1 2 3 7 - 6 5
10.
Торпедо Миасс
 7 1 2 4 5 - 11 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
2.
Новосибирск
 7 1 5 1 6 - 6 8
3.
Велес Москва
 Заявка 8 2 2 4 4 - 8 8
4.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 1 - 3 6
5.
Краснодар-2
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
6.
Чайка
 Заявка 7 0 5 2 3 - 9 5
7.
Муром
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
8.
Металлург Липецк
 7 1 0 6 3 - 12 3
9.
Челябинск
 7 0 3 4 6 - 12 3
10.
Родина-2 Москва
 7 0 3 4 5 - 11 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
2.
Машук-КМВ
 6 4 1 1 7 - 4 13
3.
Калуга
 7 3 3 1 10 - 10 12
4.
Текстильщик
 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 3 2 4 - 6 9
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
7.
Авангард Курск
 7 2 1 4 5 - 9 7
8.
Торпедо Миасс
 7 1 3 3 5 - 8 6
9.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
10.
Химик Дзержинск
 6 1 2 3 5 - 9 5

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 12
Текстильщик Скворцов Алексей 12
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 3
Челябинск Першин Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челябинск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 59
    Челябинск 10.2% (6)
    X 42.4% (25)
    Ротор 47.5% (28)
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    Прогнозы на матч Челябинск - Ротор

    Исход игры
    Челябинск
    10.2% (6)
    Ничья
    42.4% (25)
    Ротор
    47.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (21)
    Меньше
    63.16% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (44)
    Нет
    22.81% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (23)
    1:2 Ротор
    30.5% (18)
    0:1 Ротор
    11.9% (7)
    2:1 Челябинск
    5.1% (3)
    1:0 Челябинск
    5.1% (3)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
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