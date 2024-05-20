Тур: 4.
История личных встреч
Челябинск
Ротор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбачик Валерий
|5
|0.16
|Мацхарашвили Никита
|4
|0.13
|Козлов Данила
|3
|0.1
|Библик Станислав
|3
|0.1
|Носов Александр
|2
|0.06
|Vladimir Ulyanovskiy
|2
|0.06
|Вазитдинов Рустам
|2 (1)
|0.06
|Газиев Азиз
|2 (1)
|0.06
|Бахтияров Акмаль
|2 (2)
|0.06
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Майрович Максим
|1
|0.03
|Косянчук Роман
|1
|0.03
|Ширяев Максим
|1
|0.03
|Великородный Дмитрий
|1
|0.03
|Никитенков Алексей
|1
|0.03
|Курышев Виктор
|1
|0.03
|Першин Никита
|1
|0.03
|Киселёв Виктор
|1 (1)
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.19
|Сафронов Илья
|5
|0.16
|Арсентьев Даниил
|5
|0.16
|Никитин Алексей
|4
|0.13
|Зуйков Сергей
|3
|0.09
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.09
|Дворецков Филипп
|2
|0.06
|Пяткин Иван
|2
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Болов Руслан
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Карточки
Челябинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Першин Никита
|0
|2
|Герчиков Леонид
|0
|1
|Курышев Виктор
|0
|1
|Библик Станислав
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
Результаты матчей
Челябинск
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
5
Челябинск
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ротор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
20
Челябинск
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (9)
68% (21)
3% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Ротор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
2
9%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
5
23%
4
27%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
4
40%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Забито
12
23
0 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
6
50%
5
22%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
4
33%
8
35%
76-90
Пропущено
20
12
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
6
30%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Забито
34
38
8 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 16
13 Не забивали 9
2
6%
3
8%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
5
15%
6
16%
31-45
10
29%
29%
8
21%
46-60
7
21%
9
24%
61-75
9
26%
12
32%
76-90
Пропущено
30
31
7 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
1
3%
2
6%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
9
30%
6
19%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Челябинск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челябинск - Уфа 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Челябинск - Чайка 5:0 Ротор - Челябинск 1:0
Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0 Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0 Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0
Ротор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0
Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2
Результаты матчей
Челябинск
Ротор
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:0
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челябинск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
134
69
611
312
314
114
116
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
105
412
510
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
239
1021
1121
427
329
130
131
130
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|2.
|14
|5
|8
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|14 - 12
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|24 - 17
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 15
|18
|8.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 22
|13
|10.
|15
|2
|5
|8
|8 - 19
|11
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 6
|31
|2.
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|3.
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 12
|20
|6.
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 14
|14
|9.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 20
|12
|10.
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 2
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|6.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 6
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|2.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 8
|8
|4.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 3
|6
|5.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|6.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|3 - 9
|5
|7.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|8.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|7.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|Муром
|Азявин Илья
|16
|Чайка
|Долгов Павел
|12
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|12
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
Прогнозы на матч Челябинск - Ротор
Исход игры
Челябинск
10.2% (6)
Ничья
42.4% (25)
Ротор
47.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (21)
Меньше
63.16% (36)
Обе команды забьют
Да
77.19% (44)
Нет
22.81% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (23)
1:2 Ротор
30.5% (18)
0:1 Ротор
11.9% (7)
2:1 Челябинск
5.1% (3)
1:0 Челябинск
5.1% (3)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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