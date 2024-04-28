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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Архентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 82'
Велес Сарсфилд
0'
14' Красная карточка
Ромеро Брайан
25' Желтая карточка
Прието Себастьян
45' Желтая карточка
Вега Роман
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
20
Прието
Себастьян
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
37
Кавана
Томас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

10.3%
51.7%
38%
3 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.4

Среднее время на гол

74
225

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.79

Среднее время на гол

61
114

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.34
0.59

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
153

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 6 0.38
Лескано Алан 6 0.38
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.19
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.13
Верон Гастон 2 (1) 0.13
Хосе Херрейра 2 0.13
Родригес Алан 2 0.13
Монтиэль Сантьяго 2 0.13
Сантамария Тьяго 1 0.06
Ороз Николас 0 0
Прието Себастьян 0 0
Damian Batallini 0 0
Вега Роман 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 6 0.38
Пиццини Франсиско 3 0.19
Лобато Ленни 2 0.13
Акино Клаудио 1 (1) 0.06
Осорио Абель 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Гомес Элиас 1 0.06
Гомес Валентин 1 0.06
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 4 0
Хосе Херрейра 3 0
Лескано Алан 3 0
Монтиэль Сантьяго 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Меса Фернандо 2 0
Прието Себастьян 2 0
Верон Гастон 2 0
Вега Роман 2 0
Паласио Тобиас 2 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 1
Бузат Агустин 4 0
Гомес Валентин 4 0
Ордоньес Кристиан 4 0
Гомес Элиас 2 1
Акино Клаудио 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Thiago Vecino 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Alvaro Montoro 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
8
Архентинос Хуниорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Велес Сарсфилд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
1
5%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
3
11%
3
18%
1-15
8
30%
30%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
4
15%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
5
4
4
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
2 Ривер Плейт
3 Бока Хуниорс
1/2 финала
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Вега Роман получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Прието Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 14'
    УДАЛЕНИЕ! - Ромеро Брайан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Велес Сарсфилд
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