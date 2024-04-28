0:0
Итог после пенальти
2
4
0'
14' Красная карточкаРомеро Брайан
25' Желтая карточкаПрието Себастьян
45' Желтая карточкаВега Роман
90' Желтая карточкаThiago Vecino
2 4
0:0
1:0
1:1
1:1
1:2
2:2
2:3
2:3
2:4
Ход матча
14'
25'
45'
90'
121'
0:0
121'
1:0
121'
1:1
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:4
Пен
2:4
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
37
Кавана
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
30 Alejo Sarco
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
29 матчей
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
10.3%
51.7%
38%
3 победы 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.4
Среднее время на гол
74
225
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.79
Среднее время на гол
61
114
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.34
0.59
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
153
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|6
|0.38
|Лескано Алан
|6
|0.38
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.19
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.13
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.13
|Хосе Херрейра
|2
|0.13
|Родригес Алан
|2
|0.13
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.13
|Сантамария Тьяго
|1
|0.06
|Ороз Николас
|0
|0
|Прието Себастьян
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|6
|0.38
|Пиццини Франсиско
|3
|0.19
|Лобато Ленни
|2
|0.13
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.06
|Осорио Абель
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Гомес Элиас
|1
|0.06
|Гомес Валентин
|1
|0.06
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойяно Франко
|4
|0
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Меса Фернандо
|2
|0
|Прието Себастьян
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Вега Роман
|2
|0
|Паласио Тобиас
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Чавес Матео
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|1
|Бузат Агустин
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Ордоньес Кристиан
|4
|0
|Гомес Элиас
|2
|1
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Thiago Vecino
|2
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Alvaro Montoro
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
8
Архентинос Хуниорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
1
5%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
27
17
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
11%
3
18%
1-15
8
30%
30%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
4
15%
6
35%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
72
25
45
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
54
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
88
511
412
115
115
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|13
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|7
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6