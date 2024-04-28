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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Архентинос Хуниорс
0:0
Итог после пенальти
2
4
Велес Сарсфилд
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
20
Прието
Себастьян
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
37
Кавана
Томас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

10.3%
51.7%
38%
3 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.4

Среднее время на гол

74
225

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.79

Среднее время на гол

61
114

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.34
0.59

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
153

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 6 0.38
Лескано Алан 6 0.38
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.19
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.13
Верон Гастон 2 (1) 0.13
Хосе Херрейра 2 0.13
Родригес Алан 2 0.13
Монтиэль Сантьяго 2 0.13
Сантамария Тьяго 1 0.06
Ороз Николас 0 0
Прието Себастьян 0 0
Damian Batallini 0 0
Вега Роман 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 6 0.38
Пиццини Франсиско 3 0.19
Лобато Ленни 2 0.13
Акино Клаудио 1 (1) 0.06
Осорио Абель 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Гомес Элиас 1 0.06
Гомес Валентин 1 0.06
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 4 0
Хосе Херрейра 3 0
Лескано Алан 3 0
Монтиэль Сантьяго 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Меса Фернандо 2 0
Прието Себастьян 2 0
Верон Гастон 2 0
Вега Роман 2 0
Паласио Тобиас 2 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 1
Бузат Агустин 4 0
Гомес Валентин 4 0
Ордоньес Кристиан 4 0
Гомес Элиас 2 1
Акино Клаудио 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Thiago Vecino 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Alvaro Montoro 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
8
Архентинос Хуниорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
1
5%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
11%
3
18%
1-15
8
30%
30%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
4
15%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
7
2
1.5
2
5
4
5
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
5
11
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
2 Ривер Плейт
3 Бока Хуниорс
1/2 финала
2 Архентинос Хуниорс
4 Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Верон Гастон реализовал пенальти!
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    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Мендез Начо не забивает в серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Вега Роман получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Прието Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 14'
      УДАЛЕНИЕ! - Ромеро Брайан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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